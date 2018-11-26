Повстанці-хусити з Ємену вилетіли на мирні переговори до Швеції

Делегація єменських повстанців-хуситів вилетіла до Швеції для участі в переговорах з мирного врегулювання конфлікту в країні під егідою ООН, повідомив у вівторок, 4 грудня, телеканал "Аль-Арабія". "Ми докладемо всіх зусиль, щоб домогтися успіху в переговорах з відновлення миру і припинення агресії", - написав у Twitter глава делегації Мухаммед Абдель-Салам. Одночасно він закликав повстанців залишатися "пильним проти будь-яких спроб військової ескалації на місцях".

Делегація вилетіла на кувейтському літаку разом зі спеціальним посланником ООН щодо Ємену Мартіном Гріффітсом. Урядова делегація на чолі з главою МЗС країни Халедом аль-Ямані прибуде до Швеції 5 грудня. Дата початку переговорів ще не була оголошена, але в уряді Ємену заявили, що вони можуть стартувати 6 грудня.

Окрім того, уряд та повстанці-хусити домовились про обмін полоненими, передає агенція AFP. Представник уряду Хаді Хаіг повідомив, що йдеться про 1,5-2 тисячі солдатів урядових військ та 1-1,5 тисячі бойовиків повстанців. Представник повстанців-хуситів Абдель Кадер аль-Муртадха підтвердив угоду про обмін полоненими. Він сподівається, що вона буде "реалізована без проблем", однак обмін має відбутися після мирних переговорів.

25 мільярдів доларів на кризи у світі

Тим часом офіс ООН з координації гуманітарних питань (OCHA) повідомив, що в наступному році на вирішення криз у всьому світі потребуватиме 25 мільярдів доларів, з яких найбільше коштів планується виділити Ємену - чотири мільярди доларів. Таким чином Ємен вперше випередив за розміром необхідної гуманітарної допомоги Сирію, потреби якої в ООН оцінюються у 3,5 мільярда доларів.

Попередні мирні переговори з метою пошуку політичного врегулювання тривалого конфлікту в Ємені провалилися, навіть не розпочавшись. У вересні зустріч між сторонами збройного протистояння не відбулася через те, що делегація повстанців-хуситів не змогла прибути до Женеви.

Нагадаємо, збройне протистояння в Ємені загострилося з весни 2015 року, коли в конфлікт втрутилася коаліція арабських держав на чолі з Саудівською Аравією. Відтоді війська коаліції регулярно завдають ударів з повітря по позиціях повстанців-хуситів. Нерідко жертвами цих ударів стають мирні жителі, в тому числі й діти, адже цілями бомбардувань часто стають лікарні, мечеті, житлові квартали, базари та похоронні чи весільні процесії.

Нині ООН називає ситуацію, що склалася в Ємені, однією з найгірших гуманітарних криз у світі. Загалом 22 мільйони людей - три чверті населення - потребують гуманітарної допомоги. Сім мільйонів жителів Ємену постійно недоїдають. Майже три мільйони жінок та дітей страждають від наслідків хронічного недоїдання.