Повернення Росії в ПАРЄ: хвиля обурення в Києві

Першим на резолюцію ПАРЄ, що фактично дала російській делегації "зелене світло" на повернення до зали засідань в Україні відреагувало міністерство закордонних справ. У своїй заяві українське зовнішньополітичне відомство назвало резолюцію "неприпустимою поступкою Російській Федерації, яка з 2014 року здійснює збройну агресію проти України, грубо порушуючи норми і принципи міжнародного права, у тому числі Статуту Ради Європи". Натомість прем'єр України Володимир Гройсман на своїй сторінці у соцмережі Twitter кваліфікував резолюцію ПАРЄ як "реванш агресора і повну зневагу до норм міжнародного права".

Президент України Володимир Зеленський також заявив про розчарування ухвалою ПАРЄ, щоправда, дещо пізніше. На своїй сторінці в соцмережі Facebook Зеленський зазначив, що обговорював це з лідерами Франції і Німеччини і висловив жаль, що Макрон і Меркель його "не почули та вчинили інакше".

Президент України Володимир Зеленський відреагував на резолюцію ПАРЄ розчаруванням

Гнів політиків

Опитані DW політики з розумінням поставилися до припинення участі української делегаціїв поточній сесії ПАРЄ. На думку заступника голови фракції "Блоку Петра Порошенка" у Верховній Раді Олексія Гончаренка, "відбулася страсбургська змова (…) коли Європа здає власні цінності і потурає агресору". Депутат відкинув аргументи прихильників резолюції ПАРЄ про необхідність повернення росіян до зали засідань задля висловлення їм закидів української сторони. "Так вже було 2014 року, але росіяни пішли, вимагаючи повернення собі права голосу. Тепер вони цього домоглися", - сказав Гончаренко.

Лідерка партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко назвала повернення росіян до ПАРЄ "провалом зовнішньої дипломатії України та фіаско Нормандського формату переговорів про досягнення миру". Тимошенко поклала відповідальність за подальші дії на президента Зеленського і закликала його терміново зателефонувати усім ключовими лідерами Європи із тим, щоби переконати їх не підтримувати повернення Росії до зали ПАРЄ напередодні вирішального голосування у середу, 26 червня. У цей має відбутися голосування, за результатами якого повноваження російської делегації мають бути остаточно підтверджені або скасовані.

А депутат Верховної Ради Вадим Денисенко, який є одним із топових кандидатів на позачергових виборах від партії "Сила і честь", вважає, що резолюція ПАРЄ свідчить про необхідність побудови нової системи стримувань і противаг Росії на міжнародній арені.

Критика експертів

Утім, на думку експерта Українського інституту майбутнього Ігоря Тишкевича, рішення депутатів у Страсбургу не є загрозою для санкційної політики щодо Росії. Раду Європи він називає міжнародною організацією, що діє поза межами санкційних принципів. "Те, що ми з цього зробили велику структуру в нашій уяві, провина наших депутатів, які на цьому піарилися", - сказав Тишкевич.

Водночас міністр закордонних справ України часів президентства Віктора Януковича Леонід Кожара називає повернення росіян до ПАРЄ провалом політики попереднього президента Петра Порошенка, переконаний. "Обговорювати проблеми війни і миру в Україні без участі Росії неефективно. Тому повернення Росії в Раду Європи відповідає нашим національним інтересам", - сказав Кожара. Він вважає недоцільним влаштований делегацією України демарш з призупинення їхньої участі в засіданнях ПАРЄ.

Протилежної думки дотримується членкиня правління аналітичного центру в сфері зовнішньої політики і міжнародної безпеки "Рада зовнішньої політики "Українська призма" Ганна Шелест. Вона вважає повернення російської делегації результатом міжнародного шантажу з боку Москви. Шелест назвала маніпулятивними аргументи про те, що тепер ПАРЄ зможе тиснути на присутніх в залі російських депутатів і допомагати простим росіянам в доступі до європейського правосуддя. "Сама Росія демонструє щораз гірші показники з виконання рішень ЄСПЛ", - зазначила Шелест.