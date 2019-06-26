 Повернення російської делегації в ПАРЄ: тріумф, відчай і демарші | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 26.06.2019

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Європа

Повернення російської делегації в ПАРЄ: тріумф, відчай і демарші

Росіяни повернулися у ПАРЄ без додаткових умов і жодних обмежень. На знак протесту делегації України, Грузії, Польщі, Словаччини, Литви, Латвії та Естонії залишили сесійну залу в Палаці Європи. Деталі - в репортажі DW.

Засідання ПАРЄ

Засідання ПАРЄ (фото з архіву)

Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) в середу, 26 червня, остаточно припинила п'ятирічне протистояння з Росією. Депутати асамблеї підтримали резолюцію, яка пропонує без будь-яких обмежень і додаткових умов підтвердити повноваження російської делегації. Хоча жоден з пунктів з семи резолюцій, які увалювалися у ПАРЄ щодо України і які стали підставою для введення і продовження санкцій проти Росії, Москва не виконала. Попри це в тексті резолюції про анексію Криму та збройну агресію Росії на Донбасі навіть не згадується. Єдиний конкретний заклик до російської влади, в якому згадуються інтереси України, - звільнити 24 моряків, захоплених у Керченській затоці. 

Усі поправки, в яких пропонувалося підтвердити відданість ПАРЄ принципам суверенітету та територіальної цілісності України та ввести хоча б мінімальні обмеження для російської делегації, наприклад, заборонити виступати під час вільних дебатів, подавати поправки, ініціювати резолюції та заяви ПАРЄ, були відхилені більшістю голосів.

Мета і засоби

Протягом нинішньої літньої сесії ПАРЄ складалося непереборне враження, що бажання впливових сил в асамблеї негайно повернути російську делегацію за будь-яку ціну настільки потужне, що вони були готові заплющити очі на вимоги регламенту, знехтувати власними ж резолюціями і забути про основоположні принципи РЄ та європейські цінності. Голосування ж щодо підтвердження повноважень російської делегації, за влучним зауваженням латвійської депутатки Лінди Озола, стало моментом істини для асамблеї.

Принципова дискусія під час дебатів розгорнулася між прихильниками повного і безумовного підтвердження повноважень росіян та тими, хто переконував, що ПАРЄ має запровадити хоча б деякі обмеження щодо діяльності делегації Росії у ПАРЄ. До останніх належав доповідач з цього питання, голова моніторингового комітету, британський депутат-консерватор сер Роджер Гейл.

Думку доповідача не врахували

Цікаво те, що в своїй доповіді, яка супроводжувала резолюцію, він наголошує, що "підтвердження повноважень без призупинення певних прав російської делегації буде надмірно поблажливим щодо безперечних порушень, які асамблея не може не помічати". "Це надішле помилковий сигнал і сприйматиметься як нагорода за відсутність співпраці з асамблеєю за більше ніж чотири останніх роки", - вважає сер Гейл. 

Проте резолюція - це плід колективної співпраці членів моніторингового комітету, тому думку сера Гейла з цього приводу не врахували. Й асамблеї було запропоновано підтвердити повноваження росіян без обмежень, закликавши їх сплатити внески до бюджету РЄ і почати активну співпрацю з моніторинговими органами ПАРЄ. Згадки про анексію Криму, війну на Донбасі та в Грузії у документі сором'язливо заховали за безликими номерами резолюцій, присвячених цим драматичним подіям, закликаючи РФ "виконати всі їх рекомендації".

Недвозначні натяки

Урешті-решт сам доповідач заявив, що голосуватиме проти власної резолюції, бо був розчарований тим, що депутати не підтримали поправок про обмеження прав росіян. "Ми залишилися без грошей і пропонуємо продати наші принципи тим, хто готовий дістати гроші з кишені", - обурився сер Гейл.

За його словами, "дехто з тих, хто сидить зараз у президії, сьогодні говорив мені, що гроші нам потрібні більше, ніж принципи". У президії ПАРЄ, окремі двох високопоставлених посадовців з секретаріату, сиділи гененральний секретар Ради Європи Торбйорн Ягланд та президентка асамблеї Ліліан Морі Паск'є. Після цих слів Паск'є невдоволено зауважила: "Сер Гейл, ви перевищили повноваження доповідача".

Специфічні санкції

Санкції ПАРЄ не мають нічого спільного з санкціями Європейського Союзу, намагався переконати присутніх німецький депутат-соціаліст Франк Швабе (Frank Schwabe). "Ми ніколи не визнаємо анексії Криму, просто наша організація існує для того, щоб просувати діалог, але санкції ЄС діятимуть", - заявив він.

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На думку словацького депутата від групи лібералів Мартіна Полячека, за п'ять років своєї відсутності в асамблеї "Росія не виконала свого домашнього завдання, яке було сформульоване у семи резолюціях". "Російська влада до них навіть не доторкнулася", - наголосив Полячек.

Тут узяв слово голова російської делегації Петро Толстой. "Ні в кого немає права давати уроки Росії, ми не учні, щоб виконувати якісь домашні завдання. Для нас важливо починати діалог на рівних, тому будь-які обмеження нашої делегації - неприйнятні", - заявив  він. Толстой наголосив, що "верховенства права і права людини - це головні цінності для Російської Федерації", а якщо цього в ПАРЄ не помічають, то це тому, що "більша частина Європи знаходиться у полоні української дезінформації".

Нові демарші у ПАРЄ

"Сумно, що ті, хто колись говорив про відповідальність Росії за її вчинки, тепер роблять усе, щоб вона її уникла. І справа тут не в Україні, бо ми боротимемося далі, з вами чи без вас, проте чи зможе ПАРЄ після цього рішення зберегти свій авторитет в очах мільйонів європейців?", - запитав колег український депутат Сергій Кіраль.

Свідченням того, що безумовне повернення Росії в ПАРЄ стало точкою відліку нової сторінки в історії існування Ради Європи, став демарш делегацій семи держав-членів. На знак протесту була зачитана заява, в якій говориться, що дії ПАРЄ щодо Росії "суперечать основним цінностям Ради Європи і її статуту". Після цього делегації України, Грузії, Польщі, Словаччини, Литви, Латвії та Естонії залишили сесійну залу в Палаці Європи.

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    Автор: Ірина Філатова, Азад Сафаров


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Засідання ПАРЄ

Повернення делегації РФ у ПАРЄ: тріумф, відчай і демарші

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