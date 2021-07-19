 Повені на півночі Туреччини: загинули щонайменше 11 людей | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.08.2021

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Повені на півночі Туреччини: загинули щонайменше 11 людей

На півночі Туреччини спричинені сильними дощами повені забрали життя вже 11 людей. Влада каже про катастрофу, якої не бачили в регіоні десятки років.

Руйнування внаслідок повені у Кастамону

Руйнування внаслідок повені у Кастамону

Число жертв повені у провінції Кастамону на півночі Туреччини зросло до 11 людей, повідомили у четвер, 12 серпня, представники місцевої влади, передає агентство AP. 

Підтоплення спостерігаються також у розташованих на чорноморському узбережжі провінціях Синоп та Бартин, де одну людину вважають зниклою безвісти, а ще одна померла від серцевого нападу, повідомляє інформагенція Reuters з посиланням на місцеву телекомпанію TRT Haber.

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Рятувальники у зонах катастрофи роздають продукти та розміщують людей у студентських гуртожитках. Загалом евакуйовано близько 900 людей, багатьох рятували з дахів будинків за допомогою вертольотів.

Сильні дощі обрушилися на північ Туреччини ввечері 10 серпня, перетворивши вулиці міст на ріки та спричинивши зсуви ґрунту, що руйнували дороги.

Рясні дощі швидко перетворили вулиці міста Кастамону на ріки

Рясні дощі швидко перетворили вулиці міста Кастамону на ріки

Міністр сільського та лісового господарства Туреччини Бекір Пакдемірлі застеріг напередодні, що регіон може зазнати "лиха, якого ми не бачили за останні 50 чи 100 років", цитує інформагенція AFP. Очікують, що з п'ятниці дощі послабшають.

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На відеокадрах із зони катастрофи видно, як рівень води на вулицях піднявся до висоти дорожніх знаків, а мости руйнуються, не витримуючи сили потоків. За даними екстрених служб, до подолання наслідків повені залучено близько тисячі рятувальників.   

Близько місяця тому шестеро людей загинули внаслідок спричиненої сильними дощами повені у провінції Різе на північному сході Туреччини.

Нагадаємо, на південному заході Туреччини в останні кілька тижнів тривала боротьба з лісовими пожежами, які забрали життя восьми людей.

Дивитись відео 01:19

Як українські літаки допомагають гасити пожежі в Туреччині (04.08.2021)

  • Палають передмістя Афін

    Нищівні пожежі у Греції та Туреччині

    Порятунок втечею

    Найбільш напружена ситуація станом на 6 серпня склалась у північних передмістях грецької столиці. Влада закликала мешканців низки населених пунктів поблизу Афін залишити свої домівки і рятуватися.

  • Лісові пожежі в Греції

    Нищівні пожежі у Греції та Туреччині

    Вогонь впритул підібрався до Афін

    Щонайменше три з числа найбільших пожеж у Греції палають за лічені кілометри на північ від Афін, подекуди майже у міській смузі. Вогонь поблизу колишньої заміської резиденції королів Татой гасять близько 20 пожежних машин, чотири гелікоптери і чотири літаки.

  • Вогонь, який не вдається приборкати

    Нищівні пожежі у Греції та Туреччині

    Вогонь, який не вдається приборкати

    Взяти пожежі під контроль вогнеборцям не вдається, передовсім через потужний вітер. Тривала спека і посуха перетворили Грецію на порохову діжку, констатував прем'єр-міністр Кіріакос Мітсотакіс. Уряд заборонив грекам відвідувати ліси і проводити поблизу зелених насаджень будь-які пожежонебезпечні роботи. В країні палають одночасно до 90 пожеж.

  • Оточені полум'ям

    Нищівні пожежі у Греції та Туреччині

    Оточені полум'ям

    Вийшли з-під контролю пожежі на острові Евбея на Пелопоннесі. Мешканців селища Аґія Анна на північному сході острова довелося евакуювати морем, оскільки вони виявилися оточеними полум'ям. Така сама доля може спіткати і мешканців містечка Лімні на протилежному березі острова (на фото).

  • Спустошення вогнем

    Нищівні пожежі у Греції та Туреччині

    Спустошення вогнем

    Мешканцям цього будинку на острові Евбея вдалося врятуватися. Однак повертатись їм нікуди - все знищено вогнем.

  • Олімпія у небезпеці

    Нищівні пожежі у Греції та Туреччині

    Олімпія у небезпеці

    Пожежі впритул підібралися до античної Олімпії, де перед початком Олімпійських ігор запалюють традиційний вогонь. "Ми створили лінію оборони навколо села і античного поселення", - запевнив губернатор регіону Нектаріос Фармакіс.

  • Шоковані туристи

    Нищівні пожежі у Греції та Туреччині

    Шоковані туристи

    Наймасштабніші за останні півтора десятиліття пожежі лютують і у Туреччині. Вогнем оточені, зокрема, і великі туристичні центри. На цьому фото туристка спостерігає за вогнем, що підібрався до її готелю на одному з курортів неподалік від Бодрума.

  • Втрачено все

    Нищівні пожежі у Греції та Туреччині

    Втрачено все

    Сотні мешканців містечка Мілас поблизу Бодрума втратили все. Евакуйованих розміщують на стадіонах і у спортивних залах. Пожежі лютують і поблизу іншого великого туристичного центру - Анталії. Загалом у Туреччині у вогні загинули десятки людей.

  • Випалена земля

    Нищівні пожежі у Греції та Туреччині

    Випалена земля

    Вогонь знищив у Туреччні вже більше ста тисяч гектарів лісів, передовсім у популярній серед туристів "турецькій Рив´єрі".

  • Небезпека не минає

    Нищівні пожежі у Греції та Туреччині

    Небезпека не минає

    Турецька влада сподівається, що взяти під контроль пожежі вдасться, коли дещо вщухне вітер. Натомість на дощі найближчим часом надії немає. На заході Туреччини тримається суха спека з температурами понад 40 градусів.

  • Стримати стихію

    Нищівні пожежі у Греції та Туреччині

    Стримати стихію

    Взяти під контроль пожежі не вдається подекуди вже більше тижня. Вогнеборці намагаються принаймні стримати стихію на підступах до густонаселених районів. Місто Манавгат, що неподалік Анталії, довелося частково евакуювати через сильне задимлення.

    Автор: Євген Тейзе


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