Повені на півночі Туреччини: загинули щонайменше 11 людей

Число жертв повені у провінції Кастамону на півночі Туреччини зросло до 11 людей, повідомили у четвер, 12 серпня, представники місцевої влади, передає агентство AP.

Підтоплення спостерігаються також у розташованих на чорноморському узбережжі провінціях Синоп та Бартин, де одну людину вважають зниклою безвісти, а ще одна померла від серцевого нападу, повідомляє інформагенція Reuters з посиланням на місцеву телекомпанію TRT Haber.

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Рятувальники у зонах катастрофи роздають продукти та розміщують людей у студентських гуртожитках. Загалом евакуйовано близько 900 людей, багатьох рятували з дахів будинків за допомогою вертольотів.

Сильні дощі обрушилися на північ Туреччини ввечері 10 серпня, перетворивши вулиці міст на ріки та спричинивши зсуви ґрунту, що руйнували дороги.

Рясні дощі швидко перетворили вулиці міста Кастамону на ріки

Міністр сільського та лісового господарства Туреччини Бекір Пакдемірлі застеріг напередодні, що регіон може зазнати "лиха, якого ми не бачили за останні 50 чи 100 років", цитує інформагенція AFP. Очікують, що з п'ятниці дощі послабшають.

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На відеокадрах із зони катастрофи видно, як рівень води на вулицях піднявся до висоти дорожніх знаків, а мости руйнуються, не витримуючи сили потоків. За даними екстрених служб, до подолання наслідків повені залучено близько тисячі рятувальників.

Близько місяця тому шестеро людей загинули внаслідок спричиненої сильними дощами повені у провінції Різе на північному сході Туреччини.

Нагадаємо, на південному заході Туреччини в останні кілька тижнів тривала боротьба з лісовими пожежами, які забрали життя восьми людей.

Дивитись відео 01:19 Поділитись Як українські літаки допомагають гасити пожежі в Туреччині (04.08.2021) Відправити Facebook EMail Vkontakte Telegram Whatsapp Web Facebook Messenger Web Постійне посилання https://p.dw.com/p/3yXJu Як українські літаки допомагають гасити пожежі в Туреччині (04.08.2021)