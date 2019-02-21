Поблизу Парижа кремували тіло Карла Лаґерфельда

Німецький кутюр'є Карл Лаґерфельд (Karl Lagerfeld), який помер 19 лютого, був кремований у п'ятницю, 22 лютого, поблизу Парижа, повідомив журнал Closer. Невелика церемонія, на якій були присутні родичі та друзі покійного, пройшла в місті Нантер. Серед гостей були Вірджинія Віар, яка замінила Лаґерфельда на посаді креативного директора в домі моди Chanel, принцеса Монако Кароліна та президент групи компаній Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно.

Зазначається, що Лаґерфельд не хотів для себе великого похорону. Прах кутюр'є, ймовірно, буде розвіяний разом з прахом його матері та його давнього коханого Жака де Башера, який помер від СНІДу в 1989 році.

"Я попросив, щоб мене кремували та мій прах розвіяли з прахом моєї матері та Шупет (його кішки - Ред.), якщо вона помре раніше мене!", - сказав Лаґерфельд в одному зі своїх останніх інтерв'ю. Біографці де Башера Марі Оттаві кутюр'є розповідав, що частина праху його коханого зберігається в таємному місті: "Одного дня він буде змішаний з моїм". Речник Chanel сказав, що побажання кутюр'є "будуть поважаться", передає агенція AFP.

Карл Лаґерфельд народився в Гамбурзі, проте в 1953 році переїхав з Німеччини в Париж, де його кар'єра модельєра стрімко пішла вгору. У віці лише 20 років Лаґерфельд здобув перше місце на конкурсі, організованому Міжнародним секретаріатом з шерсті IWS, за створення жіночого пальта жовтого кольору.

У середині 1960-х Карл Лаґерфельд працював для римського лейбла Fendi, що традиційно спеціалізується на виробництві одягу та аксесуарів зі шкіри та хутра. Два періоди свого творчого життя Лаґерфельд присвітив дому моди Chloé: з 1964-го по 1984-й, а потім - з 1992-го по 1997-й. Культового статусу набули сукні, які майстер розмалював від руки. У 1974 році Лаґерфельд заснував свою власну лінію моди - Karl Lagerfeld Impression. У 1983 році Карл Лаґерфельд став художнім директором дому моди Chanel. Відтоді, як 1989 року помер супутник життя Лаґерфельда, кутюр'є жив на самоті. Він ніколи не був у шлюбі і не мав дітей. Він помер у віці 85 років.

Карл Лаґерфельд - шлях короля моди до світової слави Король моди Карл Лаґерфельд Про смерть відомого німецького модельєра і креативного директора дому Chanel стало відомо 19 лютого. Карл Лаґерфельд помер у Парижі у віці 85 років. Про це повідомив французький журнал Paris Match. Що залишив після себе король моди?

Карл Лаґерфельд - шлях короля моди до світової слави Король моди Карл Лаґерфельд Народився Карл у німецькому Гамбурзі, в родині власника фабрики з виробництва згущеного молока. Коли місто 1944 року бомбардували, родина переїхала до маєтку в Шлезвіг-Гольштейні. Саме там Лаґерфельд провів більшу частину дитинства. Свої дитячі фото Лаґерфельд показував украй рідко. Це фото зроблене вже в зрілому віці - близько 30 років тому.

Карл Лаґерфельд - шлях короля моди до світової слави Король моди Карл Лаґерфельд У 1953 році Лаґерфельд переїхав із Німеччини до Парижа, де його кар'єра стрімко пішла вгору. У віці лише 20 років він здобув перше місце на конкурсі, організованому Міжнародним секретаріатом з шерсті IWS, за створення жіночого пальто жовтого кольору. Ів Сен-Лоран теж брав участь у конкурсі, проте посів лише третє місце.

Карл Лаґерфельд - шлях короля моди до світової слави Король моди Карл Лаґерфельд У середині 1960-х Карл Лаґерфельд працював для римського лейбла Fendi, що традиційно спеціалізується на виробництві одягу та аксесуарів зі шкіри та хутра. Молодий дизайнер буквально здійснив революцію в цій сфері: хутряні вироби стали легшими за вагою, набули цілком нових форм та кольорів.

Карл Лаґерфельд - шлях короля моди до світової слави Король моди Карл Лаґерфельд Лаґерфельд не боявся перефарбовувати та різати хутро, поєднуючи шматки наново, створюючи дивні силуети. Він же вигадав відомий тепер на весь світ логотип Fendi - з двох латинських літер F. На фото - ескізи моделей для Fendi.

Карл Лаґерфельд - шлях короля моди до світової слави Король моди Карл Лаґерфельд Два періоди свого творчого життя Лаґерфельд присвятив будинку моди Chloé: із 1964-го по 1984-й, а потім - з 1992-го по 1997-й. Культового статусу набули сукні, які майстер розмалював від руки. У 1972 році він створив відому колекцію, на яку його надихнув стиль ар-деко.

Карл Лаґерфельд - шлях короля моди до світової слави Король моди Карл Лаґерфельд У 1974 році Лаґерфельд заснував свою власну лінію моди - Karl Lagerfeld Impression. Ці його роботи відрізняються від усіх інших. Вони набагато ближчі до його власного стилю одягу: андрогінні силуети, жодних яскравих малюнків, переважно чорний колір, акцент на плечах та на талії.

Карл Лаґерфельд - шлях короля моди до світової слави Король моди Карл Лаґерфельд У 1983 році Карл Лаґерфельд став художнім директором будинку моди Chanel. Традиційному твідовому костюму він надав новий блиск: з'явилися нові форми, варіанти оздоби, ґудзики. На зміну важковаговому консерватизму прийшла грайлива легкість.

Карл Лаґерфельд - шлях короля моди до світової слави Король моди Карл Лаґерфельд Саме Лаґерфельд почав "виносити сміття з хати" у модній індустрії. Якщо раніше назву лейбла вказували хіба що на підбивці, то тепер її стало видно і на зовнішніх деталях: ґудзиках, пасках, сумках та інших аксесуарах. На фото - моделі, створені для Chanel упродовж останніх років.

Карл Лаґерфельд - шлях короля моди до світової слави Король моди Карл Лаґерфельд Працюючи для Chanel, Лаґерфельд, який любить експерименти з новими матеріалами, створював костюми та сукні не лише із джерсі та твіду, але й зі шкіри, латексу, неопрену. Те саме можна сказати про сумки та взуття. Уява майстра не знала кордонів!

Карл Лаґерфельд - шлях короля моди до світової слави Король моди Карл Лаґерфельд Карл Лаґерфельд був не лише модельєром. Він завжди захоплювався фотографією: організував кілька виставок, випустив кілька альбомів та був лауреатом престижних міжнародних нагород у цій сфері. Лаґерфельд відомий і як творець парфумів. У Парижі він заснував власний видавничий дім, відкрив книгарню. Його особиста бібліотека нараховує понад 300 тисяч томів.

Карл Лаґерфельд - шлях короля моди до світової слави Король моди Карл Лаґерфельд Відтоді, як 1989 року помер супутник життя Лаґерфельда, кутюр'є волів жити на самоті. Він ніколи не був у шлюбі і не мав дітей. У 2000 році Лаґерфельд вирішив схуднути і за 13 місяців жорсткої дієти скинув 42 кілограми, про що відразу написав книжку. За його словами, він стежив за вагою, щоби без проблем носити вузькі костюми, без яких жити не міг.

Карл Лаґерфельд - шлях короля моди до світової слави Король моди Карл Лаґерфельд Його часто критикували за співпрацю з худорлявими моделями, проте Лаґерфельд наполягав на своєму. У 2004 році він створив колекцію для шведської компанії H&M, що виробляє недорогий модний одяг для молоді. Побачивши, що його силуети випустили не лише в "худих", але й у "повних" розмірах, кутюр'є розізлився.

Карл Лаґерфельд - шлях короля моди до світової слави Король моди Карл Лаґерфельд Як дизайнер він створив, зокрема, вдягненого як він сам плюшевого ведмедика, пляшку Coca-Cola, що вийшла обмеженим накладом, колекцію шоломів для мотоциклістів, колекцію прикрас для фірми Swarovski, колекцію взуття для італійського лейбла Hogan. У вигаданих Лаґерфельдом костюмах на сцену виходили Мадонна та Кайлі Міноуг, зірки Віденського оперного театру та міланської "Ла Скали".

Карл Лаґерфельд - шлях короля моди до світової слави Король моди Карл Лаґерфельд А ще він обожнював свою кицьку на прізвисько Шупетт: створював для неї колекції одягу та аксесуарів, а також профілі в соціальних мережах, знімався з нею в рекламі.

Карл Лаґерфельд - шлях короля моди до світової слави Король моди Карл Лаґерфельд 22 січня Карл Лаґерфельд уперше пропустив показ у Парижі, на якому Chanel представив свою весняно-літню колекцію. Цього дня він відчув утому, повідомили представники будинку моди. Даний випадок став першим сигналом для серйозного занепокоєння щодо стану здоров'я кутюр'є. Автор: Дар'я Брянцева, Дмитро Губенко

