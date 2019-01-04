Пловдив-2019: "свинство" культурної столиці

Напередодні Різдва мер Пловдива запропонував нагадати про народну традицію й заколоти у центрі міста двох свиней. "Сучасні городяни, особливо молодь, здебільшого не мають нагоди поїхати до села й побачити все на власні очі. Тож ми вирішили наблизити цю традицію до міста", - сказав мер Іван Тотев. Така ідея привернула до себе неабияку увагу. Одні непокоїлися, чи двох свиней справді вистачить на все місто, інші ставили під сумнів доцільність колоти свиней саме в центрі під ялинкою, ще інші сумнівались у тому, чи демонстрація такої традиції взагалі є сумісною з титулом культурної столиці Європи.

"Політики, котрі нами правлять, мають зовсім інше уявлення про культуру, ніж ми, хто культурою займається, - каже Манол Пейков. Він є видавцем і одним з ініціаторів участі Пловдива в конкурсі на отримання титулу культурної столиці Європи. - Політики вважають, що такими акціями можуть вразити публіку. При цьому вони дивляться на культуру не як на щось, що може бути спрямоване в майбутнє і сприяти змінам".

Манол Пейков: "Культура може може приносити соціальні зміни"

Манол Пейков входив до складу фонду "Пловдив-2019", завданням якого була підготовка концепції для цього болгарського міста як культурної столиці. До складу правління фонду входили чотири представники міської влади та п'ять представників громадянського суспільства. Півтора роки тому Пейков та інші громадські активісти залишили фонд. Таким чином вони висловили протест стосовно того, що багато ідей та проектів, які місто використало в своїй презентації для отримання статусу культурної столиці, насправді реалізуються лише в обмеженому обсязі.

Подолання конфліктів за допомогою культури

Головну увагу під час подання заявки на отримання титулу культурної столиці Європи було зосереджено на етнічних меншинах у Пловдиві, передусім на ромах. Пловдивський район Столипіново є найбільшим на Балканах за кількістю ромів. І цей район мав стати частиною культурної програми Пловдива як культурної столиці. "Ми вважаємо, що культура може сприяти соціальним змінам. Більшість молоді в Столипіново ніколи не виходили за межі цього району, а жителі інших частин міста ніколи його не відвідували", - розповідає Пейков. Але політики, за його словами, вирішили "не показувати наші задні двори іноземній публіці", заявивши, що в Пловдиві живуть представники й інших етнічних меншин. "Таким чином наша ідея була відхилена й проект зупинено", - каже Пейков.

Столипіново, квартал Пловдива, де зосереджене найбільше поселення ромів Балканського півострова

Але ж гасло "Разом!" якраз і мало на меті привернути увагу до становища ромів. Ідея налагодження міжкультурного діалогу переконала журі надати титул культурної столиці 2019 саме місту Пловдив. Гасло залишилось, а от проекти не вижили.

Соціальна незахищеність у 1990-х роках призвела до того, що люди почали з підозрою ставитись до представників певних ентічних меншин: так, начебто одні в одного можуть щось відібрати, пояснює почесна консулка Німеччини в Пловдиві Маріана Чолакова. За її словами, таке ставлення спостерігається з обох боків. "Коли ми брали участь у конкурсі на титул культурної столиці Європи, ми, звичайно, знали, що Пловдив має багату історію, археологію, багатокультурне суспільство, але ми вирішили відкинути політкоректність і відкрито говорити про дефіцити та міжетнічну напругу", - каже Чолакова, яка також належить до ініціаторів подання заявки на отримання титулу культурної столиці Європи. І саме це, за її словами, й було сформульовано в заявці Пловдива.

Сучасний Пловдив

Пловдів - переплетіння епох, культур і релігій



Пловдив є одним з найдавніших міст світу, що нараховує вже понад вісім тисяч років. Свого часу ці землі заселяли фракійці, римляни, слов'яни та інші народи. Це розмаїття і донині зберігає архітектура міста: римський амфітеатр, ранньохристиянська базиліки, християнські, мусульманські та юдейські релігійні споруди. На цьому тлі - "хіпстерські" крамниці, сучасні кав'ярні, мистецькі галереї та мурали. Так виглядає сучасний Пловдив.

Маріана Чолакова переконана, що Пловдив справді цілковито заслуговує на звання культурної столиці Європи. Вона переконана, що такий титул допоможе цьому болгарському місту відігравати активнішу роль у європейському культурному житті. "Досі нам бракувало для цього впевненості в собі", - визнає Чолакова.

Очікується, що 2019 року Пловдив відвідають близько двох мільйонів туристів з усього світу. Місто активно готується приймати гостей, але чимало культурних закладів так і залишаться, мабуть, зачиненими. Оскільки міська влада не встигла завершити реконструкцію будівель, бракуватиме приміщень для запланованих культурних заходів. Критики зауважують, що політики продемонстрували свою нездатність належним чином підготувати місто до такого багатого на культурні події року. До речі, на центральній площі досі тривають будівельні роботи, хоча замовлення щодо реконструкції було зроблене ще 2014 року.

Маріана Чолакова: "Маємо відверто говорити про напруженість між етнічними групами"

Фіаско політиків

"Єдиний концертний зал міста, розташований у старій будівлі, вже багато років руйнується, і в такому стані його не можна використовувати. Проект реконструкції лежить на столі бургомістра вже щонайменше три роки, але й досі нічого не зроблено", - розповідає Манол Пейков. Він додає, що під загрозою руйнування у місті опинилось багато будівель. За словами Пейкова, найбільший міський кінотеатр на 900 місць, збудований ще за часів комуністичного режиму, також перебуває у дуже поганому стані: "Два роки тому під тиском громади міський голова пообіцяв виділити на його ремонт мільйон левів (близько 510 тисяч євро, - Ред.). Але будівлі ще й не торкалися".

Одним з особливих культурних проектів 2019 року є перетворення колишнього "тютюнового міста", як називають один з районів Пловдива, на сучасний творчий простір. Упродовж багатьох десятиліть тут був центр болгарської тютюнової промисловості. Після повалення комунізму тут відбулась приватизація, і багато споруд залишились порожніми. "Більшість цих будівель є пам'ятками культури, та нових власників цікавлять ділянки під будівлями, - каже Пейков. - А оскільки споруди зносити не можна, застосовується інша тактика: просто знімають дахи й чекають, коли час і негода знищать будівлі".

З огляду на всі такі обставини Маріана Чолакова відмовилась коментувати ідею мера щодо ритуального забою свиней.

"Разом": гасло залишилось, а проекти зникли

Втрачений потенціал

Наступного дня міський голова відповів на заяви критиків несподіваним поясненням: його ідею просто неправильно зрозуміли. А справжнім наміром був "соціальний експеримент", аби започаткувати відкриту дискусію про болгарські сімейні традиції, включно зі звичаєм забивати свиней напередодні Різдва. Цікава дискусія на початку року, впродовж якого Пловдив носитиме титул культурної столиці Європи.

Однак справжнім свинством, на думку критиків, є не традиція забивати свиней, а розбазарювання потенціалу Пловдива - другого найбільшого міста Болгарії. Його історія та атмосфера якнайкраще відповідають статусу культурної столиці Європи. Але такі чинники, як суперечливі традиції, незавершене будівництво та соціальна дискримінація, можуть зашкодити всьому проекту і лишити по собі хіба що "втрачений єдиний шанс", підсумовує Манол Пейков.

Пловдив: вражаюче древній і юний водночас All we need is Plov(e)div! Те що одразу помітить кожен відвідувач: Пловдив - місто молоде, хіпове і креативне. Володіння англійською мовою, принаймні для молоді, само собою зрозуміле. Молодь бачить себе європейцями. Зрештою, Болгарія - країна-член ЄС. Мешканці Пловдива пишаються тим, що їхнє місто одне з найстаріших у Європі.

Пловдив: вражаюче древній і юний водночас Вітання з Рима! Пловдив, подібно до Рима, був збудований на семи пагорбах, проте він набагато старший. Тоді як Риму три тисячі років, Пловдив може похвалитися історією у вісім тисяч років. Фракійці, кельти, римляни та османи залишили свій слід в історії міста.

Пловдив: вражаюче древній і юний водночас Античний театр від римлян Античний театр, збудований у другому столітті, - одна з найкрасивіший будівель, що дісталася місту від римлян. До шести тисяч глядачів могли дивитися тут античні трагедії чи комедії. У 2019 році в рамках подій Культурної столиці Європи тут відбуватимуться концерти і вистави.

Пловдив: вражаюче древній і юний водночас Спадкоємиця османів А це інша епоха і інший стиль: мечеть Джумая, або ж Головня П'ятнична мечеть, збудована у 15 столітті, коли Болгарія була частиною Османської імперії. Мечеть з її стінами з цегли і тесаного каменю і делікатним мінаретом розташована в центральній частині міста.

Пловдив: вражаюче древній і юний водночас Спляча красуня Так мешканці Пловдива називають стару частину міста, що розташувалася на трьох пагорбах. Вкриті бруківкою вулички ведуть до невеличких церков, крамничок та вілл торговців. Гарненькі, збудовані у болгарському стилі будиночки старого міста порівняно "юні" на тлі довгої історії Пловдива.

Пловдив: вражаюче древній і юний водночас Корисна конкуренція сусідів У 19 столітті, з закінченням турецького панування у Болгарії, у Пловдиві розпочався справжній будівельний бум. Найбагатші торговці Пловдива не шкодували на будівництво ані грошей, ані сил, намагаючись перевершити один одного. Кожен будинок мав бути ще красивішим, аніж сусідній.

Пловдив: вражаюче древній і юний водночас Болгарська розкіш Торговець Аргір Куюмджиоглу взявся за справу з особливим запалом: його будинок один із найбільших і найрозкішніших у Старому місті Пловдива. Інтер'єр будівлі вражає: обшиті дерев'яними панелями стелі, стильно декоровані кімнати. Нині у кімнатах будинку розташувалася експозиція етнологічного музею Пловдива.

Пловдив: вражаюче древній і юний водночас Квартал стріт-арту Яскраві графіті - це прикметна риса району Капана. Старий квартал майстрів з часом перетворився на модний район. Відбудований і реставрований останніми роками, з купою нових кав'ярень та крамничок, Капана є улюбленим місцем зустрічей для мешканців Пловдива.

Пловдив: вражаюче древній і юний водночас В очікуванні туристів Чимало мешканців Пловдива сподіваються, що отримавши титул культурної столиці Європи-2019, "спляча красуня" прокинеться. Через 30 років після падіння "залізної завіси" Болгарія та Пловдив досі на узбіччі головних туристичних маршрутів континенту. Та у 2019 році європейська культурна столиця сподівається на щонайменше два мільйони туристів з усього світу. Автор: Керстін Шмідт, Світлана Кореновська

