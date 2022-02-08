Сміттєзвалище, завалене тисячами тонн одягу (17.11.2021)

Часто вживані або непродані речі з Європи опиняються на смітниках у бідних країнах. Синтетика розкладається до 200 років, отруюючи довкілля. Дивіться, що коїться на одному зі сміттєзвалищ у Чилі.