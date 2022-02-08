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Пластик

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "пластик".

Пластик

Як лікарям погрожують смертю за щеплення - Європа у фокусі (відео)

Як лікарям погрожують смертю за щеплення - "Європа у фокусі" (відео) 08.02.2022

Україна: як живуть місцеві неподалік лінії зіткнення. Великобританія: право на мирний протест під загрозою? Іспанія: "чайки-детективи" проти нелегальних сміттєзвалищ.

Як лікарям погрожують смертю за щеплення - "Європа у фокусі" (07.02.2022) 07.02.2022

Україна: як живуть місцеві неподалік лінії зіткнення. Австрія: антивакцинатори погрожують лікарям через щеплення. Великобританія: право на мирний протест під загрозою? Іспанія: "чайки-детективи" проти нелегальних сміттєзвалищ. Латвія: як зробити власну трасу для бобслею.

В Україні встановили мінімальну ціну на пластикові пакети

В Україні встановили мінімальну ціну на пластикові пакети 01.02.2022

З 1 лютого мінімальні роздрібні ціни на пластикові пакети для пакування та транспортування товарів становитимуть від двох до трьох гривень.
Прибуткове сміття: як переробляють пляшки у Німеччині (відео)

Прибуткове сміття: як переробляють пляшки у Німеччині (відео) 11.01.2022

Щохвилини у світі продають один мільйон пластикових пляшок. У Німеччині - одна з найкращих систем переробки пластикової тари. Як вона працює? І що заважає іншим країнам робити так само?

Переробка пляшок: чого можна повчитися в німців (07.01.2022) 07.01.2022

Щохвилини у світі продають один мільйон пластикових пляшок. У Німеччині - одна з найкращих систем переробки пластикової тари. Як вона працює? І що заважає іншим країнам робити так само? #PlanetA
Заборона пластикових пакетів в Україні: а що замість них (відео)

Заборона пластикових пакетів в Україні: а що замість них (відео) 10.12.2021

В Україні зробили перший крок до заборони пластикових пакетів. 10 грудня набуває чинності закон з обмеження використання поліетиленових кульків. Що це означає для продавців та покупців - дивіться у репортажі DW.
Заборона пластикових пакетів в Україні: що змусить українців відмовитися від кульків (09.12.2021)

Заборона пластикових пакетів в Україні: що змусить українців відмовитися від кульків (09.12.2021) 09.12.2021

В Україні зробили перший крок до заборони пластикових пакетів. 10 грудня набуває чинності закон з обмеження використання поліетиленових кульків. Що це означає для продавців та покупців - дивіться у репортажі DW.

Сміттєзвалище, завалене тисячами тонн одягу (17.11.2021) 17.11.2021

Часто вживані або непродані речі з Європи опиняються на смітниках у бідних країнах. Синтетика розкладається до 200 років, отруюючи довкілля. Дивіться, що коїться на одному зі сміттєзвалищ у Чилі.

Нова альтернатива видобутку нафти і газу - "Європа у фокусі" (08.11.2021) 08.11.2021

У Великобританії випробовують альтернативу видобутку нафти і газу. У паризькому барі борються за зміни в Афганістані. В Чехії допомагають дітім з інвалідністю, продаючи горох. Що у Калінінграді вважають "ганьбою міста".
Чому тампони і прокладки - також чоловіча проблема (відео)

Чому тампони і прокладки - також чоловіча проблема (відео) 19.10.2021

Гігієнічні засоби для менструації - проблема і для чоловіків? Так, адже використані прокладки та тампони опиняються на смітниках, а це - величезна проблема для довкілля. Яке ж вирішення?

Тампони і прокладки - не лише жіноча, а й чоловіча проблема (15.10.2021) 15.10.2021

Гігієнічні засоби для менструації - проблема і для чоловіків? Так, адже використані прокладки та тампони опиняються на смітниках, а це - величезна проблема для довкілля. Яке ж вирішення?

У Франції забороняють пластикове пакування майже всіх овочів та фруктів

У Франції забороняють пластикове пакування майже всіх овочів та фруктів 11.10.2021

Очікується, що повна заборона пластикового пакування для овочів та фруктів вступить у силу в 2026 році. Поки ж правило стосується низки асортименту.

Як рятують морських черепах від пластику (24.09.2021) 24.09.2021

Постраждалі морські черепахи можуть отримати необхідну допомогу та пройти реабілітацію у волонтерській організації Two Oceans Aquarium у Кейптауні. Там тварин рятують від пластику і лікують від травм.
Рятівником клімату на Землі можуть стати... водорості (відео)

Рятівником клімату на Землі можуть стати... водорості (відео) 21.09.2021

Можна без перебільшення сказати, що людство - на порозі водоростевої революції. Як водорості можуть зробити більш екологічним пластик, паливо, добрива?

Клімат Землі врятують… водорості? (17.09.2021) 17.09.2021

Пластик, паливо, добрива - усе це можуть зробити більш екологічним... водорості. Ось чому можна без перебільшення сказати, що людство - на порозі водоростевої революції.

Чотирирічна екоактивістка чистить пляжі Ріо (12.08.2021) 12.08.2021

Їй лише чотири роки, але вона робить для довкілля більше, ніж деякі дорослі - у Бразилії маленька дівчинка майже щодня пірнає за сміттям в океан. Дивіться самі!
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