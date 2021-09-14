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Питна вода

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "питна вода".

Питна вода є водою для споживання людиною. Питна вода є найважливішим харчовим продуктом, який не можна нічим замінити. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Вода для Марсу: робот видобуває воду там, де її немає (14.09.2021) 14.09.2021

Знайомтеся з роботом, який може видобувати воду… з повітря! Навіть у пустелі! Його створили для видобутку води на Марсі.

Як очищують дощову воду і перетворюють її на питну (30.08.2021) 30.08.2021

Питна вода в магазинах може дорого коштувати. Але для тих, хто вміє її збирати, питна вода ллється просто з неба. Дивіться, як дощову воду перетворюють на питну методом електролізу.

Питна вода… з повітря? Швейцарці розробили диво-технологію (27.08.2021) 27.08.2021

У технічному університеті Цюріха розробили чудодійний пристрій для країн з дефіцитом питної води. Він може конденсувати воду з повітря. Спроби вилучати вологу з повітря були й раніше. Особливість швейцарської новинки в тому, що цей генератор може працювати цілий день і не потребує енергії!
Якість води з крана в Києві: перевірка DW (відео)

Якість води з крана в Києві: перевірка DW (відео) 17.08.2021

Влада Києва запевняє, що вода з крана відповідає нормам і її можна пити навіть у сирому вигляді. Кияни ж нерідко скаржаться на послуги водоканалу і на якість води. DW перевірила, хто правий і чи безпечна вода у Києві.

Фактчек DW: чи можна пити воду з крана в Києві? (13.08.2021) 13.08.2021

Влада Києва запевняє, що вода з крана відповідає нормам і її можна пити навіть у сирому вигляді. Кияни ж нерідко скаржаться на послуги водоканалу і на якість води. DW перевірила, хто правий і чи безпечна вода у Києві.
Чи вирішить проблему Криму опріснення морської води? (відео)

Чи вирішить проблему Криму опріснення морської води? (відео) 09.08.2021

Багато хто вважає найкращим вирішенням водної кризи - опріснення морської води. Зокрема і для Криму. Пояснюємо, чому цей варіант не такий чудовий, як видається.

Питна вода: чи вирішить проблему опріснення морської води? (07.08.2021) 06.08.2021

Менше 1% води на Землі є питною. Ось чому багато хто вважає найкращим вирішенням водної кризи - опріснення. На перший погляд усе просто: берете морську воду, видаляєте з неї сіль, і отримуєте необмежений запас прісної води. Чим не варіант для забезпечення водою Криму? Утім, і тут не без проблем…
Забруднення Дніпра - загроза для нацбезпеки України? (відео)

Забруднення Дніпра - загроза для нацбезпеки України? (відео) 28.07.2021

Екологічні проблеми Дніпра - головної водної артерії України - вже є загрозою для національної безпеки України. Це вже не "страшилки" активістів, а реальна загроза. Що необхідно терміново зробити, аби врятувати Дніпро?

Стан води в Дніпрі загрожує національній безпеці України? (27.07.2021) 27.07.2021

Аномальна спека ще більше загострила екологічні проблеми Дніпра. Стан головної водної артерії України, з якої споживають воду до 80% населення країни, називають катастрофічним. І це може нести загрозу національній безпеці України. Це вже не "страшилки" активістів, а реальна перспектива. Що необхідно терміново зробити, аби врятувати головне джерело питної води в Україні?

На межі дефіциту: що відбувається з питною водою в Україні

На межі дефіциту: що відбувається з питною водою в Україні 24.06.2021

В Україні суттєво знижується кількість та якість питної води. На тлі нераціональної водної політики ситуація стрімко погіршується, вказують експерти.

Європейські насоси для Криму: коли байдуже до санкцій

Європейські насоси для Криму: коли байдуже до санкцій 04.05.2021

Росія намагається забезпечити анексований Крим водою за допомогою європейського обладнання, що потрапило на півострів в обхід санкцій ЄС.

Як німці опріснюють воду (31.03.2021) 31.03.2021

Як забезпечити людство достатньою кількістю питної води? Німецький стартап пропонує своє рішення проблеми.

Чи можна в Німеччині пити воду з-під крана?

Чи можна в Німеччині пити воду з-під крана? 22.03.2021

У Німеччині якість питної води з-під крана суворо контролюють. Однак попри її високу якість жителі ФРН залюбки також купують мінеральну воду в пляшках.
В ООН заявили про серйозний дефіцит безпечної питної води на планеті

В ООН заявили про серйозний дефіцит безпечної питної води на планеті 22.03.2021

Згідно з прогнозом ООН, до 2050 року до 5,7 мільярда людей проживатимуть у районах, в яких нестача прісної води відчуватиметься мінімум один місяць на рік. В Україні прогнозують імпорт питної води.
Опріснення води в Криму: скільки це коштуватиме Росії

Опріснення води в Криму: скільки це коштуватиме Росії 03.02.2021

Росія виділила кошти на вирішення проблеми водопостачання в анексованому Криму, відрізаному від води материкової України. Варіант - опріснення морської води. Скільки це коштуватиме та чи реально в умовах санкцій?

Як очистити воду зубною пастою і сонцем (18.12.2020) 18.12.2020

Зубною пастою можна не лише почистити зуби, але й... воду. Для цього потрібен білий пігмент, який є в зубній пасті, а також сонячне світло. Ось як це робиться.

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