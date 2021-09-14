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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "питна вода".
Питна вода є водою для споживання людиною. Питна вода є найважливішим харчовим продуктом, який не можна нічим замінити. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
У технічному університеті Цюріха розробили чудодійний пристрій для країн з дефіцитом питної води. Він може конденсувати воду з повітря. Спроби вилучати вологу з повітря були й раніше. Особливість швейцарської новинки в тому, що цей генератор може працювати цілий день і не потребує енергії!
Менше 1% води на Землі є питною. Ось чому багато хто вважає найкращим вирішенням водної кризи - опріснення. На перший погляд усе просто: берете морську воду, видаляєте з неї сіль, і отримуєте необмежений запас прісної води. Чим не варіант для забезпечення водою Криму? Утім, і тут не без проблем…
Аномальна спека ще більше загострила екологічні проблеми Дніпра. Стан головної водної артерії України, з якої споживають воду до 80% населення країни, називають катастрофічним. І це може нести загрозу національній безпеці України. Це вже не "страшилки" активістів, а реальна перспектива. Що необхідно терміново зробити, аби врятувати головне джерело питної води в Україні?