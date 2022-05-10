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Пиво

Пиво - алкогольний напій з води, ячмінного солоду, хмелю, пивних дріжджів.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "пиво". Пиво, як правило, виробляється з води, ячмінного солоду, хмелю, пивних дріжджів. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Пиво солідарності з Україною, зроблене в Угорщині (10.05.2022)

Пиво солідарності з Україною, зроблене в Угорщині (10.05.2022) 10.05.2022

Невеличка пивоварня в Будапешті та київські пивовари об'єднали свої зусилля, аби за допомогою пива привертати увагу до війни в Україні та збирати кошти на допомогу пораненим.

Мій вибір: життя без алкоголю (05.01.2022) 05.01.2022

Як регулярне вживання алкоголю на свята та за компанію може зруйнувати життя, знають алкоголічки Софія та Андреа. Усвідомити алкогольну залежність важко, проте це - єдиний шлях до порятунку. Чи можна жити без алкоголю - у відвертій розповіді жінок для DW.

Навіщо німецький монах виготовляє джин (03.12.2021) 03.12.2021

Європейські монастирі відомі тим, що монахи варять пиво і виготовляють вино. Але джин? Це рідкість. Чернець-цистерціанець Юстинус Пех виробляє джин та інвестує прибуток у розвиток свого монастиря. Дивіться самі!
Пиво і німці: як хмільний напій змінив країну - Відкривай Німеччину з Михайлом Малим (відео)

Пиво і німці: як хмільний напій змінив країну - "Відкривай Німеччину з Михайлом Малим" (відео) 04.10.2021

Культура, економіка та побут німців зазнали великих змін через... пиво. У заключній серії відеоблогу "Відкривай Німеччину з Михайлом Малим" пропонуємо поглянути на пиво як каталізатор розвитку німецького суспільства.

Як пиво змінило життя німців - Відкривай Німеччину з Михайлом Малим (01.10.2021)

Як пиво змінило життя німців - "Відкривай Німеччину з Михайлом Малим" (01.10.2021) 01.10.2021

Культура, економіка та побут німців зазнали великих змін через... пиво. Хмільний напій впливав на історію та технології. У заключній серії відеоблогу "Відкривай Німеччину з Михайлом Малим" пропонуємо поглянути на пиво як каталізатор розвитку німецького суспільства.

Продаж пива у Німеччині через пандемію продовжує падати

Продаж пива у Німеччині через пандемію продовжує падати 30.07.2021

Падіння було зумовлене головно закриттям закладів харчування під час локдауну. При цьому зростання експорту не змогло компенсувати втрати на внутрішньому ринку.
Кількість німецьких броварень у рейтингу BarthHaas зросла

Кількість німецьких броварень у рейтингу BarthHaas зросла 13.06.2021

В рейтингу BarthHaas за 2020 рік опинились вісім найбільших броварень Німеччини. У попередньому році таких було менше.
Знаменитий Октоберфест у Мюнхені цього року також не відбудеться

Знаменитий "Октоберфест" у Мюнхені цього року також не відбудеться 03.05.2021

Через пандемію COVID-19 баварський пивний фестиваль "Октоберфест" цього року знову скасовують. Попри кампанію з вакцинації ризик зараження коронавірусом залишається високим.
Де купити замок задешево? Європа у фокусі (відео)

Де купити замок задешево? "Європа у фокусі" (відео) 13.04.2021

Лижні курорти Німеччини борються за виживання. Крафтове пиво у Брюсселі: дедалі більше міні-пивоварень. Франція розпродає історичні пам'ятки через коронавірус. Бокс проти хвороби Паркінсона - рецепт 74-річної туркені

Які стереотипи найбільше дратують німців (відео)

Які стереотипи найбільше дратують німців (відео) 12.04.2021

Як решта світу сприймає Німеччину? Ви знайдете багато різних відповідей на це запитання. Але існує кілька стереотипів, які здаються завжди дуже влучними. Дізнайтесь із нового випуску Meet the Germans з Рейчел Стюарт.

Стереотипи про німців: пиво, пунктуальність, дірндль (09.04.2021) 09.04.2021

Які стереотипи існують у світі про Німеччину? Існує кілька типових кліше про німців. Скільки в них правди і звідки вони взялися? Дивіться у новому випуску Meet the Germans з Рейчел Стюарт.

Куди у Німеччині дівають пиво, не випите через пандемію?

Куди у Німеччині дівають пиво, не випите через пандемію? 29.03.2021

Німецькі пивоварні через закриття під час пандемії пабів, ресторанів і барів не можуть збути вже вироблене пиво. Термін придатності добігає кінця - і що з ним робити?
Розбиває серце: з початку пандемії у Великобританії знищили 50 мільйонів літрів пива

"Розбиває серце": з початку пандемії у Великобританії знищили 50 мільйонів літрів пива 05.02.2021

Внаслідок обмежень, запроваджених через коронавірус, у Великобританії довелось знищити майже 50 мільйонів літрів пива. У Британській асоціації пива і пабів цю ситуацію охарактеризували як таку, що "розбиває серце".

На що німці витрачають свої гроші

На що німці витрачають свої гроші 06.12.2020

Скільки в Німеччині коштує мобільний зв'язок? Скільки у німців іде грошей на транспорт? Чому вони витрачають найменше грошей на освіту? Останні статистичні дані про щомісячні витрати німців - в огляді DW.
Коронавірусна криза суттєво вдарила по німецьких броварнях

Коронавірусна криза суттєво вдарила по німецьких броварнях 16.09.2020

У першому півріччі 2020 року в Німеччині спостерігалося падіння продажів пива на 16 відсотків, ідеться в галузевому дослідженні. Нинішній рік видався одним із найважчих в історії для німецьких броварів, кажуть у галузі.

Як австралійці з пива зелену енергію генерують (28.08.2020) 28.08.2020

Мільйони літрів невикористаного пива, термін придатності якого минув за час карантину, в Австралії перетворили на відновлюване джерело енергії. Дивіться як саме.
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