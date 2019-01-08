 Петро Порошенко присвоїв Філарету звання ″Герой України″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.01.2019

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Новини

Петро Порошенко присвоїв Філарету звання "Герой України"

Президент України Петро Порошенко присвоїв патріарху Філарету звання "Герой України". Раніше Філарет очолював Українську православну церкву Київського патріархату.

Патріарх Філарет

Патріарх Філарет

Президент України Петро Порошенко у вівторок, 8 січня, присвоїв патріарху Філарету звання "Герой України". Про це глава держави написав у соціальній мережі Facebook.

DW.COM

Автокефальна Православна церква України визнає головою Вселенський патріархат. ПЦУ не може засновувати парафії поза межами України. (05.01.2019)

Результатом об'єднавчого собору в Києві під головуванням представника Вселенського патріархату стало створення автокефальної помісної православної церкви. Її предстоятелем став представник УПЦ КП, митрополит Епіфаній. (15.12.2018)

На засіданні Синоду Вселенського патріархату було знято анафему з патріарха УПЦ КП Філарета та митрополита УАПЦ Макарія, повідомили в УПЦ КП. (11.10.2018)

"Ще не придумано тої міри, якою можна виміряти внесок Патріарха Філарета в боротьбу за власну помісну церкву. Він був, є і залишається духовним лідером української церкви, духовним лідером українського народу. Ось чому прийняв рішення присвоїти йому звання "Герой України", - йдеться у повідомленні президента.

Нагадаємо, що 15 грудня під час об'єднавчого собору в Києві створили Православну церкву України. В об'єднавчому соборі взяли участь Українська православна церква Київського патріархату (УПЦ КП), яку очолював патріарх Філарет, Українська автокефальна православна церква, а також два ієрархи Української православної церкви Московського патріархату. Предстоятелем нової церкви обрали представника УПЦ КП - митрополита Переяславського та Білоцерківського Епіфанія.

У неділю, 6 січня, Вселенський патріарх Варфоломій у Стамбулі вручив Епіфанію томос про надання автокефалії українській церкві.

  • Вселенський патріарх Варфоломій І

    Як в Україні створювалася помісна православна церква

    Рішення Вселенського патріархату

    Ще в жовтні 2018 року синод Вселенського патріархату вирішив почати процедуру надання автокефалії Українській церкві. Було скасовано указ 1686 року, згідно з яким Київська митрополія перейшла під юрисдикцію Москви, а також відновлено канонічний статус предстоятеля Української православної церкви Київського патріархату Філарета та глави Української автокефальної православної церкви Макарія.

  • Софійський собор у Києві

    Як в Україні створювалася помісна православна церква

    Нова православна церква в Україні

    15 грудня 2018 року в Софійському соборі в Києві відбувся об'єднавчий помісний собор, на якому було засновано помісну православну церкву України.

  • Митрополит Епіфаній

    Як в Україні створювалася помісна православна церква

    Предстоятелем став митрополит Епіфаній

    Предстоятелем помісної православної церкви України обрано митрополита Епіфанія з Української православної церкви Київського патріархату. Він вважається найближчим сподвижником очільника УПЦ КП Філарета. Сам Філарет не висував своєї кандидатури.

  • Об'єднавчий собор у Києві

    Як в Україні створювалася помісна православна церква

    Собор в закритому режимі

    В об'єднавчому соборі взяли участь 192 делегати. Засідання проходило в закритому режимі, без представників ЗМІ.

  • Петро Порошенко на об'єднавчому соборі у Києві

    Як в Україні створювалася помісна православна церква

    Не без політики

    На об'єднавчому помісному соборі в Києві не обійшлося без політики. Серед учасників собору був також і президент України Петро Порошенко (ліворуч), котрий засідав у президії поруч із представником Константинопольського патріархату.

  • Мітинг поблизу Софійского собору в Києві

    Як в Україні створювалася помісна православна церква

    Незалежна й рівноправна

    Українська церква стала автокефальною, тобто незалежною і рівноправною з іншими помісними церквами. Синод нової церкви буде складатися з 12 архієреїв. Кожні півроку половина синоду буде підлягати ротації, а термін повноважень члена синоду становитиме один рік.

  • Об'єднавчий помісний собор у Києві

    Як в Україні створювалася помісна православна церква

    "Велике державне питання"

    У своєму виступі на соборі президент України Петро Порошенко подякував Вселенському патріарху Варфоломію, учасникам собору і "всім, хто вірив в те, що це можливо", "хто за це боровся". "Зараз вирішується велике державне питання, - наголосив президент. - І я хочу сказати тим, хто зібрався: ви безпосередні учасники становлення української незалежної церкви".

  • Демонстрація в Києві поблизу Софійского собору

    Як в Україні створювалася помісна православна церква

    Тисячі вірян з усієї України

    На Софійській площі зібралися тисячі вірян з усіх областей України, більшість приїхали в столицю організовано. На площі встановили великий екран для трансляції молебню, а також виступів президента України Петра Порошенка та представника Вселенського патріархату. У центрі Києва було посилено заходи безпеки.

  • Патріарх РПЦ Кирил і президент РФ Володимир Путін

    Як в Україні створювалася помісна православна церква

    РПЦ розірвала відносини з Константинополем

    Російська православна церква (РПЦ) виступає проти надання автокефалії Українській церкві. РПЦ оголосила про розрив відносин з Константинопольським патріархатом, оскільки той позбавив чинності указ від 1686 року про передачу Москві Київської митрополії, а також зняв ухвалені РПЦ відлучення від церкви глав двох неканонічних з точки зору росіян церков в Україні та накладену РПЦ анафему на Філарета.

  • Києво-Печерська Лавра

    Як в Україні створювалася помісна православна церква

    УПЦ МП проігнорувала об'єднавчий собор

    Українська православна церква Московського патріархату (УПЦ МП) бойкотувала об'єднавчий собор. УПЦ МП також розірвала спілкування з Константинополем і відмовилася від запрошення Варфоломія взяти участь у соборі. За даними ЗМІ, від УПЦ МП у соборі взяли участь два ієрархи - митрополит Вінницький і Барський Симеон (Шостацький) і митрополит Переяслав-Хмельницький і Вишневський Олександр (Драбинко).

    Автор: Ольга Міщенко, Валерій Сааков


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Різдво на двох: як святкують віряни ПЦУ та УПЦ МП (07.01.2019)

DW.COM

Як в Україні створювалася помісна православна церква

На об'єднавчому помісному соборі в Києві було обрану главу нової помісної православної церкви України та затверджено її статут. (15.12.2018)  

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Різдво на двох: як святкують віряни ПЦУ та УПЦ МП (07.01.2019)  

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