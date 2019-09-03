 Петро Порошенко знову не прийшов на допит до ДБР | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.09.2019

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Новини

Петро Порошенко знову не прийшов на допит до ДБР

Петро Порошенко вдруге не прийшов на допит в ДБР, його хотіли допитати як свідка щодо можливого втручання у діяльність суддів Окружного адміністративного суду міста Києва.

Петро Порошенко вдруге не прийшов на допит в ДБР

Петро Порошенко вдруге не прийшов на допит в ДБР

Колишній президент України Петро Порошенко вдруге не прийшов на допит до Державного бюро розслідувань (ДБР), повідомив директор Бюро Роман Труба у п'ятницю, 6 вересня.

"Як і передбачалося, п'ятий президент України знову проігнорував допит в ДБР (...) Сьогодні наші слідчі хотіли отримати свідчення Петра Порошенка у кримінальному провадженні щодо можливого втручання у діяльність суддів Окружного адміністративного суду міста Києва" - написав директор Бюро на своєму Telegram-каналі.

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Колишній президент України Петро Порошенко не прийшов на допит у ДБР. Причина - робота у Верховній Раді, пояснив його адвокат. У ДБР заявили, що направлять повторну повістку на допит. (03.09.2019)

Петра Порошенка допитали в Державному бюро розслідувань. Експрезиденту України закидають ухиляння від сплати податків під час купівлі каналу "Прямий". (12.08.2019)

Попри попередні заяви, експрезидент України Петро Порошенко прийшов до Державного бюро розслідувань. Його допит тривав півтори години. (25.07.2019)

Він додав, що "уникання допитів з використанням сумнівних причин - сценарій не дуже ефективний як для людини, якій немає чого приховувати і є що сказати на свій захист".

Крім того, Труба нагадав, що якщо Порошенко не прийде на допит зараз, то йому все одно доведеться це зробити з січня 2020 - тоді вступає в силу ухвалений парламентом України закон про зняття недоторканності з народних депутатів. Наразі Петро Порошенко є народним депутатом фракції партії "Європейська солідарність" у Верховній Раді України.

Раніше, 3 вересня, Порошенко також не прийшов на допит до ДБР. Тоді його адвокат заявив, що експрезидент України не зміг прийти через роботу у Верховній Раді.

ДБР вже двічі допитало Порошенка

25 липня співробітники ДБР допитали експрезидента України як свідка у справі про можливе ухиляння від сплати податків під час продажу заводу "Кузня на Рибальському". 12 серпня Порошенка знову допитали у ДБР як свідка у справі про можливе ухилення від сплати податків під час придбання телеканалу "Прямий". Після цього директор ДБР Роман Труба повідомив, що наступний допит експрезидента може проводитися з використанням поліграфа.

Сам Порошенко заявив, що готовий відповісти на запитання із застосуванням детектора брехні в прямому ефірі на телеканалі "Прямий". Згодом суд дозволив допит експрезидента із застосуванням поліграфа.

Ініціатором розслідування бюро проти Порошенка виступає Андрій Портнов, політик і юрист, колишній заступник глави адміністрації президента в часи Віктора Януковича. В 2014 році він виїхав до Росії, згодом переїхав до Австрії, а повернувся до України у травні 2019-го - перед інавгурацією президента Володимира Зеленського. Після повернення до України Портнов спрямував до ДБР низку заяв проти Порошенка. 

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