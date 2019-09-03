Петро Порошенко знову не прийшов на допит до ДБР

Колишній президент України Петро Порошенко вдруге не прийшов на допит до Державного бюро розслідувань (ДБР), повідомив директор Бюро Роман Труба у п'ятницю, 6 вересня.

"Як і передбачалося, п'ятий президент України знову проігнорував допит в ДБР (...) Сьогодні наші слідчі хотіли отримати свідчення Петра Порошенка у кримінальному провадженні щодо можливого втручання у діяльність суддів Окружного адміністративного суду міста Києва" - написав директор Бюро на своєму Telegram-каналі.

Він додав, що "уникання допитів з використанням сумнівних причин - сценарій не дуже ефективний як для людини, якій немає чого приховувати і є що сказати на свій захист".

Крім того, Труба нагадав, що якщо Порошенко не прийде на допит зараз, то йому все одно доведеться це зробити з січня 2020 - тоді вступає в силу ухвалений парламентом України закон про зняття недоторканності з народних депутатів. Наразі Петро Порошенко є народним депутатом фракції партії "Європейська солідарність" у Верховній Раді України.

Раніше, 3 вересня, Порошенко також не прийшов на допит до ДБР. Тоді його адвокат заявив, що експрезидент України не зміг прийти через роботу у Верховній Раді.

ДБР вже двічі допитало Порошенка

25 липня співробітники ДБР допитали експрезидента України як свідка у справі про можливе ухиляння від сплати податків під час продажу заводу "Кузня на Рибальському". 12 серпня Порошенка знову допитали у ДБР як свідка у справі про можливе ухилення від сплати податків під час придбання телеканалу "Прямий". Після цього директор ДБР Роман Труба повідомив, що наступний допит експрезидента може проводитися з використанням поліграфа.

Сам Порошенко заявив, що готовий відповісти на запитання із застосуванням детектора брехні в прямому ефірі на телеканалі "Прямий". Згодом суд дозволив допит експрезидента із застосуванням поліграфа.

Ініціатором розслідування бюро проти Порошенка виступає Андрій Портнов, політик і юрист, колишній заступник глави адміністрації президента в часи Віктора Януковича. В 2014 році він виїхав до Росії, згодом переїхав до Австрії, а повернувся до України у травні 2019-го - перед інавгурацією президента Володимира Зеленського. Після повернення до України Портнов спрямував до ДБР низку заяв проти Порошенка.