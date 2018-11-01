Петро Порошенко відкрив консульство України в турецькій Анталії

Президент України Петро Порошенко в неділю, 4 листопада, під час візиту до Туреччини відкрив консульство України в Анталії. Глава держави зазначив, що Туреччину щороку відвідує понад 1,3 мільйона українців, з них понад 800 тисяч приїжджають саме в Анталію. Він також зауважив, що місцева громада українців складає понад 35 тисяч осіб, повідомляється на сайті українського президента.

"Кожен українець, який приїжджає до Туреччини, Анталії, має відчувати турботу держави. Кожен українець, який проживає в Анталії, повинен відчувати турботу держави", - заявив український президент.

Порошенко також нагадав, що під час переговорів із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом напередодні було обговорено та вирішено цілу низку питань двосторонньої співпраці. "Починаючи від спільного формування коаліції на підтримку суверенітету, територіальної цілісності та незалежності України", - зазначив український президент.

Порошенко 4 листопада також відвідав компанію Baykar Makina, яка є одним із світових лідерів у виробництві потужних безпілотних авіаційних комплексів. "Було проведено переговори щодо співпраці і кооперації між оборонними комплексами України і Туреччини", - йдеться у повідомленні на сайті президента України.

Нагадаємо, у суботу, 3 листопада, Порошенко та Ердоган домовилися завершити до кінця цього рокупереговори щодо укладання угоди про зону вільної торгівлі. Окрім того, сторони підписали міжурядову угоду про співпрацю у сфері розвитку. Своєю чергою турецький президент вкотре заявив, що Анкара не визнавала і ніколи не визнає незаконну анексію Криму.

Того ж дня Петро Порошенко зустрівся з Вселенським патріархом Варфоломієм. Вони підписали угоду про співпрацю і взаємодію між Україною та Константинопольським патріархатом.