Петро Порошенко ввів у дію розширені санкції проти Росії

Президент України Петро Порошенко в середу, 20 березня, своїм указом ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) від 19 березня "Про застосування, скасування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)".

Як повідомила РНБО, наразі санкції запроваджено стосовно 294 юридичних та 848 фізичних осіб, які причетні до агресивних дій Росії стосовно України, зокрема були залучені до будівництва мосту через Керченську протоку, захоплення українських кораблів та моряків в Чорному морі. Також санкції застосовані проти осіб, які мали відношення до організації псевдовиборів на тимчасово окупованих територіях Донбасу та в Криму та порушували українське законодавство щодо в'їзду та виїзду на територію Криму.

В "чорний список" потрапили також ті, хто поширює видавничу продукцію антиукраїнського змісту та незаконно отримали та використовують музейне зібрання, що належить Україні. Також обмежувальні заходи застосовуються щодо керівників Ради Федерації Федеральних зборів РФ і депутатів Державної Думи РФ.

РНБО України також запровадила обмежувальні заходи до окремих фізичних і юридичних осіб, щодо яких застосували санкції Євросоюз, США та Канада. Також на підставі пропозицій Національного банку України подовжено санкції щодо чотирьох банків з російським капіталом.

Водночас, у зв'язку з досягненням мети запровадження санкцій, за поданням СБУ скасовані обмежувальні заходи щодо восьми підприємств, більшість з яких припинила діяльність. Також були внесені технічні правки до ідентифікаційних даних однієї фізичної та двох юридичних осіб.