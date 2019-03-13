Петра Порошенка допитали в НАБУ - Холодницький

В Національному антикорупційному бюро (НАБУ) відбувся допит народного депутата, експрезидента України Петра Порошенка. Про це у п'ятницю, 27 вересня, повідомив керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Назар Холодницький.

"У нас у понеділок (23 вересня. - Ред.) був на допиті колишній президент України. Ми ж не робили з цього сенсації...Допитали в НАБУ. П'ятий президент", - сказав Холодницький в інтерв'ю радіо "НВ". За його словами, була "нормальна юридична розмова і робота, без піару і публічних повісток". При цьому Холодницький відмовився сказати, в рамках якої справи було допитано Порошенка, пославшись на таємницю слідства.

Інформагенція "Українські новини" з посиланням на джерела повідомила, що допит стосувався справи про корупцію в "Центренерго" і справи про завдання 1,4 мільярда гривень збитків державним обленерго.

Петра Порошенка також викликали на допит Держбюро розслідувань (ДБР) - як свідка у справі про можливі правопорушення під час переходу кораблів у Керченській протоці у 2018 році. Однак, за даними ДБР, 27 вересня він не прийшов на допит.

"Порошенко не прийшов на допит у п'ятницю. Його викликали для проведення слідчих дій у кримінальному провадженні, яке стосується можливого вчинення кримінального правопорушення посадовими особами під час переходу кораблів ВМС через Керченську протоку в листопаді 2018 року", - повідомила прессекретарка ДБР Анжеліка Іванова, передає агенція "Інтерфакс-Україна". Вона зазначила, що Порошенку завчасно повідомили про дату і час допиту.

Адвокат Порошенка Ігор Головань заявив, що до ДБР передали документ, в якому зазначається, що колишній президент не зможе прибути на допит 27 вересня, оскільки перебуває за кордоном. "Про поважну причину неявки (йдеться про поїздку для участі в міжнародній конференції) слідчого завчасно повідомили. Крім того, Петро Порошенко ще 13 вересня 2019 року під час останнього відвідання ДБР передав власноручні показання у провадженні, що зареєстровано за повідомленням агентів впливу держави-агресора", - написав Ігор Головань у блозі видання "Українська правда".