 Петра Порошенка допитали в НАБУ - Холодницький | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.09.2019

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Петра Порошенка допитали в НАБУ - Холодницький

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький відмовився назвати справу, в рамках якої було допитано Петра Порошенка.

Петра Порошенка допитали в НАБУ

Петра Порошенка допитали в НАБУ

В Національному антикорупційному бюро (НАБУ) відбувся допит народного депутата, експрезидента України Петра Порошенка. Про це у п'ятницю, 27 вересня, повідомив керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Назар Холодницький.

"У нас у понеділок (23 вересня. - Ред.) був на допиті колишній президент України. Ми ж не робили з цього сенсації...Допитали в НАБУ.  П'ятий президент", - сказав Холодницький в інтерв'ю радіо "НВ". За його словами, була "нормальна юридична розмова і робота, без піару і публічних повісток". При цьому Холодницький відмовився сказати, в рамках якої справи було допитано Порошенка, пославшись на таємницю слідства.

Інформагенція "Українські новини" з посиланням на джерела повідомила, що допит стосувався справи про корупцію в "Центренерго" і справи про завдання 1,4 мільярда гривень збитків державним обленерго.

Петра Порошенка також викликали на допит Держбюро розслідувань (ДБР) - як свідка у справі про можливі правопорушення під час переходу кораблів у Керченській протоці у 2018 році. Однак, за даними ДБР, 27 вересня він не прийшов на допит.

DW.COM

Попри попередні заяви, експрезидент України Петро Порошенко прийшов до Державного бюро розслідувань. Його допит тривав півтори години. (25.07.2019)

Колишній президент України Петро Порошенко не прийшов на допит до Державного бюро розслідувань, йому повторно направлять повістку. (18.09.2019)

"Порошенко не прийшов на допит у п'ятницю. Його викликали для проведення слідчих дій у кримінальному провадженні, яке стосується можливого вчинення кримінального правопорушення посадовими особами під час переходу кораблів ВМС через Керченську протоку в листопаді 2018 року", - повідомила прессекретарка ДБР Анжеліка Іванова, передає агенція "Інтерфакс-Україна". Вона зазначила, що Порошенку завчасно повідомили про дату і час допиту.

Адвокат Порошенка Ігор Головань заявив, що до ДБР передали документ, в якому зазначається, що колишній президент не зможе прибути на допит 27 вересня, оскільки перебуває за кордоном. "Про поважну причину неявки (йдеться про поїздку для участі в міжнародній конференції) слідчого завчасно повідомили. Крім того, Петро Порошенко ще 13 вересня 2019 року під час останнього відвідання ДБР передав власноручні показання у провадженні, що зареєстровано за повідомленням агентів впливу держави-агресора", - написав Ігор Головань у блозі видання "Українська правда".

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