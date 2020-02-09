 Перші наслідки ″Забіне″ в Німеччині: паралізована залізниця, зачинені школи | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.02.2020

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Перші наслідки "Забіне" в Німеччині: паралізована залізниця, зачинені школи

Буревій "Забіне", який пронісся північною та центральною Німеччиною у ніч на понеділок, паралізував залізничні сполучення. У деяких землях скасували навчання у школах.

Рятувальники прибирають наслідки буревію Забіне у німецьком Хагені

Рятувальники прибирають наслідки буревію "Забіне" у німецьком Хагені

У понеділок, 10 лютого, наслідки урагану "Забіне", який пронісся вночі північною та центральною Німеччиною, перш за все, торкнуться пасажирів залізничного транспорту по всій ФРН. Німецька залізниця Deutsche Bahn зупинила міжміські сполучення по всій країні щонайменше до 10-ї ранку. Рух по маршрутах відновлюватиметься поступово після оцінки збитків та чистоти залізничних шляхів за допомогою гелікоптерів.

Представники залізниці попереджають, що затримки у русі потягів "триватимуть протягом дня". Deutsche Bahn порадила пасажирам, по можливості, відмовитись від поїздок до вівторка.

Дерево, що впало на дорогу поблизу Штутгарта внаслідок урагану Забіне

Дерево, що впало на дорогу поблизу Штутгарта внаслідок урагану "Забіне"

Автомобілістам також доведеться стикнутись з обмеженнями руху через повалені внаслідок буревію дерева. У Нижній Саксонії та Північному Рейн-Вестфалії окремі ділянки автомобільних трас зараз закриті.

Школи зачинені через негоду

Також в аеропортах через буревій "Забіне" скасовані сотні рейсів. Зокрема, від виконання майже всіх польотів відмовилась авіакомпанія Eurowings. Аеропорт Дюссельдорфа вночі через сильний вітер не зміг прийняти пасажирський літак зі Стамбула, і його після кількох невдалих спроб посадки перенаправили до Нюрнберга.

Особливо відчутними наслідки урагану Забіне були на півночі Німеччини

Особливо відчутними наслідки урагану "Забіне" були на півночі Німеччини

На узбережжі Північного моря у Гамбурзі та Бремені попереджають про можливість паводку. 

У низці міст Північного Рейну-Вестфалії, Баварії, Гессена, Нижньої Саксонії та Бремена оголошено про закриття шкіл у понеділок.

Постраждалі від урагану

Ввечері у неділю травми через негоду отримали декілька людей. У Саарбрюкені двоє осіб були важко травмовані через падіння дерева на автомобіль на парковці однієї з лікарень. У Падерборні гілка з дерева травмувала юнака 16-річного віку.

Рятувальні служби прибирають наслідки урагану Забіне у Бохумі

Рятувальні служби прибирають наслідки урагану "Забіне" у Бохумі

Кілька аварій стались також на залізниці. У Емсланді міжміський потяг сполученням Амстердам-Берлін, в якому перебували близько 300 пасажирів, в'їхав у повалене дерево і застряг. У Гамбурзі потяг метро на відкритій ділянці врізався у дерево, а в Ізерлоні у Північному Рейні-Вестфалії дерево впало на поїзд зверху.

Станом на ранок понеділка буревій дістався південних регіонів Німеччини.

Нагадаємо, що у грудні минулого року двоє людей загинули через негоду на півдні Франції.

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