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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Першотравень".
День праці зародився під час робітничого руху в США. 1 травня 1886 року робітники в США вперше закликали до страйку в країні. Вони вимагали 8-годинний робочий день замість 14-годинного. Під час демонстрації у Чикаго був влаштований вибух, а поліція відкрила вогонь, внаслідок чого загинуло кілька осіб. Через чотири роки після цього в усьому світі мільйони людей вийшли на вулиці 1 травня. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Мабуть жоден зі святкових днів не зазнав стільки перетворень як День праці. В усьому світі цього дня люди виходять на вулиці. Раніше вимагали вищих зарплат і скорочення робочого часу, сьогодні лунають політичні вимоги.
На відміну від українців, німці відпочивали лише 1-го травня. Більшість використала зайвий вихідний для короткої відпустки, тим більше погода тепла й сонячна. Але Першотравень – це політичне свято. Німеччина відзначила його демонстраціями, які не завжди проходили мирно.