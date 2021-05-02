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Першотравень

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Першотравень".

День праці зародився під час робітничого руху в США. 1 травня 1886 року робітники в США вперше закликали до страйку в країні. Вони вимагали 8-годинний робочий день замість 14-годинного. Під час демонстрації у Чикаго був влаштований вибух, а поліція відкрила вогонь, внаслідок чого загинуло кілька осіб. Через чотири роки після цього в усьому світі мільйони людей вийшли на вулиці 1 травня. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Сутички на Першотравень у Парижі: 46 людей затримано

Сутички на Першотравень у Парижі: 46 людей затримано 02.05.2021

Демонстрації на День праці у столиці Франції переросли у сутички лівих екстремістів з поліцією. Під час зіткнень було затримано 46 осіб.
Першотравневу демонстрацію у Берліні припинили після сутичок з поліцією

Першотравневу демонстрацію у Берліні припинили після сутичок з поліцією 02.05.2021

Агресивно налаштовані учасники першотравневої демонстрації у Берліні кидали в поліцію каміння і пляшки. Правоохоронці застосували перцевий спрей і припинили акцію.

Історія Першотравня: від руху за права робітників до вечірок (фотогалерея) 01.05.2018

Мабуть жоден зі святкових днів не зазнав стільки перетворень як День праці. В усьому світі цього дня люди виходять на вулиці. Раніше вимагали вищих зарплат і скорочення робочого часу, сьогодні лунають політичні вимоги.
Історія Першотравня: від руху за права робітників до вечірок

Історія Першотравня: від руху за права робітників до вечірок 01.05.2018

Мабуть жоден зі святкових днів не зазнав стільки перетворень як День праці. В усьому світі цього дня люди виходять на вулиці. Раніше вимагали вищих зарплат і скорочення робочого часу, сьогодні лунають політичні вимоги.

Першотравень сепаратисти в Донецьку відзначили штурмом прокуратури

Першотравень сепаратисти в Донецьку відзначили штурмом прокуратури 01.05.2014

Збройний штурм і захоплення обласної прокуратури, спалення українського прапору, стрілянина. Саме так відзначили в Донецьку Перше травня сепаратисти.
Першотравень: у Львові все спокійно чи затишшя перед бурею?

Першотравень: у Львові все спокійно чи затишшя перед бурею? 01.05.2014

У Львові на Першотравень жодних акцій та маршів. Місцеві ліві чи не вперше відмовилися від традиційної ходи. Активісти вживають заходів, аби запобігти ймовірним провокаціям.
Культурні цікавинки травня: Моцарт у Берліні та Воргол у Гамбурзі

Культурні цікавинки травня: Моцарт у Берліні та Воргол у Гамбурзі 29.04.2014

Культурний травень Німеччини почнеться Першотравнем. А потім Берлін піде у театр, Кельн - на філософські зібрання, Мюнхен подивиться документальне кіно, а Дюссельдорф опиниться... у Японії.
Першотравневі безлади в Берліні і Гамбургу

Першотравневі безлади в Берліні і Гамбургу 01.05.2009

Традиційно у ніч на 1 травня – так звану «Вальпургієву ніч» - у великих містах Німеччини були зареєстровані зіткнення демонстрантів з поліцією. Але до кривавих сутичок справа не дійшла - поліція Берліна і Гамбурга повідо
Солідарність у прямому сенсі слова: Першотравень у Берліні

Солідарність у прямому сенсі слова: Першотравень у Берліні 01.05.2008

Демонстрацій з різнокольоровими кульками і скандуванням гасел біля трибун з членами уряду в Німеччині, звичайно, немає. Але політики, населення великих міст і, звичайно, профспілки усе-таки відзначають Першотравень.
Німецький Першотравень: за вищі заплати й проти неонацистів

Німецький Першотравень: за вищі заплати й проти неонацистів 02.05.2007

На відміну від українців, німці відпочивали лише 1-го травня. Більшість використала зайвий вихідний для короткої відпустки, тим більше погода тепла й сонячна. Але Першотравень – це політичне свято. Німеччина відзначила його демонстраціями, які не завжди проходили мирно.

Крим традиційно зустрів Першотравень маніфестаціями 02.05.2007