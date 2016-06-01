 Перший Airbus А350 поповнив авіафлот для перевезення урядовців Німеччини | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.08.2020

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Новини

Перший Airbus А350 поповнив авіафлот для перевезення урядовців Німеччини

Бундесвер отримав перший далекомагістральний літак Airbus А350, який використовуватимуть при візитах німецьких високопосадовців. Всього уряд замовив три таких літаки.

Міністерка оборони ФРН Аннеґрет Крамп-Карренбауер оглядає новий далекомагістральний літак Airbus А350

Міністерка оборони ФРН Аннеґрет Крамп-Карренбауер оглядає новий далекомагістральний літак Airbus А350

Представники компанії Lufthansa Technik у четвер, 20 серпня, в Гамбурзі передали новий літак Airbus А350 міністерці оборони Німеччини Аннеґрет Крамп-Карренбауер (Annegret Kramp-Karrenbauer). Це - перший із трьох замовлених урядом ФРН літаків типу A350-900, ще два мають бути поставлені до 2022 року. Бундестаг схвалив купівлю в 2019 році.

Airbus А350 поповнить флот спеціального підрозділу військово-повітряних сил Бундесверу, який, серед іншого, забезпечує перевезення німецьких високопосадовців під час робочих поїздок. Утім, перед цим літак ще має пройти додаткові випробувальні польоти і сертифікацію. У підрозділ він надійде в жовтні, а наприкінці року ним вже зможуть почати користуватися члени уряду, зазначає інформагентство dpa.

Новий Airbus А350 поповнить флот спецпідрозділу ВПС Німеччини

Новий Airbus А350 поповнить флот спецпідрозділу ВПС Німеччини

Уряд країни вирішив поповнити флот спецпідрозділу після численних несправностей авіасуден, на яких леітали німецькі політики. Зокрема, внаслідок поломки літака Airbus А340 "Конрад Аденауер" у листопаді 2018 року канцлерка ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel) була змушена летіти на саміт Великої двадцятки (G-20) в аргентинському Буенос-Айресі рейсовим літаком і запізнилася на його відкриття.

У квітні 2019 року внаслідок поломки того ж літака глава МЗС Німеччини Гайко Маас (Heiko Maas) запізнився на виступ в ООН, а німецька делегація пропустила низку зустрічей у штаб-квартирі організації. А у лютому 2019 року, Маас не зміг вилетіти зі столиці Малі Бамако через технічну несправність літака Airbus A319 спецпідрозділу. Тоді довелося відправляти в африканську країну з Німеччини інший літак, аби забрати делегацію. У січні того ж року негаразди з літаком відклали виліт німецького президента Франка-Вальтера Штайнмаєра (Frank-Walter Steinmeier) з Ефіопії. 

  • літаки Lufthansa в аеропорту Франкфурта

    Криза авіаперевезень: коли держава бере в свої руки штурвал

    Допомога - так, втручання - ні!

    Німецька держава підтримала Lufthansa дев'ятьма мільярдами євро. Натомість перейняла 20 відсотків її акцій з можливістю збільшити частку до 25 відсотків плюс одна акція. Таким чином, у разі спроб поглинання компанії кимось із конкурентів, мають бути убезпечені тисячі робочих місць. Міністр економіки ФРН Петер Альтмаєр (Peter Altmaier) запевнив, що втручання в рішення менеджменту компанії не буде.

  • літак Czech Airlines

    Криза авіаперевезень: коли держава бере в свої руки штурвал

    Smartwings хоче "розумної" домовленості

    Чехія хоче розширити свій вплив на Smartwings, материнську компанію Czech Airlines. Міністр промисловості Карел Гавлічек навіть заговорив про повне поглинання концерну державою. Однак менеджери компаній кажуть, що в цьому ніхто не зацікавлений. Вони воліють краще отримати гарантований кредит від держави, щоб компанія могла пережити кризу.

  • літак Airline TAP

    Криза авіаперевезень: коли держава бере в свої руки штурвал

    TAP: кредит чи поглинання?

    Напівдержавна португальська авіакомпанія TAP домагається отримання державного кредиту, щоб утриматися на плаву. Прем'єр-міністр країни Антоніо Коста говорить навіть про можливість повної націоналізації. Наразі державі належить лише половина акцій, 45 відсотками володіє бразильсько-американський підприємець Девід Нелеман. Решта п'ять відсотків належать співробітникам.

  • літак Norwegian Air

    Криза авіаперевезень: коли держава бере в свої руки штурвал

    Вижити без допомоги? У жодному разі, Norwegian!

    Лоукостер Norwegian тримається у повітрі лише завдяки державній допомозі. Після реструктуризації компанія отримала згоду на кредит від уряду в Осло. Лізингова компанія літаків AerCap обміняла лізингові контракти на акції і тепер володіє 15,9 відсотка Norwegian. Ще 12,67 відсотка акцій належить BOC Aviation, яка контролюється Банком Китаю.

  • літак Singapore Airlines

    Криза авіаперевезень: коли держава бере в свої руки штурвал

    Перші збитки за 48 років

    Уперше за свою 48-річну історію цього місяця Singapore Airlines мусила вперше заявити про втрати: більшість літаків авіакомпанії під час пандемії коронавірусу залишаються на землі. Авіакомпанія більш ніж наполовину належить державі - державна холдингова компанія Temasek контролює понад 50 відсотків акцій. Уряд країни надає великого значення тому, що не втручається у рішення менеджменту компанії.

  • літак Emirates Airline

    Криза авіаперевезень: коли держава бере в свої руки штурвал

    Golf Airlines: державна допомога як принцип бізнесу

    Emirates, Qatar Airways та Etihad Airways, державні авіакомпанії з регіону Перської затоки, вже давно є предметом критики з погляду конкуренції. Мовляв, через необмежену державну підтримку вони можуть мати несправедливу конкурентну перевагу і витіснити інші компанії. Перед пандемією ці три компанії демонстрували випереджаюче зростання.

  • стюардеси аерофлоту

    Криза авіаперевезень: коли держава бере в свої руки штурвал

    Державний контроль - не новинка для "Аерофлоту"

    Холдинг "Аерофлот", до якого входять компанії "Аерофлот" та дочірні "Росія" і "Победа", є ще одним прикладом: 51,2 відсотка акцій належить російській державі. В світі нараховується близько 150 авіакомпанії, які перебувають у власності своїх держав. Такі дані наводить "Вікіпедія". Таким чином державні авіаперевізники - у меншості. Адже загалом існує близько п'яти тисяч авіакомпаній.

    Автор: Гарді Ґраупнер, Наталія Мехед


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Новинки від Airbus, Boeing і Антонова (01.06.2016)

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