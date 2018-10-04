 Перший ступінь Falcon 9 вперше повернувся на космодром в Каліфорнії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.10.2018

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Новини

Перший ступінь Falcon 9 вперше повернувся на космодром в Каліфорнії

Раніше ступені ракети-носія компанії Space X поверталися на космодром на мисі Канаверал у Флориді або на спеціально сконструйовану баржу в Тихому океані.

Запуск ракети Falcon 9 у травні 2018 року

Запуск ракети Falcon 9 у травні 2018 року

Перший ступінь ракети-носія Falcon 9 приватної американської компанії SpaceX вперше повернувся на космодром в Каліфорнії. Про це заснована Ілона Маском компанія повідомила у понеділок, 8 жовтня.

DW.COM

Компанія Ілона Маска підписала договір з першим космічним туристом, котрий вирушить у політ навколо супутника Землі. Ім'я туриста-першопрохідця оприлюднять 17 вересня. (14.09.2018)

Компанія SpaceX успішно запустила на орбіту телекомунікаційний супутник за допомогою оновленої ракети Falcon 9. (12.05.2018)

Falcon 9 була запущена з космодрому Ванденберг в Каліфорнії напередодні ввечері, щоб вивести на орбіту аргентинський супутник SAOCOM-1A, призначений для радіолокаційного спостереження за Землею.

Раніше ступені ракет Space X поверталися або на космодром на мисі Канаверал у Флориді, або на спеціально сконструйовану баржу в Тихому океані. Тепер компанія Маска вперше в своїй історії повернула ступінь на західне узбережжя США. SpaceX має намір знизити собівартість пусків для комерційних і державних, в тому числі оборонних замовників, шляхом оптимізації повернення і повторного використання ступенів ракети.

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Нова ідея Маска: з Нью-Йорка до Шанхая на ракеті (29.09.2017)

  • Falcon Heavy під час старту з мису Канаверал 6 лютого 2018

    Tesla Ілона Маска летить до Марса на ракеті Falcon Heavy

    Falcon Heavy: космічний важковаговик

    Ракета Falcon Heavy компанії Ілона Маска SpaceX - найпотужніший з існуючих космічних апаратів, здатний вивести на навколоземну орбіту до 63 тонн вантажу, а на орбіту Марса - до 16 тонн. У Falcon Heavy - три розгінні блоки від Falcon 9: всі вони технічно здатні повернутися на Землю. Запуск такої ракети коштує від 80 до 120 млн доларів, залежно від маси вантажу.

  • Старт Falcon Heavy з мису Канаверал, 6 лютого 2018

    Tesla Ілона Маска летить до Марса на ракеті Falcon Heavy

    Форс-мажорні обставини

    Перший старт Falcon Heavy - 6 лютого 2018 року - відклали на кілька годин. Процес запуску з легендарної платформи LC 39-A, з якої в 1969 році відправився на Місяць "Apollo-11", транслювали наживо. Два розгінних блоки Falcon Heavy вдалося успішно посадити. Центральний же прискорювач розбився під час посадки на платформу в океані.

  • Вишнева Tesla Roadster Ілона Маска готується до польоту на Falcon Heavy

    Tesla Ілона Маска летить до Марса на ракеті Falcon Heavy

    Tesla летить у космос

    Щоб не ризикувати корисним вантажем, на борт супер-ракети помістили особистий автомобіль Ілона Маска - вишневу Tesla Roadster. Її, за словами Маска, спеціально підготували до польоту й протестували в космічних умовах. В українському сегменті соцмереж про цей запуск жартують: Ілон Маск офіційно відправив Tesla в космос раніше, ніж в Україну.

  • Вишнева Tesla Roadster із Starman за кермом на земній орбіті

    Tesla Ілона Маска летить до Марса на ракеті Falcon Heavy

    Starman за кермом Tesla

    За кермо Tesla Roadster інженери SpaceX посадили манекен: Starman в ефектному білому скафандрі "слухатиме" в польоті композиції Девіда Боуї - Life on Mars і Space Oddity.

  • Starman за кермом вишневої Tesla у космосі

    Tesla Ілона Маска летить до Марса на ракеті Falcon Heavy

    Don't panic!

    Tesla із Starman - не єдиний "спецефект" запуску Falcon Heavy: під час трансляції стало відомо, що до автомобіля поклали книгу Дугласа Адамса "Путівник по Галактиці для космотуристів", табличку "Don't panic!" ("Не панікуй"), рушника, пристрій Arch, а також кілька романів Айзека Азімова. Зробили це, за словами Маска, щоби зберегти людські знання на випадок міжпланетних подорожей.

  • Старт Falcon Heavy 6 лютого 2018 року

    Tesla Ілона Маска летить до Марса на ракеті Falcon Heavy

    Конкурент NASA?

    Наразі SpaceX - серед найуспішніших космічних компаній світу. За словами експертів, вдале тестування Falcon Heavy дозволить суттєво знизити вартість польотів і виводити на орбіту значно важчі супутники. Водночас, обіцяних раніше пілотоних запусків Falcon Heavy - не буде.

  • Концепт BFR, який доставлятиме людей на Марс

    Tesla Ілона Маска летить до Марса на ракеті Falcon Heavy

    Майбутнє: "Big Fucking Rocket"

    У вересні 2017 Маск презентував нову розробку SpaceX, яка має використовуватися вже не як космічна вантажівка, а засіб для подорожей на Місяць та Марс - Big Falcon Rocket (BFR), яку під час її презентації Ілон Маск жартома розшифрував як "Big Fucking Rocket". Поки що інженери SpaceX виготовили лише паливний бак до цього апарата, хоча відправити людину на Марс Маск пообіцяв уже в 2024 році.

    Автор: Ганна Бєднова


DW.COM

Tesla Ілона Маска летить до Марса на ракеті Falcon Heavy

Компанія Ілона Маска SpaceX успішно запустила в космос ракету-важковаговик - Falcon Heavy. Чим вона особлива і чому цей запуск важливий для людства - у фотогалереї DW. (07.02.2018)  

Аудіо й відео до теми

Нова ідея Маска: з Нью-Йорка до Шанхая на ракеті (29.09.2017)  

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