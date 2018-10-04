Перший ступінь Falcon 9 вперше повернувся на космодром в Каліфорнії

Перший ступінь ракети-носія Falcon 9 приватної американської компанії SpaceX вперше повернувся на космодром в Каліфорнії. Про це заснована Ілона Маском компанія повідомила у понеділок, 8 жовтня.

Falcon 9 була запущена з космодрому Ванденберг в Каліфорнії напередодні ввечері, щоб вивести на орбіту аргентинський супутник SAOCOM-1A, призначений для радіолокаційного спостереження за Землею.

Раніше ступені ракет Space X поверталися або на космодром на мисі Канаверал у Флориді, або на спеціально сконструйовану баржу в Тихому океані. Тепер компанія Маска вперше в своїй історії повернула ступінь на західне узбережжя США. SpaceX має намір знизити собівартість пусків для комерційних і державних, в тому числі оборонних замовників, шляхом оптимізації повернення і повторного використання ступенів ракети.

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