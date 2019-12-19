 Перший вирок у справі вбитого в Словаччині журналіста Куціяка: 15 років тюрми | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.12.2019

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Перший вирок у справі вбитого в Словаччині журналіста Куціяка: 15 років тюрми

Золтан Андруско, який зізнався у причетності до вбивства журналіста-розслідувача Яна Куцяка та його нареченої Мартіни Кушнірової, засуджений до 15 років в'язниці. Суд над іншими обвинуваченими триває.

Ян Куціяк та його наречена були вбиті в лютому 2018 року

Ян Куціяк та його наречена були вбиті в лютому 2018 року

Словацький суд у понеділок, 30 грудня, засудив до 15 років ув'знення Золтана Андруско, який раніше зізнався у причетності до вбивства журналіста-розслідувача Яна Куціяка та його нареченої Мартиниа Кушнірової. Про це повідомила речниця суду. 42-річний чоловік є одним із п'ятьох обвинувачених у цій справі, однак єдиним, хто зізнався у причетності до вбивств. Його судили окремо, оскільки він співпрацював зі слідством.

Спочатку Андруско погодився на 10-річний вирок, однак суд відхилив цю угоду зі слідством і виголосив більш жорстке покарання, з яким погодився обвинувачений, повідомив суд. За інкримінованим Андруску злочином йому загрожувало довічне ув'язнення.

Суд над іншими обвинуваченими розпочався 19 грудня і триватиме у січні наступного року. Слідство вважає імовірним замовником вбивства бізнесмена Маріана Кочнера, діяльність та зв'язки з італійською мафією якого розслідував Куціяк.

Також обвинуваченими є знайома Кочнера Алена Цуцова, імовірний виконавець вбивства Мирослав Марчек і його можливий помічник Томаш Сабо. Всі вони наполягають на своїй невинуватості. Якщо суд визнає їх винними, це загрожує їм довічними термінами ув'знення.

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Вбивство журналіста-розслідувача Яна Куціяка і його нареченої сколихнуло Словаччину. Майже два роки потому ймовірні вбивці і замовники постали перед судом. (20.12.2019)

Прокуратура Словаччини висунула обвинувачення чотирьом підозрюваним у вбивстві словацького журналіста Яна Куціяка та його нареченої Мартіни Кушнірової у лютому 2018 року. Їм загрожує довічне ув'язнення. (21.10.2019)

27-річний журналіст Ян Куціяк і його наречена були застрелені 21 лютого 2018 року у власному будинку в 65-ти кілометрах на схід від Братислави. В останньому матеріалі, над яким Куціяк працював перед смертю, він досліджував зв'язки наближених прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо з італійськими підприємцями, які, своєю чергою, були пов'язані з мафією.

Серед іншого Ян Куціяк розслідував шахрайські схеми з дотаціями ЄС на розвиток сільського господарства в Словаччині і угодами, укладеними численними компаніями Кочнера. Колишній шеф-редактор Куціяка Петер Барді у вересні 2017 року розповів, що Кочнер наказав стежити за журналістом і погрожував йому в телефонних розмовах. Куціяк повідомив владі про ці погрози, проте жодних заходів вжито не було. Вбивство Яна Куціяка і посмертна публікація його статті спричинили масові антиурядові демонстрації і в підсумку - відставку Фіцо з посади глави уряду. У лютому 2020 року в країні відбудуться перші парламентські вибори після вбивства Куціяка. 

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Що розслідував убитий словацький журналіст Ян Куціяк? (28.03.2018)

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