Перу сколихнув потужний землетрус

У північно-центральній частині Перу стався потужний землетрус. За даними Геологічної служби США (USGS), величина зафіксованих зранку неділі, 26 травня, підземних поштовхів сягала 8,0 бала за шкалою Ріхтера. Натоміть перуанські сейсмологи оцінили силу підземних поштовхів у 7,5 бала, передає агенція новин dpa.

Епіцентр землетрусу залягав на глибині 110 кілометрів у перуанському регіоні Лорето, вважають сейсмологи США. Водночас їхні перуанські колеги наводять іншу цифру - 141 кілометр.

За словами одного з керівників місцевої влади, землетрус був такий потужний, що "просто не можна було йти", цитує dpa.

Перуанська влада закликала населення не панікувати та пообіцяла вжити всіх необхідних заходів для подолання наслідків стихійного лиха. Поки що про жертви та поранених внаслідок землетрусу не повідомляється.

Утім, вже стало відомо про щонайменше 11 сильно пошкоджених будівель. У багатьох населених пунктах зафіксовано перебої з електропостачанням.

У Перу досить часто трапляються землетруси, адже ця південноамериканська країна розташована в сейсмічно активній зоні, нагадує AP. Приміром, на початку березня південні регіони сколихнув землетрус потужністю 7,0 бала. Але через велику глибину залягання в 270 кілометрів тоді внаслідок землетрусу не було зафіксовано руйнувань і жертв.