Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Переробка сміття

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "переробка сміття".

Переробка сміття - підготовка відходів за допомогою різних технологій до їх безпечного зберігання, утилізації чи перевезення. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Що роблять зі старими вітровими турбінами (13.01.2022) 13.01.2022

Старі вітрові турбіни можна спалити як сміття. Але кращий спосіб - переробити їх на мости, меблі та інші корисні речі.
Прибуткове сміття: як переробляють пляшки у Німеччині (відео)

Прибуткове сміття: як переробляють пляшки у Німеччині (відео) 11.01.2022

Щохвилини у світі продають один мільйон пластикових пляшок. У Німеччині - одна з найкращих систем переробки пластикової тари. Як вона працює? І що заважає іншим країнам робити так само?

Переробка пляшок: чого можна повчитися в німців (07.01.2022) 07.01.2022

Щохвилини у світі продають один мільйон пластикових пляшок. У Німеччині - одна з найкращих систем переробки пластикової тари. Як вона працює? І що заважає іншим країнам робити так само? #PlanetA

Як у Львові кавовою гущею з ожеледицею борються (28.12.2021) 28.12.2021

У Львові вже рік як кавову гущу не викидають, а використовують для комунальних потреб. Окрім боротьби з ожеледицею, кавову гущу тепер почали використовувати і для компосту.

Україна задихається від сміття (07.12.2021) 07.12.2021

Сміття - глобальна проблема, але в Україні вона стоїть особливо гостро. В країні є лише один сміттєспалювальний завод, а переробки відходів майже немає. Тому десятиліттями сміття гниє просто неба на звалищах. Від цього потерпають місцеві мешканці.

Як спалити сміттєву кризу? (відео)

Як "спалити" сміттєву кризу? (відео) 07.12.2021

Сміттєспалювальні заводи розглядаються як зелені інновації. Це скорочує викиди метану і при цьому виробляється струм і тепло. Але чи справді ця технологія може вирішити проблему сміття на планеті?

Спалювання сміття як джерело енергії: за і проти (03.12.2021)

Спалювання сміття як джерело енергії: за і проти (03.12.2021) 03.12.2021

Сміттєспалювальні заводи розглядаються як "зелені" інновації для країн, де є проблема зі сміттєзвалищами. Це скорочує викиди метану і при цьому виробляється струм і тепло. Але чи справді ця технологія може вирішити проблеми зі сміттям? DW зібрала за і проти спалювання сміття.
Цигаркові недопалки переробляють... грибами (25.11.2021)

Цигаркові недопалки переробляють... грибами (25.11.2021) 25.11.2021

Цигаркові недопалки розпадаються 15 років, але цей процес можна скоротити до кількох тижнів. Таємниця нової техніки - у використанні грибів.

Як у Німеччині дають нове життя старому одягу (23.08.2021) 23.08.2021

Лише один відсоток з 92 мільйонів тонн текстилю, що викидається у світі щороку, переробляється. Але трохи креативу - і зі старої тканини можна виготовити чудові речі. Ось як одна німецька компанія дає нове життя викинутому одягу.

Студенти зібрали електромобіль зі сміття (05.08.2021) 05.08.2021

Електромобіль зі сміття? Студенти в Нідерландах довели автоконцернам, що це можливо! Дивіться самі!

Токіо-2020: медалі зі старих смартфонів та ноутбуків

Токіо-2020: медалі зі старих смартфонів та ноутбуків 23.07.2021

Для цьогорічної літньої Олімпіади в Токіо усі медалі атлетів виготовили із вторинної сировини. Метал для проєкту Tokyo Medal Project у Японії збирали всією країною.
Чи вирішать хробаки проблему пластикового сміття? (16.07.2021)

Чи вирішать хробаки проблему пластикового сміття? (16.07.2021) 16.07.2021

Пластику потрібно сотні років, аби розкластися. І навіть тоді він не повністю зникає, а перетворюється на мікропластик, який продовжує забруднювати довкілля. Але на допомогу може прийти сама природа. Зокрема… хробаки!

Чи така зелена Німеччина, як її малюють? (відео)

Чи така "зелена" Німеччина, як її малюють? (відео) 05.07.2021

Німеччина має репутацію країни, яка дбає про довкілля. Німці пишаються тим, що використовують відновлювані джерела енергії та сортують сміття. Та чи збігаються факти із "зеленим" іміджем німців? Рейчел Стюарт з'ясувала.

У ЄС набула чинності заборона продажу одноразових пластикових товарів

У ЄС набула чинності заборона продажу одноразових пластикових товарів 03.07.2021

З цієї суботи у країнах Євросоюзу з продажу має зникнути одноразова пластикова продукція. Це передбачає відповідна директива ЄС.

Як перетворити сміття на готівку (25.05.2021) 25.05.2021

З пластикових відходів виробляти цеглу - в Африці це вже реальність. У Найробі виготовляють "пластикову" цеглу, яка важить удвічі менше, ніж бетонні блоки. А доставка і встановлення відбувається швидше й дешевше.

Як медичні маски переробляють на шкільні стільці (19.04.2021) 19.04.2021

Боротьба з пандемією спричинила додаткові обсяги пластикового сміття. У Великобританії використані пластикові маски, халати та інші засоби антивірусного захисту навчилися переробляти на цінний ресурс.
Інші статті