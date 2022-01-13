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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "переробка сміття".
Переробка сміття - підготовка відходів за допомогою різних технологій до їх безпечного зберігання, утилізації чи перевезення. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Сміття - глобальна проблема, але в Україні вона стоїть особливо гостро. В країні є лише один сміттєспалювальний завод, а переробки відходів майже немає. Тому десятиліттями сміття гниє просто неба на звалищах. Від цього потерпають місцеві мешканці.
Сміттєспалювальні заводи розглядаються як "зелені" інновації для країн, де є проблема зі сміттєзвалищами. Це скорочує викиди метану і при цьому виробляється струм і тепло. Але чи справді ця технологія може вирішити проблеми зі сміттям? DW зібрала за і проти спалювання сміття.