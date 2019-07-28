Перерахунок голосів на Львівщині підтвердив перемогу кандидата від "ЄС"

Після перерахунку голосів на шести дільницях округу №119 у Львівській області на позачергових виборах до Верховної Ради переміг кандидат від "Європейської солідарності" ("ЄС") Михайло Бондар. Про це у суботу, 3 серпня, повідомили в партії з посиланням на народного депутата VIII скликання Миколу Княжицького.

"Михайло Бондар переміг у Бродах. Перерахунок при спостерігачах показав відповідність попереднім результатам. Честь і правда завжди перемагають. Навіщо було приймати два абсурдних рішення двох судів - незрозуміло. Але все буде добре!", - написав Княжицький на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

Перерахунок голосів у окрузі ініціював кандидат від партії "Слуга народу" Орест Кавецький, який посів друге місце за результатами голосування. Він поступився кандидату від "Євросолідарністі" лише 140 голосами. Рішення про перерахунок голосів ухвалив Львівський окружний адміністративний суд, а згодом підтвердив Львівський апеляційний адміністративний суд.

Як повідомила голова Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук, станом на 1 серпня в судах ще перебували 13 позовів щодо перерахунку голосів в шести округах. Згідно із законодавством, комісія має офіційно встановити результати виборів і в багатомандатному окрузі за списками партій, і в одномандатних округах не пізніше 5 серпня.