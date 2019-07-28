 Перерахунок голосів на Львівщині підтвердив перемогу кандидата від ″ЄС″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.08.2019

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Новини

Перерахунок голосів на Львівщині підтвердив перемогу кандидата від "ЄС"

Перемогу на виборах до Верховної Ради в 119-му окрузі у Львівській області здобув кандидат від "Європейської солідарності" Михайло Бондар, повідомили в партії після перерахунку голосів.

Перерахунок голосів встановив перемогу кандидата від Європейської Солідарності

Перерахунок голосів встановив перемогу кандидата від "Європейської Солідарності"

Після перерахунку голосів на шести дільницях округу №119 у Львівській області на позачергових виборах до Верховної Ради переміг кандидат від "Європейської солідарності" ("ЄС") Михайло Бондар. Про це у суботу, 3 серпня, повідомили в партії з посиланням на народного депутата VIII скликання Миколу Княжицького.

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Суд зобов'язав перерахувати голоси в 119-му окрузі у Львівській області, де з перевагою в 140 голосів переміг кандидат від "Європейської солідарності" Михайло Бондар. Друге місце посів "слуга народу" Орест Кавецький. (28.07.2019)

У шести виборчих округах досі тривють судові процеси щодо перерахунку голосів на виборах до Верховної Ради України. Якщо рішень не буде найближчими днями, ЦВК може встигнути вчасно встановити офіційні результати виборів. (01.08.2019)

"Михайло Бондар переміг у Бродах. Перерахунок при спостерігачах показав відповідність попереднім результатам. Честь і правда завжди перемагають. Навіщо було приймати два абсурдних рішення двох судів - незрозуміло. Але все буде добре!", - написав Княжицький на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

Перерахунок голосів у окрузі ініціював кандидат від партії "Слуга народу" Орест Кавецький, який посів друге місце за результатами голосування. Він поступився кандидату від "Євросолідарністі" лише 140 голосами. Рішення про перерахунок голосів ухвалив Львівський окружний адміністративний суд, а згодом підтвердив Львівський апеляційний адміністративний суд.

Як повідомила голова Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук, станом на 1 серпня в судах ще перебували 13 позовів щодо перерахунку голосів в шести округах. Згідно із законодавством, комісія має офіційно встановити результати виборів і в багатомандатному окрузі за списками партій, і в одномандатних округах не пізніше 5 серпня.

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