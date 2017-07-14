Перемогу опозиції на виборах мера Стамбула скасовано - будуть перевибори

Вища виборча рада Туреччини скасувала у понеділок, 6 травня, результати виборів мера Стамбула та призначила повторне голосування на 23 червня. Про це повідомило турецьке державне інформаційне агентство Anadolu.

Своїм рішенням виборча рада вчинила відповідно до заклику президента країни Реджепа Таїпа Ердогана, який 16 квітня виступив із "надзвичайним запереченням" результатів виборів мера Стамбула та вимагав анулювати їх та призначити повторне голосування. Водночас, Ердоган наполягав на тому, що його слова не є погрозою членам ради і лише виражають його бажання побачити "чесне рішення".

Втім, 17 квітня місцева виборча рада призначила переможця виборів Екрема Імамоглу від опозиційної Народно-республіканської партії (НРП) мером Стамбула. Він отримав офіційний сертифікат, який підтверджував його перемогу над представником правлячої Партії справедливості та розвитку (ПСР) Біналі Їлдиримом. За даними НРП, Імамоглу обійшов свого опонента на 13,7 тисячі голосів.

Це була перша за 25 років перемога опозиційного кандидата на виборах глави найбільшого міста країни. Переможцем на виборах мера Стамбула у 1994 році був і чинний президент Ердоган.

Згідно зі словами представника ПСР у Вищій виборчій раді Реджепа Озела, причиною такого рішення ради стали не підписані протоколи із результатами голосування та той факт, що деякі з членів виборчих комісій не були державними службовцями.

У опозиційній НРП вже назвали рішення виборчої ради "звичайною диктатурою". "Ця система, що нехтує волею народу та не поважає закон, не є ані демократично, ані легітимною", - зазначив у Twitter заступник глави НРП Онурсал Адигузел.

Муніципальні вибори в Туреччині відбулися 31 березня одночасно у всіх провінціях країни. Близько 57 мільйонів мешканців обрали мерів, місцеві ради та інших муніципальних політиків.

На них правляча партія отримала поразку не лише в Стамбулі, але й в столиці Туреччини Анкарі, де кандидат від НРП Мансур Яваш отримав більше 50 відсотків голосів, а представник ПСР Мехмет Озхасекі - 47,06 відсотка.

Ці вибори - перші після перемоги Ердогана на президентських виборах минулого року та запровадження нової політичної системи у Туреччині, що перетворила її на президентську республіку з дуже широкими повноваженнями президента. Сам Ердоган під час виборчої кампанії активно агітував за кандидатів від ПСР, наголошуючи, що ці вибори є питанням "національного виживання".

Вибори також відбулись і на тлі соціально-економічної кризи в країні. Лише за один рік турецька ліра подешевшала приблизно на 40 відсотків відносно долара США. За той самий період інфляція виросла вдвічі та становить зараз близько 20 відсотків в річному обрахунку. Рівень безробіття в Туреччині становить наразі 11 відсотків, що є найгіршим показником за все минуле десятиліття.