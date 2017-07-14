 Перемогу опозиції на виборах мера Стамбула скасовано - будуть перевибори | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.05.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Перемогу опозиції на виборах мера Стамбула скасовано - будуть перевибори

Результати виборів мера Стамбула, на яких переміг кандидат від опозиції, скасували і призначили повторне голосування.

Переможець виборів мера Стамбула Екрем Імамоглу

Переможець виборів мера Стамбула Екрем Імамоглу (фото з архіву)

Вища виборча рада Туреччини скасувала у понеділок, 6 травня, результати виборів мера Стамбула та призначила повторне голосування на 23 червня. Про це повідомило турецьке державне інформаційне агентство Anadolu.

Своїм рішенням виборча рада вчинила відповідно до заклику президента країни Реджепа Таїпа Ердогана, який 16 квітня виступив із "надзвичайним запереченням" результатів виборів мера Стамбула та вимагав анулювати їх та призначити повторне голосування. Водночас, Ердоган наполягав на тому, що його слова не є погрозою членам ради і лише виражають його бажання побачити "чесне рішення".

Втім, 17 квітня місцева виборча рада призначила переможця виборів Екрема Імамоглу від опозиційної Народно-республіканської партії (НРП) мером Стамбула. Він отримав офіційний сертифікат, який підтверджував його перемогу над представником правлячої Партії справедливості та розвитку (ПСР) Біналі Їлдиримом. За даними НРП, Імамоглу обійшов свого опонента на 13,7 тисячі голосів.

DW.COM

Це була перша за 25 років перемога опозиційного кандидата на виборах глави найбільшого міста країни. Переможцем на виборах мера Стамбула у 1994 році був і чинний президент Ердоган.

Згідно зі словами представника ПСР у Вищій виборчій раді Реджепа Озела, причиною такого рішення ради стали не підписані протоколи із результатами голосування та той факт, що деякі з членів виборчих комісій не були державними службовцями.

У опозиційній НРП вже назвали рішення виборчої ради "звичайною диктатурою". "Ця система, що нехтує волею народу та не поважає закон, не є ані демократично, ані легітимною", - зазначив у Twitter заступник глави НРП Онурсал Адигузел. 

Муніципальні вибори в Туреччині відбулися 31 березня одночасно у всіх провінціях країни. Близько 57 мільйонів мешканців обрали мерів, місцеві ради та інших муніципальних політиків.

На них правляча партія отримала поразку не лише в Стамбулі, але й в столиці Туреччини Анкарі, де кандидат від НРП Мансур Яваш отримав більше 50 відсотків голосів, а представник ПСР Мехмет Озхасекі - 47,06 відсотка.

Ці вибори - перші після перемоги Ердогана на президентських виборах минулого року та запровадження нової політичної системи у Туреччині, що перетворила її на президентську республіку з дуже широкими повноваженнями президента. Сам Ердоган під час виборчої кампанії активно агітував за кандидатів від ПСР, наголошуючи, що ці вибори є питанням "національного виживання".

Вибори також відбулись і на тлі соціально-економічної кризи в країні. Лише за один рік турецька ліра подешевшала приблизно на 40 відсотків відносно долара США. За той самий період інфляція виросла вдвічі та становить зараз близько 20 відсотків в річному обрахунку. Рівень безробіття в Туреччині становить наразі 11 відсотків, що є найгіршим показником за все минуле десятиліття.

Дивитись відео 02:41

Туреччина через рік після путчу (14.07.2017)

Аудіо й відео до теми

Туреччина через рік після путчу (14.07.2017)  

Також за темою

Türkei Istanbul Hagia Sophia | Wahlplakat Präsident Recep Tayyip Erdogan

Тест для Ердогана: громадяни Туреччини обирають місцеву владу 31.03.2019

31 березня у Туреччині обирають місцеву владу - мерів міст, керівників муніципалітетів та інших місцевих посадовців. Президент країни Реджеп Таїп Ердоган охрестив ці вибори питанням "національного виживання".

Türkei | Kommunalwahl 2019 | Istanbul/Esenyurt

Партія Ердогана вимагає перерахунку голосів у Стамбулі після виборів 07.04.2019

Партія справедливості та розвитку (ПСР) президента Реджепа Таїпа Ердоган хоче перерахувати голоси виборців у Стамбулі, де її кандидат програв на виборах мера представнику опозиційної Народно-республіканської партії.

Markt Diyarbakir Türkei

Туреччина: цибуля як стратегічний продукт та політичний фактор 17.04.2019

Високий рівень безробіття та падіння курсу ліри вже довго негативно позначаються на житті турків. Через стрімке зростання цін на продукти харчування криза все відчутніша. Уряд Ердогана втрачає авторитет та шукає рішення.

Реклама

Докладно

Палаючий літак SSJ-100 в аеропорту Шереметьєво

Авіаексперт: SSJ-100 загорівся до посадки в Шереметьєво

Блискавка не могла привезти до катастрофи літака у Шереметьєво, впевнений німецький експерт з цивільної авіації.  

Новий закон про ЖКГ: чи вдасться вирішити проблему боргів за комуналку?

Новий закон про ЖКГ

Чи вдасться вирішити проблему боргів за "комуналку"?  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  