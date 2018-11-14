Переломна ніч Євромайдану: як студенти оцінюють ті події сьогодні (відео)

Рівно п'ять років тому студенти вийшли на Майдан на захист євроінтеграції України. Силовий розгін в ніч на 30 листопада змінив не лише їх життя, а й цілу країну. DW зустрілася з очевидцем початку Революції Гідності.
В ту ніч біля стели Незалежності залишалося кілька сотень студентів, на яких раптово напали беркутівці
П’ять років тому Дмитрові Однойку було 19, він навчався на програміста в КПІ. У листопаді 2013, по суті, кинув навчання, аби піти на Майдан - протестувати проти рішення Януковича про відмову від євроінтеграції. Був тут разом з друзями і в ніч розгону студентів 30 листопада. Як він нині оцінює ті події? Як це змінило його життя і чи не розчарувався? Дивіться у репортажі DW:
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