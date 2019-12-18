Перезавантаження НАЗК: що обіцяє новий очільник агентства

Кабінет міністрів України у середу, 15 січня, призначив новим головою Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) переможця у відкритому конкурсі на цю посаду Олександра Новікова. Він був обраний під час фінального засідання конкурсної комісії 16 грудня, а нині офіційно представлений і затверджений одностайним голосуванням членами уряду України. Західні дипломати і активісти антикорупційних громадських організацій привітали прозору процедуру відбору посадовця і сподіваються на його успішну роботу.

Що обіцяє новий очільник НАЗК

16 жовтня 2019 року президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт, який змінює форму управління НАЗК з колегіальної на одноосібну. Керувати відомством замість п’ятьох членів буде голова, якого призначає і звільняє Кабмін. Затверджений урядом новий очільник цього антикорупційного органу Олександр Новіков має вищу юридичну освіту, останнім часом обіймав посаду прокурора департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генпрокуратури. Новий голова НАЗК має намір досягнути насамперед, дві головні мети свого відомства.

Найпершою з них Новіков назвав спроможність НАЗК сформувати нульову толерантність держслужби до корупційних діянь. "Першим своїм завдання бачу затвердження антикорупційної стратегії, оскільки попередня і план дії уряду до неї, такі вимоги закону, попередня стратегія завершила свою дію 2017 року", - заявив Новіков. Він бачить роль НАЗК як органу, що буде інституційно узагальнювати діяльність всіх органів державної влади у сфері боротьби з корупцією.

Другою метою НАЗК Новіков вважає "повну автоматизацію" перевірок декларацій державних посадовців від очільників районних і обласних адміністрацій до членів уряду, суддів і прокурорів. "За результатами цієї роботи я сподіваюсь налагодити ефективну співпрацю з Національним антикорупційним бюро (НАБУ), Державним бюро розслідувань (ДБР) із забезпечення невідворотності кримінальної та іншої відповідальності за скоєння корупційних злочинів", - сказав очільник НАЗК.

Західні дипломати нагадують про важливістьнезалежності органу

Голова представництва Європейського Союзу в Україні Матті Маасікас, коментуючи призначення, зауважив, що процес визначення кандидата на посаду нового голови НАЗК був прозорим і висловив сподівання на те, що Новіков зможе досягти значних успіхів. Цю думку поділили у своїх виступах перед урядовцями і тимчасова повірена у справах США Крістіна Квін, а також представниця Програми ПРО ООН в Україні Дафіна Ґерчева.

Амбасадорка ФРН Фельдгузен: "НАЗК є ключовою інституцією"

У свою чергу, амбасадорка Німеччини в Україні Анка Фельдгузен (Anka Feldhusen) зазначила, що прозорість процесу призначення Олександра Новікова на таку важливу посаду стала можливою завдяки участі у роботі конкурсної комісії представників західних союзників України, зокрема, колишнього німецького експерта Ради Європи у боротьбі з корупцією Тільмана Гоппе (Tilman Hoppe). "НАЗК є ключовою інституцією не лише для боротьби з корупцією, але й для перемоги над нею",- сказала Фельдгузен. Вона нагадала, що НАЗК має бути незалежним від уряду і захищеним від політичного впливу.

Сподівання громадськості

Згідно із законом, НАЗК має перевіряти фінансування політичних партій і достовірність декларацій держслужбовців. Агентство зобов'язане звіряти дані, зокрема про доходи, зі стилем життя можновладців та з даними публічних реєстрів. Прем’єр України Олексій Гончарук закликав новообраного керівника НАЗК працювати на результат. "Я наполягаю, щоби ви почали зі значимих фігур. Нам важливо, щоб ви не витрачали час та той ресурс, який є, на "дрібну рибу". Це принципово важливо. Правильно розставлені пріоритети в перші ж місяці допоможуть повернути довіру суспільства до цієї установи", - сказав він.

Сподівання на успіх роботи НАЗК пов'язують із потрійним контролем цього органу, сказав DW юридичний радник міжнародної організації Transparency International Україна Олександр Калітенко. За його словами, щодва роки має відбуватися його зовнішній аудит країнами-донорами України, Рахунковою палатою Верховної Ради а також Громадською радою НАЗК, повноваження якої в новій редакції закону були значно розширені. Серед них - контрольні функції за діяльністю голови НАЗК, а також участь в розробці антикорупційної стратегії.

Експерт вважає, що хоч ресурси НАЗК і не є нескінченними, їх цілком достатньо для забезпечення перевірок декларацій посадовців. "Зараз НАЗК буде переходити від ручної, або напівавтоматичної перевірки декларацій, що були раніше, до автоматичної перевірки. Нещодавно НАЗК прозвітувало, що всі необхідні реєстри вже під'єднані і це значно полегшить її роботу", - сказав Калітенко. Щоби зовсім виключити "людський фактор" в перевірці декларацій, НАЗК залишилося тільки запровадити автоматичний розподіл всередині цього органу між її працівниками, зазначив експерт.