Передвиборна кампанія у Львові: жодних шансів для "нових облич"?

Спогади з власного життя, світлини зі сімейних фотоальбомів… Рекламні відеоролики відразу двох кандидатів на посаду мера Львова - Руслана Кошулинського зі "Свободи" та Ярослава Рущишина з "Голосу" - цього разу напрочуд схожі за своїм сценарієм. Без старих світлин, але натомість зі старими документальними кадрами та теж спогадами з власного минулого - рекламне відео Олега Синютки з "Європейської солідарності" за своєю структурою теж дуже нагадує відеоагітацію конкурентів на місцевих виборах, які мають відбутися 25 жовтня.

Особливість цих трьох відео полягає не лише в тому, що вони схожі між собою. Всі три відео за своєю ідею нагадують передвиборну відеоагітацію із сусідньої країни, а саме - колишнього кандидата в президенти Польщі Рафала Тшаковського. Він не переміг, але за нього в другому турі віддали голоси майже 49 відсотків поляків.

Спостерігачі за передвиборною кампанією у Львові, вважають, що курйоз з відеоагітацією трапився швидше випадково. "Навряд чи політтехнологи від різних політичних сил радились між собою, як вести кампанію того чи іншого кандидата. Це швидше брак ідей", - робить висновок спостерігач громадянської мережі "Опора" Тарас Радь.

Брак ідей

Криза ідей, на думку Радя, є особливістю цьогорічної виборчої кампанії у Львові. Це, за його словами, відчувається і в програмах кандидатів. З 17 кандидатів, які претендують на посаду мера Львова, лише четверо - новачки, шість мають великий політичний досвід, а решта , на думку представника "Опори", технічні кандидати, які ні на що не претендують, але роблять заявку, наприклад, на парламентські вибори.

Чи втримається Андрій Садовий у кріслі львівського мера?

"Фактично більшість опонентів міського голови мають аргумент, що час міняти владу. Але, згадуючи недоліки діючої влади, вони не пропонують нічого нового натомість", - говорить Радь і додає, що й нинішня влада не пропонує нового. "Вона використовує попередні напрацювання, пропонуючи перезапустити попередні проблеми, які не зуміла вирішити: громадський транспорт, утилізацію сміття. Також розвиток ІТ залишається і далі пріоритетом для міста, як і туризм", - каже представник "Опори".

Координатор програми спостереження за виборами на Львівщині Комітету виборців України (КВУ) Микола Бучин підтверджує, що кандидати несерйозно ставляться до написання своїх програм. "У нас рівень виконання обіцянок політиків є дуже низьким, тому громадяни не дуже вірять обіцянкам. Відтак, політики вважають, що раз виборці програми не читатимуть, то значить нема чого старатись і писати", - каже Микола Бучин.

Хоча одну нову для Львова ідею озвучив Ігор Васюник, який був депутатом Верховної Ради сьомого та восьмого скликань від "Батьківщини" та "Народного фронту", а за посаду мера Львова він змагається як незалежний кандидат. У разі свого обрання Васюник обіцяє запровадити у Львові безкоштовний громадський транспорт. Така пропозиція, однак, не додала йому рейтингу. "Тут спрацьовує правило орієнтації на переможця. В нас є два сильних фаворити: Андрій Садовий і Олег Синютка. Тому виборці не хочуть голосувати за аутсайдерів, розуміючи, що їхній голос просто пропаде", - пояснює Бучин.

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Агітація в соціальних мережах

Вперше передвиборна агітація в соціальних мережах посіла за поширеністю в Львові друге місце після зовнішньої реклами. За словами Тараса Радя, це - тренд нинішньої виборчої кампанії, в 2015 році такого не було. Популярність реклами в соцмережах він пояснює тим, що рекламу в інтернеті складно проконтролювати. "Якби Фейсбук не маркував інформацію "політичною рекламою", то ми б з вами і не дізнались, що кандидати витрачають на це гроші", - каже він.

Агітація в соціальних мережах поступається лише зовнішній рекламі

Випадків "чорного" піару серед кандидатів у мери ні в КВУ, ні в "Опорі" у Львові не помітили, хоча звертають увагу на конфлікт поміж фаворитами змагань: Андрієм Садовим і Олегом Синюткою, який проявляється у критичних матеріалах у медіа, які наближені до того, чи іншого кандидата.

"Позитив цих виборів, що брудних технологій масово не використовують. Кандидати більше говорять про себе. Хоча і критикують одне одного, але це - нормальне явище для виборів у будь-якій країні", - каже Микола Бучин.

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Лідери рейтингу

А поки кандидати змагаються, за даними одразу кількох соціологічних служб, лідером залишається нинішній міський голова Львова Андрій Садовий. Соціологічна група "Рейтинг" дає йому 37 відсотків, "Соціоінформ" - 37,4, "SOCIS" - 39, "Фама"- 41 відсоток. Найближчий до нього опонент Олег Синютка. Третє місце пророкують Руслану Кошулинському зі "Свободи". Кандидат від "Слуги народу" Тарас Кльофа навіть не увійшов до першої п'ятірки.

Олег Синютка з "Європейської солідарності" за популярністю на другому місці після Андрія Садового

Популярність Садового, попри скандали, які супроводжували його останню каденцію, соціологи пояснюють кількома причинами. "Є велика кількість виборців, які вважають, що йому нема достойної альтернативи. Частина голосує, бо вважає, що він - ефективний менеджер. А ще частина просто боїться змін", - пояснює у розмові з DW соціолог з компанії "Соціоінформ" Наталія Зайцева-Чіпак. Минулорічні вибори президента та парламенту, за її словами, стали таким розчаруванням для львів'ян, що більше вони не хочуть нових облич, бо розуміють, що компетентність і досвід це - теж важливо.

Але оскільки Андрій Садовий, за прогнозами соціологів, не набере більше половини голосів, то у Львові, швидше за все, буде другий тур. І тут, за оцінками представника КВУ Бучина, може бути змагання, оскільки рейтинги показують зменшення відриву. "Все залежатиме від того, наскільки великим розрив буде між кандидатами, що в свою чергу, буде мотивувати, чи навпаки, демотивувати виборців. Якщо це буде на рівні 10 відсотків, то може бути боротьба", - каже Бучин. По рейтингу Садового може "вдарити" і розвиток коронавірусної пандемії. Чим більше буде хворих і менше місць у лікарнях, за словами Бучина, тим більше зростатиме незадоволення нинішнім мером.