Передача влади чи нові вибори: чого вимагає опозиція в Білорусі

"Вони вимагають ні багато ні мало - передати їм владу. Значить, ми це розцінюємо однозначно: це спроба захоплення влади з усіма наслідками, що випливають", - заявив у вівторок, 18 серпня, президент Білорусі Олександр Лукашенко на засіданні Ради безпеки.

ЦВК Білорусі 14 серпня оголосила його переможцем президентських виборів, що посилило масові протести у десятках міст країни, які тривають з 9 серпня. Основний конкурент Лукашенка - Світлана Тихановська - у ніч з 9 на 10 серпня заявила про свою перемогу на виборах, а потім 14 серпня з Литви проголосила створення Координаційної ради (КР) для забезпечення трансферу влади. "До цієї ради можуть увійти представники громадянського суспільства, шановані й відомі білоруси, професіонали своєї справи", - сказала вона.

Завдання ради з трансферу влади

На пресконференції 18 серпня довірена особа Тихановської Ольга Ковалькова наголосила, що "КР не ставить перед собою мету захоплення державної влади неконституційним шляхом, не закликає до організації підготовки дій, що порушують громадський порядок".

Юрист Максим Знак повідомив, що регламент КР опублікований на сайті і її мета - "забезпечити злагоду в суспільстві і вжиття громадянським суспільством заходів для вирішення кризи, що склалася".

Планується, що 19 серпня відбудеться перше зібрання КР, на якому оберуть президію з семи осіб, яка, своєю чергою, обере голову. Зазначено, що членами КР можуть бути тільки громадяни Білорусі, які перебувають на території держави.

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За словами Знака, "КР не ставить собі за мету отримання влади: вона виступає своєрідним медіатором між однією стороною, яка цілком обґрунтовано бере участь у мирних акціях, та іншою стороною, яка поки на жодний діалог не йде".

Ідеться про посередництво між президентом Лукашенком, чиї повноваження за старим мандатом закінчуються 6 листопада, і його опонентами, які вважають вибори сфальсифікованими. Тобто на КР не ставиться питання про передачу президентської влади Світлані Тихановській, хоча така вимога часто звучить на мітингах і зборах трудових колективів.

Нові вибори, а не перерахунок бюлетенів

Координаторка штабу незареєстрованого кандидата Віктора Бабарика Марія Колеснікова на пресконференції КР відкинула твердження Лукашенка про звернення до нього з пропозицією про перерахунок голосів на виборах. "Ми не зверталися. Ми точно знаємо, що частина бюлетенів вже знищена, тому перерахунок голосів фізично неможливий", - заявила вона.

За словами Колеснікової, штаб Бабарика підтримує вимогу Тихановської про проведення нових, чесних виборів, що не збігається з ініціативами низки опозиційних структур з метою визнати Тихановську обраною президенткою. Якщо КР стоятиме на позиції Колеснікової, то для виходу з кризи вони пропонуватимуть правлячому режиму визнати президентські вибори недійсними, що спричинить призначення повторних виборів з повторним висуванням кандидатів у президенти протягом трьох місяців після основних виборів - орієнтовно в листопаді.

За словами Павла Латушка, який раніше був послом Білорусі у низці ключових європейських країн, важливу роль у налагодженні внутрішньобілоруського діалогу можуть зіграти Росія і Євросоюз.

Фальшива "русофобська програма"

17 серпня "Белтелерадиокомпания", а потім 18 серпня і Лукашенко на засіданні Ради безпеки закинули Тихановській, що вона нібито має програму, яка передбачає спорудження кордону з Росією, відключення російських телеканалів, вихід країни із Організації договору про колективну безпеку (до якої окрім Білорусі входять Росія, Вірменія, Казахстан, Киргизстан та Таджикистан. - Ред.), переведення армії й освіти на білоруську мову та подання заяв на членство у Євросоюзі й НАТО.

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Максим Знак парирував твердження Лукашенка тим, що у КР відсутня політична програма, а передвиборча програма Тихановської публікувалася в урядовій газеті "Звязда" і "там немає нічого з того, що тепер приписують Світлані Тихановській". Ковалькова нагадала основні пункти даної програми: мирна передача влади, звільнення політичних ув'язнених і нові вибори.

Своєю чергою, Латушко звинуватив білоруські спецслужби в тому, що "вони кладуть керівнику держави фальшиву інформацію, на основі якої керівник країни реагує". "Усі ми втомилися від ситуації, коли нашою країною керують фактично представники силових структур, перш за все КДБ", - сказав він. Латушко висловив переконання, що спецслужби повинні підтримувати законність, а замість цього вони провокують ситуацію, яка веде до конфліктів.

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