Переговори щодо Ємену: сторони домовились припинити вогонь у Ходейді

Під час мирних переговорів щодо Ємену повтанці-хусити та міжнародно визнаний уряд домовились про припинення вогню у місті Ходейда та виведення з нього військ повстанців. Про це у четвер, 13 грудня, повідомив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш після завершення переговорів між двома сторонами, які відбувались під егідою ООН у Швеції.

"Ви досягли домовленості щодо порту і міста Ходейда, де відбудеться взаємний перерозподіл сил з порту та міста та встановлення режиму припинення вогню", - заявив він. За його словами, ООН відіграватиме провідну роль в порту та забезпечуватиме доступ цивільного населення до гуманітарної допомоги. Генсек ООН також повідомив, що сторони порозумілись щодо південно-західного міста Таїз, яке зараз перебуває в облозі хуситів.

Гутерріш подякував делегаціям з Ємену, зазначивши, що вони досягли "справжнього прогресу у майбутніх переговорах про завершення конфлікту", передає агенція AP. Міністр закордонних справ Ємену Халед аль-Ямані та лідер повстанської делегації Мохаммед Абдельсалам потиснули один одному руки у присутності генсека ООН, передає агенція AFP. Другий раунд мирних переговорів відбудеться наприкінці січня наступного року.

Нагадаємо, збройне протистояння в Ємені загострилося з весни 2015 року, коли в конфлікт втрутилася коаліція арабських держав на чолі з Саудівською Аравією. Відтоді війська коаліції регулярно завдають ударів з повітря по позиціях повстанців-хуситів. Нерідко жертвами цих ударів стають мирні жителі, в тому числі й діти, адже авіаудари часто влучають в лікарні, мечеті, житлові квартали, базари та похоронні чи весільні процесії. Загалом у громадянській війні в країні загинули щонайменше 10 тисяч людей.

ООН називає ситуацію, що склалася в Ємені, однією з найгірших гуманітарних криз у світі. Загалом 22 мільйони людей - три чверті населення - потребують гуманітарної допомоги. Близько 14 мільйонів жителів Ємену постійно недоїдають. Майже три мільйони жінок та дітей страждають від наслідків хронічного недоїдання.