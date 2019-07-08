Переговори щодо Венесуели: Мадуро заявив про успішний початок

Голова Венесуели Ніколас Мадуро ввечері у понеділок, 8 липня, повідомив про початок переговорів з представниками опозиції на острові Барбадос. Він налаштований дуже оптимістично щодо їхніх результатів. "Дуже обнадійливий початок, у мене є відповідні послання від голови нашої делегації в цей день переговорів", - заявив він в ефірі державного телебачення.

Мадуро висловив впевненість, що сторони "крок за кроком прокладають шлях до миру". За його словами, переговори тривали протягом п'яти годин.

Переговори, про які раніше оголосив тимчасовий президент Венесуели Хуан Гуайдо, відбуваються за посередництва Норвегії. Попередні переговори щодо врегулювання ситуації у Венесуелі між представниками Мадуро і Гуайдо, що відбулися в Осло в кінці травня, завершилися безрезультатно.

Як повідомлялося, від початку 2019 року у Венесуелі триває боротьба за владу між главою держави Ніколасом Мадуро і лідером опозиції Хуаном Гуайдо, який оголосив себе в січні тимчасовим президентом. Загалом понад 50 країн, серед яких США, Канада, Австралія, Німеччина, Іспанія, Франція та Великобританія, а також чимало держав Латинської Америки, визнали Гуайдо тимчасовим президентом Венесуели, а контрольовану опозицією Національну асамблею - єдиним легітимним законодавчим органом країни. Натомість уряд Ніколаса Мадуро підтримують Росія, Китай, Іран, Туреччина, КНДР, Куба, Сирія та деякі інші країни.