 Переговори щодо Венесуели: Мадуро заявив про успішний початок | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.07.2019

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Новини

Переговори щодо Венесуели: Мадуро заявив про успішний початок

Представники тимчасового президента Венесуели Хуана Гуайдо та глави країни Ніколаса Мадуро зібрались на Барбадосі для нових переговорів щодо ситуації у країні. У понеділок діалог тривав п'ять годин.

Ніколас Мадуро оптимістично налаштований шодо переговорів з опозицією

Ніколас Мадуро оптимістично налаштований шодо переговорів з опозицією

Голова Венесуели Ніколас Мадуро ввечері у понеділок, 8 липня, повідомив про початок переговорів з представниками опозиції на острові Барбадос. Він налаштований дуже оптимістично щодо їхніх результатів. "Дуже обнадійливий початок, у мене є відповідні послання від голови нашої делегації в цей день переговорів", - заявив він в ефірі державного телебачення.

Мадуро висловив впевненість, що сторони "крок за кроком прокладають шлях до миру". За його словами, переговори тривали протягом п'яти годин. 

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Торік сили безпеки Венесуели вбили понад п'ять тисяч осіб під час "опору владі". Ще понад півтори тисячі були вбиті за перші 4,5 місяці 2019 року. (04.07.2019)

Глава Венесуели Ніколас Мадуро задоволений мирними переговорами з опозицією у Норвегії у той час, як тимчасовий президент країни Хуан Гуайдо заявив, що вони поки взагалі не відбуваються. (18.05.2019)

Переговори, про які раніше оголосив тимчасовий президент Венесуели Хуан Гуайдо, відбуваються за посередництва Норвегії. Попередні переговори щодо врегулювання ситуації у Венесуелі між представниками Мадуро і Гуайдо, що відбулися в Осло в кінці травня, завершилися безрезультатно.

Як повідомлялося, від початку 2019 року у Венесуелі триває боротьба за владу між главою держави Ніколасом Мадуро і лідером опозиції Хуаном Гуайдо, який оголосив себе в січні тимчасовим президентом. Загалом понад 50 країн, серед яких США, Канада, Австралія, Німеччина, Іспанія, Франція та Великобританія, а також чимало держав Латинської Америки, визнали Гуайдо тимчасовим президентом Венесуели, а контрольовану опозицією Національну асамблею - єдиним легітимним законодавчим органом країни. Натомість уряд Ніколаса Мадуро підтримують Росія, Китай, Іран, Туреччина, КНДР, Куба, Сирія та деякі інші країни.

  • Хуан Гуайдо

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Курс конфронтації

    Майже через три тижні після того, як Хуан Гуайдо обійняв посаду спікера Національної асамблеї Венесуели, він оголосив себе на підставі конституції виконувачем обов'язків президента. Президент США Трамп не забарився з підтримкою 35-річного Гуайдо, але збройні сили Венесуели все ще підкоряються наказам президента Ніколаса Мадуро та відкидають запити на владу Гуайдо.

  • Протести у Каракасі

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Загиблі під час протестів

    Однак 27 військових таки пішли проти Мадуро, але їхній виступ провалився. З того часу ситуація в країні загострилась - почались протести і заворушення, як от у Каракасі. За даними Ценру моніторингу соціальної конфліктності, протягом 22-23 січня у них загинули щонайменше 13 людей, і більшість з них внаслідок застосування вогнепальної зброї.

  • Хуан Гуайдо

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Вісник надії Гуайдо

    Поцілунок спікера парламенту. Сотні тисяч відгукнулись на заклик опозиції вийти на вулицю. Вони висловлюють протест уряду Мадуро, якому вони закидають відповідальність за небачену інфляцію та репресії. Венесуельські єпископи закликають армію стати на захист народу. Самі ж протести вони назвали знаком надії.

  • Демонстранти з Каракаса

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    "Люди вимагають свободи і правової захищеності"

    Цього демонстранта у Каракасі двоє інших вивозять на мотоциклі в безпечне місце. У ніч на 24 січня у багатьох містах відбулись сутички між протестувальниками і поліцією. Президент США Дональд Трамп заявив: "Люди мужньо підняли голос проти Мадуро та вимагають свободи і правової захищеності".

  • Ніколас Мадуро на мітингу у Каракасі

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Мадуро мобілізує своїх прихильників

    На вулиці 23 січня вийшли і прихильники Мадуро. Вони відзначали річницю падіння диктатури Маркоса Переса Хіменеса, якого скинули у цей день 1958 року. Під час мітингу у Каракасі Мадуро пообіцяв захищати свій уряд і соціалістичний лад.

  • Протести у венесуельській діаспорі

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Прапори Венесуели за кордоном

    Венесуелки вийшли на вулиці Гондурасу та тримають в руках плакати "Так Гуайдо, ні Мадуро". За час державної та споживчої кризи, яка накрила Венесуелу кілька років тому, країну залишили близько трьох мільйонів людей. В ООН нещодавно застерегли, що у 2019-му може відбутись ще одна хвиля масового виїзду з Венесуели.

    Автор: Інес Айзеле


DW.COM

Венесуела: боротьба за владу і протести

Лідер венесуельської опозиції та спікер парламенту Хуан Гуайдо кинув виклик Ніколасу Мадуро та оголосив себе виконувачем обов'язків президента. Боротьба за владу супроводжується кривавими протестами. (24.01.2019)  

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