Переговори між Лондоном і Брюсселем: знову без прориву

Черговий тиждень переговорів між Великобританією та Євросоюзом щодо угоди про вільну торгівлю після Brexit завершились безрезультатно. Обговорення у Брюсселі вперше з моменту спалаху епідемії коронавірусу відбувалося за особистої присутності сторін, а не у форматі відеоконференції. Утім, тиждень переговорів завершився безрезультатно у четвер, 2 липня, на день раніше, ніж планувалося, оскільки зустріч переговорників у п'ятницю, 3 липня, була скасована.

Офіційний представник ЄС на переговорах Мішель Барньє заявив, що між сторонами все ще залишаються серйозні розбіжності, передає агенція AP. Втім, за його словами, все ще існує можливість домовитись щодо основних питань до кінця цього року, поки триває перехідний період.

Своєю чергою головний британський переговорник Девід Фрост заявив, що переговори були "всеосяжними та корисними", але підкреслив, що між сторонами залишаються значні розбіжності щодо низки важливих питань. Переговори відновляться наступного тижня в Лондоні.

Попередні раунди переговорів між Лондоном та Брюсселем щодо торговельних відносин також завершилися провалом. Нагадаємо, 31 січня 2020 року Великобританія вийшла зі складу Європейського Союзу. Протягом перехідного періоду до кінця цього року королівство залишається учасником внутрішнього ринку ЄС та митного союзу, а сторони тим часом домовляються про укладення торговельної угоди.

Сторони не можуть порозумітися серед іншого щодо таких питань, як збереження умов вільної та чесної конкуренції, а також дотримання Лондоном європейських стандартів і норм. Невирішеним залишається й питання щодо риболовлі.