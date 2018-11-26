Переведення годинників у ЄС скасують не раніше 2021 року - міністр транспорту Австрії

Країнам-членам Євросоюзу потрібно більше часу для підготовки до скасування переходу на літній та зимовий час, тому це відбудеться не раніше 2021 року, повідомив міністр транспорту Австрії Норберт Гофер.
Скасування переходу на літній та зимовий час в Євросоюзі може відбутися не раніше 2021 року. Про це заявив міністр транспорту Австрії Норберт Гофер (Norbert Hofer) у понеділок, 3 грудня, перед початком зустрічі міністрів транспорту країн ЄС у Брюсселі, передає агенція dpa.
Цей термін, який на два роки пізніше, ніж пропонувала Єврокомісія, надасть країнам більше часу для підготовки. Австрія, яка нині головує в ЄС, виступала за швидку відмову від переведення годинників. Але деякі країни-члени ЄС попереджали, що окремим галузям, наприклад авіаперевезенням, потрібно більше часу для підготовки до такого кроку.
"Якби ми наполягали на негайному втіленні, це призвело б до провалу пропозиції (Єврокомісії. - Ред.). Ми взагалі не змогли б припинити практику переведення годинників", - зазначив Норберт Гофер.
Нагадаємо, раніше Єврокомісія запропонувала відмовитися від переходу на літній та зимовий вже з наступного року. При цьому країни Євросоюзу мали б самостійно вирішувати, на якому часі - літньому чи зимовому - вони б хотіли залишатися надалі. Рекомендація Єврокомісії була ухвалена за результатами онлайн-голосування, проведеного в країнах ЄС цього літа, згідно з яким 80 відсотків жителів ЄС віддали голоси за скасування переходу на зимовий та літній час.
У Німеччині переведення стрілок годинника на літній час було запроваджене в 1980 році. Інші європейські країни, приміром Італія та Франція, мають цю норму з 1960-их років. Починаючи з 2002 року, перехід був урегульований нормами ЄС, щоб уникнути проблем, спричинених різним часом при роботі транспорту, повітряному чи залізничному сполученні. Годинники переводять в останні неділі березня та жовтня.