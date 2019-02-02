Пентагон відправив на мексиканський кордон ще 3750 солдатів

Для боротьби з нелегальною міграцією міністерство оборони США у неділю, 3 лютого, оголосило про відправлення на кордон з Мексикою ще 3750 солдатів, збільшивши їхню кількість там до 4350. Військові допомагатимуть у роботі службі прикордонного та митного контролю, повідомив Пентагон.

Також підрозділи здійснюватимуть "мобільне спостереження" за кордоном, а на ділянці в 240 кілометрів прокладатимуть колючий дріт. Планується, що цей контингент військових перебуватиме на мексиканському кордоні упродовж трьох місяців, а патрулювання загалом триватиме до 30 вересня, повідомляє агенція AP.

Восени минулого року під час загострення міграційної кризи, коли у напрямку США рухалися каравани мігрантів з Центральної Америки, Пентагон вже відправляв на кордон з Мексикою кілька тисяч військових. Тоді їхня місія тривала до 15 грудня, утім її двічі продовжували. Демократи в Конгресі ставлять під сумнів правомірність такого застосування армії, стверджуючи, що це відволікає військових від основних завдань - боротьби з екстремізмом за кордоном та навчань для участі в бойових операціях.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп вимагає звести загорожу на кордоні з Мексикою, для чого з держбюджету мають бути виділені 5,7 мільярда доларів. Однак члени Демократичної партії категорично відмовилися підтримати запропонований Трампом проект будівництва стіни. В результаті президент не підписав державний бюджет на 2019 рік. Тож з 22 грудня в США почався частковий "шатдаун" федеральних органів. 25 січня Трамп оголосив, що йому вдалося досягнути угоди з Конгресом щодо короткострокового фінансування частини федеральних установ - до 15 лютого. До цього часу Конгрес має схвалити бюджет з коштами на загорожу, вимагає Трамп.