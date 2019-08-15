 Пентагон виділив 3,6 мільярда доларів на ″стіну Трампа″, демократи обурені | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.09.2019

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Новини

Пентагон виділив 3,6 мільярда доларів на "стіну Трампа", демократи обурені

Пентагон виділив 3,6 мільярда доларів на реалізацію планів президента США Дональда Трампа зі спорудження муру на кордоні з Мексикою, заморозивши інші свої проєкти. Це викликало критику з боку демократів.

Спорудження муру на кордоні з Мексикою

Будівельні роботи на американсько-мексиканському кордоні

Міністерство оборони США виділило кошти на втілення планів президента Дональда Трампа щодо спорудження стіни на кордоні з Мексикою. Згідно з повідомленням пресслужби американського оборонного відомства, на ці цілі підуть 3,6 мільярда доларів США. Відповідне розпорядження підписав у вівторок, 3 вересня, міністр оборони США Майк Еспер.

Ділянка муру, на спорудження якої закладені ці кошти Пентагону, матиме протяжність у 280 кілометрів, йдеться в повідомленні. Йдеться як про розширення вже наявного прикордонного паркану, так і зведення нових ділянок загорожі.

Ці кошти з оборонного бюджету на 2019 рік спочатку планувалося витратити на реалізацію інфраструктурних проєктів самого оборонного відомства. Йшлося про спорудження або модернізацію 127 військових об'єктів, як на території США, так і за кордоном. Тепер роботи на всіх цих об'єктах поки призупинять.

Критика з боку демократів

DW.COM

Верховний суд США схвалив використання коштів з оборонного бюджету США на будівництво стіни на кордоні з Мексикою. Суди нижчих інстанцій ініціативу президента США Дональда Трампа блокували. (27.07.2019)

Міністерство оборони США надає мільярд доларів, на які буде споруджений відрізок стіни на мексикансько-американському кордоні довжиною 91 кілометр. Дональд Трамп вимагав на спорудження огорожі вісім мільярдів доларів. (26.03.2019)

Такі дії Пентаногу викликали різку критику з боку керівництва Демократичної партії. Керівник фракції демократів у Сенаті Чак Шумер заявив, що Трамп намагається реалізацією цього проекту зі спорудження муру на кордоні з Мексикою лише "посилити власне его", цитує агенція новин AFP.

Так само критично про це рішення відгукнулася й спікерка Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі. Вона назвала цей хід Пентагону "безвідповідальним рішенням", що порушує бюджетні повноваження Конгресу і шкодить національній безпеці, цитує агенція новин dpa.

Нагааємо, що в липні Верховний суд США дозволив уряду США використовувати бюджет Пентагону на зведення ділянок стіни. Своєю ухвалою Верховний суд США скасував обмежувальний вирок каліфорнійського суду, котрим Трампу тимчасово заборонялося використовувати кошти оборонного відомства на будівництво муру без схвалення Конгресу. Натомість судді Верховного суду дозволили президенту США використовувати кошти міноборони до завершення судової тяганини.

  • Екскаватор на кордоні США з Мексикою

    Проект Трампа: великий мур на кордоні США та Мексики

    Трамп розбирається у будівництві

    "Я збудую великий мур уздовж нашого кордону на півдні - ніхто не будує мури краще за мене. Мексика профінансує цю стіну", - заявив майбутній президент США під час передвиборчої кампанії. Досі він будував передусім багатоповерхівки та готелі.Мур на кордоні - перший пункт з десяти у його плані щодо міграційної політики.

  • Огорожа на кордоні між США та Мексикою

    Проект Трампа: великий мур на кордоні США та Мексики

    Кінець у нікуди

    Кордон між США та Мексикою має довжину 3200 кілометрів, причому на близько 1100 кілометрах вже зведено огорожу. Кордон пролягає між чотирма американськими та шістьма мексиканськими штатами, він проходить через пустелі і великі міста. Через погану досяжність невелика частина кордону у штаті Нью-Мексико залишається відкритою. Інші ділянки патрулюють прикордонні служби.

  • Огорожа на кордоні США і Мексики (Фото: dpa)

    Проект Трампа: великий мур на кордоні США та Мексики

    Нездоланний сталевий гігант

    Кількість нелегальних мігрантів сягає приблизно 350 тисяч щороку - значна частина походить з Мексики. У США нелегали живуть "у тіні". Деяких мексиканців приймають та терплять, але їхні родини не отримують візи. Послуги нелегальних перевізників для більшості надто дорогі. Мігранти мріють про краще життя, роботу та більше грошей для їхніх сімей.

  • Паркан на кордоні США з Мексикою (Фото: picture alliance / ZUMAPRESS.com)

    Проект Трампа: великий мур на кордоні США та Мексики

    Лише маленький дотик

    Сім'ї залишаються розділеними - обійняти рідних неможливо. Іноді лише вдається просунути руку через щілину в огорожі. Надія скоро побачитися у США вмирає після обрання президентом Дональда Трампа.

  • Правоохоронець патрулює на кордоні США з Мексикою (Фото: AP)

    Проект Трампа: великий мур на кордоні США та Мексики

    Від протекціонізму до упереджень

    "Коли Мексика відправляє сюди своїх людей, їдуть не найкращі", - сказав Трамп під час передвиборчої кампанії. - Вони присилають людей, у яких чимало проблем. Вони привозять наркотики, злочини, серед них - ґвалтівники. Є, можливо, і хороші люди". Трамп хоче відправити додому нелегалів, щонайменше злочинців. Незважаючи на погрози, мексиканці все одно наважуються на небезпечні подорожі до США.

  • Хрести на кордоні США та Мексики. (Фото: Reuters/D.A. Garcia )

    Проект Трампа: великий мур на кордоні США та Мексики

    Пустеля, кордон і назад

    Для деяких мексиканців мрія завершується на кордоні - вони опиняються за ґратами. Іншим доводиться платити життям. Медіа критикують, правоохоронці стріляють через кордон по території Мексики. Шість непричетних мексиканців було вбито, відповідальних не покарано. Тільки в 2015 році лише одному представнику прикордонної служби США було виголошено обвинувачення з боку федерального прокурора.

  • Огорожа на кордоні Мексики зі США (Getty Images/AFP/F.J. Brown)

    Проект Трампа: великий мур на кордоні США та Мексики

    З гвинтівкою проти небажаних гостей

    Американських фермер Джим Чілтон охороняє свою територію. Його ферма площею 200 тисяч квадратних метрів розташована на південному сході штату Аризона та межує безпосередньо з Мексикою. Між ними - лише колючий дріт. Чілтон відчуває себе відповідальним за безпеку у цьому місці і за потреби готовий задіяти свою гвинтівку.

  • Кордон між Мексикою та США на березі Тихого океану (Фото: dpa)

    Проект Трампа: великий мур на кордоні США та Мексики

    Курйозний кінець

    "Мур-тортілья" - так, дещо зневажливо, називають частину огорожі завдовжки 22,5 кілометра між прикордонним переходом "Отай-Меса", що у Сан-Дієго (Каліфорнія), та Тихим океаном.

    Автор: Сабріна Пабст, Наталія Соколовська


DW.COM

Проект Трампа: великий мур на кордоні США та Мексики

Дональд Трамп не відмовляється від своєї ідеї спорудження великого муру між Мексикою та США. Тим часом на кордоні між країнами вже кілька років триває зведення огорожі зі сталі та колючого дроту. (25.01.2017)  

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