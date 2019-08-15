Пентагон виділив 3,6 мільярда доларів на "стіну Трампа", демократи обурені

Міністерство оборони США виділило кошти на втілення планів президента Дональда Трампа щодо спорудження стіни на кордоні з Мексикою. Згідно з повідомленням пресслужби американського оборонного відомства, на ці цілі підуть 3,6 мільярда доларів США. Відповідне розпорядження підписав у вівторок, 3 вересня, міністр оборони США Майк Еспер.

Ділянка муру, на спорудження якої закладені ці кошти Пентагону, матиме протяжність у 280 кілометрів, йдеться в повідомленні. Йдеться як про розширення вже наявного прикордонного паркану, так і зведення нових ділянок загорожі.

Ці кошти з оборонного бюджету на 2019 рік спочатку планувалося витратити на реалізацію інфраструктурних проєктів самого оборонного відомства. Йшлося про спорудження або модернізацію 127 військових об'єктів, як на території США, так і за кордоном. Тепер роботи на всіх цих об'єктах поки призупинять.

Критика з боку демократів

Такі дії Пентаногу викликали різку критику з боку керівництва Демократичної партії. Керівник фракції демократів у Сенаті Чак Шумер заявив, що Трамп намагається реалізацією цього проекту зі спорудження муру на кордоні з Мексикою лише "посилити власне его", цитує агенція новин AFP.

Так само критично про це рішення відгукнулася й спікерка Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі. Вона назвала цей хід Пентагону "безвідповідальним рішенням", що порушує бюджетні повноваження Конгресу і шкодить національній безпеці, цитує агенція новин dpa.

Нагааємо, що в липні Верховний суд США дозволив уряду США використовувати бюджет Пентагону на зведення ділянок стіни. Своєю ухвалою Верховний суд США скасував обмежувальний вирок каліфорнійського суду, котрим Трампу тимчасово заборонялося використовувати кошти оборонного відомства на будівництво муру без схвалення Конгресу. Натомість судді Верховного суду дозволили президенту США використовувати кошти міноборони до завершення судової тяганини.