Патріотизм і французький сир - що спільного? "Європа у фокусі" (відео)

Дивіться європейський тижневик щопонеділка на каналі "DW Українською". Сьогодні - з такими темами:

00:23 Іспанія зазнає поразки в боротьбі з пластиковим сміттям - через коронавірус?

05:41 Як туристичний рай в Італії перетворився на осередок нігерійської мафії. На жаль, це відео не доступне для перегляду на YouTube у зв'язку з авторськими правами. Дивіться його на нашому сайті: https://p.dw.com/p/3fxVJ

06:18 Чому у Франції гурмани-патріоти підтримують місцевих виробників сиру.

10:41 Психологія "путінофіла": за що російський сталевар любить президента-автократа.

16:44 Чому столітній млин у Великобританії примусили знову працювати. На жаль, це відео не доступне для перегляду на YouTube у зв'язку з авторськими правами. Дивіться його на нашому сайті: https://p.dw.com/p/3fxVJ