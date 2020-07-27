 Патріотизм і французький сир - що спільного? ″Європа у фокусі″ (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 27.07.2020

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Політика й суспільство

Патріотизм і французький сир - що спільного? "Європа у фокусі" (відео)

Іспанія терпить поразку в боротьбі з пластиковим сміттям - через коронавірус? У Франції патріоти підтримують місцевих виробників сиру. Психологія "путінофіла": за що російський сталевар любить президента-автократа.

Як французи-гурмани підтримують місцевих виробників (picture-alliance/blickwinkel/P. Royer)

Як французи-гурмани підтримують місцевих виробників

Дивіться європейський тижневик щопонеділка на каналі "DW Українською". Сьогодні - з такими темами:

00:23 Іспанія зазнає поразки в боротьбі з пластиковим сміттям - через коронавірус?

05:41 Як туристичний рай в Італії перетворився на осередок нігерійської мафії. На жаль, це відео не доступне для перегляду на YouTube у зв'язку з авторськими правами. Дивіться його на нашому сайті: https://p.dw.com/p/3fxVJ

06:18 Чому у Франції гурмани-патріоти підтримують місцевих виробників сиру. 

10:41 Психологія "путінофіла": за що російський сталевар любить президента-автократа.

16:44 Чому столітній млин у Великобританії примусили знову працювати. На жаль, це відео не доступне для перегляду на YouTube у зв'язку з авторськими правами. Дивіться його на нашому сайті: https://p.dw.com/p/3fxVJ

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Докладно

Як французи-гурмани підтримують місцевих виробників (picture-alliance/blickwinkel/P. Royer)

Кулінарний патріотизм і французи - "Європа у фокусі" (відео)

Іспанія терпить поразку в боротьбі з пластиковим сміттям, а у Франції патріоти підтримують місцевих виробників сиру.  

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