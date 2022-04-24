Патріарх Варфоломій

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Варфоломій став архієпископом Константинополя, Нового Рима і Вселенським патріархом в 1991 році після смерті патріарха Димитріоса. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.