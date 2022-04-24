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Патріарх Варфоломій

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "патріарх Варфоломій".

Варфоломій став архієпископом Константинополя, Нового Рима і Вселенським патріархом в 1991 році після смерті патріарха Димитріоса. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Зеленський привітав українців із Великоднем

Зеленський привітав українців із Великоднем 24.04.2022

Володимир Зеленський у своїй вітальній промові з нагоди Великодня висловив надію, що Україна переможе. Вселенський Патріарх Варфоломій у великодній проповіді закликав до негайного припинення війни в Україні.
Вселенський патріарх Варфоломій захворів на COVID-19

Вселенський патріарх Варфоломій захворів на COVID-19 24.12.2021

Під час регулярних діагностичних тестів 81-річний Варфоломій отримав позитивний результат на коронавірус. Він повністю вакцинований і наразі почувається добре.
Вселенського патріарха Варфоломія ушпиталили в США

Вселенського патріарха Варфоломія ушпиталили в США 25.10.2021

Варфоломію стало зле перед богослужінням у США через тривалий переліт та завантажений графік після прибуття. Наразі він почувається добре, його планують виписати з лікарні.
Зеленський зустрівся в Києві з вселенським патріархом Варфоломієм

Зеленський зустрівся в Києві з вселенським патріархом Варфоломієм 21.08.2021

Під час зустрічі Володимира Зеленського й патріарха Варфоломія обговорювалися питання мирного врегулювання на Донбасі, а також свободи віросповідання.
Вселенський Патріарх Варфоломій прибуде в Україну наступного тижня

Вселенський Патріарх Варфоломій прибуде в Україну наступного тижня 14.08.2021

Вселенський Патріарх Варфоломій та предстоятель Православної церкви України Епіфаній очолять літургію у Святій Софії у Києві 22 серпня.
Вселенський патріарх наказав церквам припинити служби через коронавірус

Вселенський патріарх наказав церквам припинити служби через коронавірус 19.03.2020

Вселенський патріарх Варфоломій заборонив церквам проводити служби і обряди до кінця березня. Також паломникам заборонили їздити до монастирів.

Томос-турне Петра Порошенка (21.01.2019) 22.01.2019

Єдину помісну українську церкву створено і чомусь саме президент України Петро Порошенко у робочий час їздить країною, щоб показати вірянам томос. На такі зустрічі автобусами звозять людей - заявляють спостерігачі.
Коментар: Помилкове рішення патріарха Варфоломія

Коментар: Помилкове рішення патріарха Варфоломія 15.01.2019

Створення нової незалежної церкви в Україні викликало критику в частині православного світу. Особливий статус Константинопольського патріархату - пережиток минулого, вважає Міодраг Шоріч.
Томос як подарунок до свята: як зустріли Різдво в ПЦУ і УПЦ МП (відео)

Томос як подарунок до свята: як зустріли Різдво в ПЦУ і УПЦ МП (відео) 08.01.2019

Різвдяні свята принесли українським вірянам різні новини. Одні радіють офіційному визнанню єдиної помісної Православної церкви України, інші вважають рішення патріарха Варфоломія неканонічним.
Дилема православ'я: хто визнає українську автокефалію?

Дилема православ'я: хто визнає українську автокефалію? 08.01.2019

Москва намагається завадити визнанню Православної церкви України іншими помісними церквами і ставить під сумнів авторитет Вселенського патріарха. Які шанси на визнання незалежної української церкви?
Томос: ПЦУ отримує всі привілеї та права автокефальної церкви

Томос: ПЦУ отримує всі привілеї та права автокефальної церкви 05.01.2019

Автокефальна Православна церква України визнає головою Вселенський патріархат. ПЦУ не може засновувати парафії поза межами України.
Вселенський патріарх підписав томос для української православної церкви

Вселенський патріарх підписав томос для української православної церкви 05.01.2019

Вселенський патріарх Варфоломій підписав у Стамбулі документ про надання автокефалії Православній церкві України. 6 січня томос передадуть митрополиту ПЦУ Епіфанію.
Варфоломій закликав патріархів визнати Православну церкву України

Варфоломій закликав патріархів визнати Православну церкву України 04.01.2019

Вселенський патріарх Варфоломій у листі до православних патріархів та архієпископів закликав визнати автокефалію української церкви.

Митрополит Епіфаній: ПЦУ ніколи не буде державною (03.01.2019) 03.01.2019

За томосом до Константинополя вирушає 5 січня митрополит Епіфаній разом з президентом України Петром Порошенком. Напередодні поїздки в екслюзивному інтерв'ю DW предстоятель єдиної Православної церкви України розповів про подальший розвиток церкви та стосунки ПЦУ з державою.
Перші обіцянки митрополита Епіфанія (відео)

Перші обіцянки митрополита Епіфанія (відео) 19.12.2018

Що буде з храмами УПЦ Московського патріархату, як розбудовуватимуть нову українську церкву та якими будуть її відносини з Константинополем? DW зібрала обіцянки предстоятеля Епіфанія. 
Православна церква України: які настрої у вірян (відео)

Православна церква України: які настрої у вірян (відео) 17.12.2018

Після Об’єднавчого собору та обрання предстоятеля єдиної Православної церкви України відбулися перші літургії. Чи готові прихожани молитись у єдиній Православній церкві України - в репортажі DW.

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