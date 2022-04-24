Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.
На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "патріарх Варфоломій".
Варфоломій став архієпископом Константинополя, Нового Рима і Вселенським патріархом в 1991 році після смерті патріарха Димитріоса. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
За томосом до Константинополя вирушає 5 січня митрополит Епіфаній разом з президентом України Петром Порошенком. Напередодні поїздки в екслюзивному інтерв'ю DW предстоятель єдиної Православної церкви України розповів про подальший розвиток церкви та стосунки ПЦУ з державою.