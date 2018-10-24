 Патріарх Варфоломій: Несправедливо, що українці досі не мають автокефалії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.10.2018

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Новини

Патріарх Варфоломій: Несправедливо, що українці досі не мають автокефалії

Вселенський патріарх Варфоломій заявив, що українські віряни мають право стати самостійними. Рішення про автокефалію вирішать "на благо" українського народу.

Вселенський патріарх Варфоломій

Вселенський патріарх Варфоломій

Вселенський патріарх Варфоломій у четвер, 25 жовтня, заявив, що в питанні надання автокефалії українській церкві він діятиме на благо українського народу, інформує "Інтерфакс-Україна" з посиланням на грецький сайт orthodoxia.info.

За словами патріарха, "українці мають право на автокефалію", як і всі балканські народи, котрі з часом вийшли з-під юрисдикції Вселенського патріархату і стали самостійними. "Чому всі інші мають право на автокефалію, а 45-50 мільйонів українців не мають? Це несправедливо", - наголосив Вселенський патріарх під час зустрічі з прочанами Греції.

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"Будьте впевнені, що ми вирішуватимемо українське питання в звичайному порядку і на благо українського народу", - додав патріарх Варфоломій, зазначивши також, що питання автокефалії для Української церкви не нове, адже воно стало актуальним після здобуття Україною незалежності в 1991 році.

Нагадаємо, що з 9 по 11 жовтня в Стамбулі відбувся Синод Вселенського патріархату. У комюніке Синоду, поширеному 11 жовтня, було підтверджено намір надати українській церкві автокефалію. Також Синод зняв анафеми з Філарета та Макарія, а також скасував видане в 1686 році в синодальному листі юридичне зобов'язання, яке надало Московському патріарху право висвячувати Київського митрополита. У відповідь Синод Російської православної церкви ухвалив рішення призупинити євхаристійне спілкування з Вселенським патріархатом. 

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Томос: як рішення Синоду сприйняли віряни у Києві (12.10.2018)

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