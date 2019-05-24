ПАРЄ зробила крок до повернення делегації Росії

Члени регламентного комітету Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) під час засідання у Парижі в понеділок, 3 червня, ухвалили проект доповіді та текст резолюції "Удосконалення процесу ухвалення рішень Парламентської асамблеї щодо повноважень і голосування". Автором цього документа є голова комітету, бельгійська депутатка від групи соціалістів Петра Де Суттер.

Якщо депутати ПАРЄ підтримають цю резолюцію 24 червня під час літньої сесії у Страсбурзі, це може забезпечити безумовне повернення російської делегації до Асамблеї. Вона була позбавлена ​​права голосу в ПАРЄ в 2014 році через анексію Криму. Оскільки Москва не виконала жодної вимоги резолюцій, які у зв'язку з цим прийняла Асамблея, санкції проти російської делегації продовжувалися кілька разів. На знак протесту з 2016 року Росія не бере участі в сесіях ПАРЄ. Конфлікт між Радою Європи і Москвою може призвести до того, що вже у липні Росія перестане бути членом РЄ.

Аби уникнути цього, Комітет міністрів РЄ (КМРЄ) під час свого останнього засідання у Гельсінкі закликав всі органи організації гармонізувати свою діяльність і надати кожній країні право брати участь в усіх її статутних органах. Для того, щоб втілити у життя це рішення, ПАРЄ має істотно змінити свій регламент. Саме ці зміни були розроблені і запропоновані на розгляд асамблеї Петрою Де Суттер.

Нова стара резолюція

Цікаво, що резолюція Де Суттер не нова. Її вже виносили на голосування у ПАРЄ у жовтні 2018 року. Вона пропонувала змінити процедуру ініціювання санкцій проти національних делегацій. За чинними правилами, щоб запустити санкційний механізм, потрібна підтримка 30 депутатів від п'яти різних країн. Документ передбачав збільшити цю кількість до однієї шостої від присутніх в залі. Крім того, резолюція також пропонувала збільшити до двох третин кількість голосів делегатів, потрібних для ухвалення резолюції про повноваження делегації. Зараз для цього достатньо простої більшості.

Проте у жовтні під час дебатів, які передували голосуванню, більшість депутатів гостро критикували намір прихильників ідеї безумовного повернення Росії у ПАРЄ змінити правила на догоду одній країні. Тоді сама доповідачка запропонувала відтермінувати голосування. "Я почула дуже емоційні аргументи, навіть гнів, деякі аргументи були конструктивні. Ми бачимо, що потрібної кількості голосів немає, тому я пропоную відкласти дискусію", - звернулася до Асамблеї доповідачка. Резолюцію було повернути на доопрацювання у комітет, де вона дочекалася політичного рішення КМРЄ і тепер буде вдруге винесена на розсуд депутатів ПАРЄ.

"Поганий варіант" для Києва

Голова української делегації у ПАРЄ Володир Ар'єв, який входить до складу регламентного комітету Асамблеї, написав на своїй сторінці у Facebook, що комітет ухвалив "поганий варіант" резолюції. Проте додав, що вона повністю не ліквідовує санкційну процедуру, "як того вимагали росіяни". "Навіть якщо за резолюцію проголосують, то можливість запровадити санкції в урізаному варіанті все-таки залишиться", - повідомив депутат.

За його словами, прихильники повернення Росії пояснювали свою позицію тим, що присутність депутатів Держдуми РФ дасть можливість "почати критикувати в обличчя". Ар'єв також зауважив, що протягом трьох тижнів, які залишилися до червневої сесії ПАРЄ, українські депутати вестимуть активну дипломатичну роботу зі своїми колегами з національних делегацій, переконуючи їх не голосувати за резолюцію.