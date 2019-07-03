Парубій: Зеленський вже не може ветувати закон про ТСК з нормами щодо імпічменту

Президент України Володимир Зеленський зобов'язаний підписати ухвалений парламентом закон про тимчасові слідчі комісії (ТСК), який передбачає врегулювання процедури імпічменту, заявив у п'ятницю, 5 липня, голова Верховної Ради Андрій Парубій. За його словами, термін для ветування цього закону вже закінчився.

"Пане Зеленський, інформую Вас, що Ви більше не маєте права ветувати закон про ТСК. Зараз Ви можете його тільки підписати. Якщо він буде ветований, це буде порушення закону", - сказав Парубій на пленарному засіданні парламенту.

Голова Верховної Ради пояснив, що згідно зі статтею 94 Конституції України, у президента є 15 днів після отримання закону, щоб підписати його або повернути до парламенту зі своїми пропозиціями для повторного розгляду. За словами Парубія, цей термін для закону сплив 27 червня. "Тому закон, згідно з Конституцією України, вважається затвердженим президентом України і має бути підписаний та офіційно оприлюднений", - заявив Парубій. Він також повідомив, що направить офіційного листа президенту з вимогою негайно підписати закон.

6 червня Верховна Рада ухвалила закон про ТСК, що передбачає врегулювання процедури імпічменту президента. Закон був переданий президенту Зеленському для підписання. 21 червня представник президента у Верховній Раді Руслан Стефанчук дав зрозуміти, що Зеленський може ветувати цей закон через велику кількість порушень під час голосування за нього.