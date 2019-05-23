 Партія Brexit: Найджел Фарадж передчуває перемогу на виборах до Європарламенту | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 23.05.2019

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Європа

Партія Brexit: Найджел Фарадж передчуває перемогу на виборах до Європарламенту

Після відтермінування Brexit британці візьмуть участь у виборах до Європарламенту. Прихильники нової партії євроскептика Найджела Фараджа розраховують на успіх. Репортаж DW із Уельсу.

Активний прибічний Brexit Найджел Фарадж знову має значну популярність у Великобританії

Активний прибічний Brexit Найджел Фарадж знову має значну популярність у Великобританії

Найджел Фарадж приїхав до Уельсу агітувати за свою нову партію Brexit Party, яка бере участь у виборах до Європейського парламенту. Збуджений натовп зустрічає його у маленькому прибережному містечку Ньюпорт. "Це я, знову", - говорить політик своїм прихильникам, і його слова тонуть у гучних оплесках. Сотні шанувальників Фараджа зібрались сьогодні тут зі всіх околиць для того, аби побачити свого політичного ідола наживо.

Нова партія Фараджа може стати найсильнішою у Великобританії партією серед тих, що змагаються за голоси на виборах до Європейського парламенту. В Уельсі політик говорить прихильникам, що його партія прагне як мінімум "переродження" британської демократії. Brexit був лише початком цього відновлення, запевняє він, звинувачуючи інших британських політиків у неспроможності реалізувати вихід країни з Європейського Союзу.

Відчуття зради

Загалом прихильники Фараджа мають відчуття, що інші політики їх зрадили. Багато людей у Ньюпорті на останніх виборах голосували за Консервативну партію, але зараз вони вважають, що її представниця прем'єрка Тереза Мей та її уряд не виконують своїх обіцянок. 

Фарадж зібрав емоційних прихильників у Ньюпорті

Найджел Фарадж зібрав у Ньюпорті емоційних прихильників його нової партії

Моніма О'Коннор, яка мешкає у невеликому селі на заході Уельсу, одна з таких людей. Вона не може зрозуміти, чому Британія досі не змогла звільнити себе від ненависних "брюссельских бюрократів". Моніма та її чоловік мають магазин, де продають засоби гігієни. Через те, що свої товари вони продають тільки внутрішнім покупцям, О'Коннор не бачить сенсу для Великобританії бути в Європейському Союзі.

Багато таких прихильників Фараджа вважають, що прем'єрка Тереза Мей "зрадила" їх. Вони хочуть, аби Британія залишила ЄС якнайшвидше, незалежно від ціни, яку їй доведеться заплатити. Дорікання Фараджа вестмінстерським політикам викликає бурю оплесків натовпу. Він звинувачує їх у служінні лише самим собі - до того цей закид він робив тільки на адресу Брюсселя.

"Ми зобов'язані зупинити Фараджа"

У той же самий час, на відстані всього сімдесяти кілометрів на південь, у місті Бат Рейчел Джонсон проводить передвиборчу кампанію, агітуючи за свою нову партію Change UK. Рейчел є сестрою колишнього міністра закордонних справ Бориса Джонсона, у боротьбі за крісла Європейського парламенту вона бере участь вперше.

Рейчел Джонсон та її партія Change UK виступають за проведення другого референдуму

Рейчел Джонсон та її партія Change UK виступають за проведення другого референдуму щодо Brexit

Рейчел Джонсон непохитна у думці, що "ми зобов'язані зупинити Фараджа". Вона закликає до проведення ще одного референдуму щодо Brexit. Політикиня запевняє, що це є найважливішим кроком для припинення тривалого політичного хаосу в країні.

Розчарування проведенням Brexit

Change UK - це міжпартійний союз британських депутатів із Лейбористської та Консервативної партій. Депутатів об'єднує спільне розчарування тим, як неефективно їхні партії працюють над виходом Британії з ЄС. 

Саме тому вони проводять кампанію за другий референдум. Партія вперше бере участь у виборчих перегонах до Європарламенту.

DW.COM

Британська прем'єрка Тереза Мей планує провести нове голосування щодо угоди про Brexit у червні. (15.05.2019)

Екс-міністр закордонних справ Великобританії Борис Джонсон має найкращі шанси очолити британський уряд після Терези Мей, свідчать результати опитування. (18.05.2019)

Тереза Мей прийняла пропозицію ЄС відкласти дату Brexit до 31 жовтня, однак не виключила вихід Великобританії з ЄС до кінця травня. (11.04.2019)

Але на відміну від гучних заходів Фараджа в Уельсі, промову Джонсон у місті Бат прийшли послухати набагато менше людей. За її словами, вона розуміє, чому багатьом британцям набрид цей статус-кво і вони зараз хочуть залишити ЄС - бо від цієї теми вже втомилися. 

Конкуруючі сили

Депутат Європейського парламенту та колишній прем'єр-міністр Бельгії Гі Вергофстадт тим часом проводить агітаційну кампанію за Ліберальних демократів у центрі Лондона. "Ми прагнемо бути європейським голосом проти націоналістів і популістів", - зазначає він.

Втім, опитування показують, що Brexit Party Фараджа може отримати до 35 відсотків голосів, у той час як підтримка Ліберальних демократів очікується лише на рівні 16 відсотків. І тільки п'ять відсотків електорату, якщо вірити результатам опитування, віддадуть свій голос за партію Change UK.

Схоже, що про-європейські партії не мають шансів проти Brexit Party. І замість поєднання сил вони конкурують один з одним, сперечаючись, що Brexit - неправильна відповідь на реальні проблеми, які треба вирішувати.  

Меседжі Фараджа, натомість, прості та привабливі. Він обіцяє зробити британців знов гордими за свою батьківщину. І робить випади на адресу "кар'єрних політиків", хоча і сам багато років був брюссельським законодавцем.

Багато з тих, хто відвідав заходи у Ньюпорті, вступають у партію Фараджа. Моміна О'Коннор взяла собі плакат із його зображенням, аби, за її словами, повісити у своєму селі. Тому що, як каже Моміна, Brexit Party Найджела Фараджа "дивовижна".

  • Британці куплять менше німецьких авто

    Хто в Німеччині виграє від Brexit, а хто програє

    Британці куплять менше німецьких авто

    До Великобританії досі відправляли кожен п’ятий експортований з Німеччини автомобіль. Особливо важливим ринком збуту вона була для BMW: баварський автобудівник продавав там 10 відсотків своєї продукції. Ймовірне запровадження під час Brexit імпортних мит призведе до подорожчання німецьких машин, слабкий фунт стерлінгів іще більше знизить їхню цінову конкурентоспроможність.

  • Нові шанси для товарів Made in UK

    Хто в Німеччині виграє від Brexit, а хто програє

    Нові шанси для товарів Made in UK

    Аби підтримати вітчизняних виробників, Лондон може удатися до девальвації фунта та зниження корпоративних податків. Від цього виграють німецькі фірми з британськими заводами. BMW, наприклад, належить фабрика з виробництва Mini. Ця культова малолітражка - улюблене авто не менш культового комедійного персонажа Містера Біна. Попит на цю машину після Brexit збільшиться.

  • Виробництво вітрогенераторів у Німеччині

    Хто в Німеччині виграє від Brexit, а хто програє

    Машинобудівників турбує збут

    Для такої ключової галузі німецької економіки, як машинобудування, Великобританія досі була після США, Китаю та Франції четвертим за значенням ринком збуту. Brexit перекриє (принаймні на якийсь час) безмитний доступ до нього. Попит на продукцію з Німеччини, зокрема, на вітрогенератори для численних морських вітропарків поблизу британських берегів, може помітно знизитися.

  • Франкфурт чекає на банкірів з Лондона

    Хто в Німеччині виграє від Brexit, а хто програє

    Франкфурт чекає на банкірів з Лондона

    Франкфурту-на-Майні Brexit обіцяє велику вигоду: нові робочі місця, високий попит на офісну та житлову нерухомість, зростання купівельної спроможності у місті. Адже багатьом банкірам, інвесторам та страхувальникам, зацікавленим в єдиному ринку ЄС, доведеться переїхати з Лондона, де вони працювали досі, на континент. Чимала частина з них, ймовірно, обере фінансову столицю Німеччини.

  • Злиття бірж під питанням

    Хто в Німеччині виграє від Brexit, а хто програє

    Злиття бірж під питанням

    Brexit ускладнить і без того задовге злиття двох ключових фондових бірж Європи: франкфуртської Deutsche Börse і лондонської LSE. План розміщення штаб-квартири об’єднаної компанії у Лондоні, який як фінансовий центр нині опиниться за межами єдиного ринку ЄС, виглядає малопереконливим. Однак зрив угоди підірве зусилля Франкфуртської біржі щодо укріплення своєї глобальної ролі.

  • Британські туристи залишаться вдома

    Хто в Німеччині виграє від Brexit, а хто програє

    Британські туристи залишаться вдома

    Британці - одні з найактивніших туристів в Європі. Але якщо Brexit послабить їхню економіку і валюту, то багатьом поїздки на теплі моря будуть вже не по кишені. Це потішить німецьких відпускників, адже на курортах буде менше конкуренції за лежаки біля басейнів, але вдарить по фінансових показниках туристичного гіганта TUI, для якого британський виїздний туризм надзвичайно важливий.

  • Тури до Лондона будуть доступнішими

    Хто в Німеччині виграє від Brexit, а хто програє

    Тури до Лондона будуть доступнішими

    Чим нижче буде курс фунта, тим краще для німецьких туристів з євро в кишені. Адже вони обожнюють Лондон з його численними пам’ятками та люблять подорожувати британською глибинкою. Тим краще також і для німецьких батьків, які мріють відправити дітей на навчання або хоча би на мовні курси до Англії.

  • Де гроші, там і наука

    Хто в Німеччині виграє від Brexit, а хто програє

    Де гроші, там і наука

    Завдяки членству в ЄС Великобританія отримувала з Брюсселя значні кошти на наукові дослідження. Brexit може підірвати фінансування фундаментальної науки, і тоді багатьом вченим, які приїхали до Англії з усього світу, доведеться, можливо, перебиратися до лабораторій та інститутів інших країн. Від цього "відтоку мізків", напевно, виграє Німеччина, яка витрачає все більше грошей на науку.

  • Анґела Меркель та Вольфґанґ Шойбле

    Хто в Німеччині виграє від Brexit, а хто програє

    Берліну не сподобається "податковий рай"

    Плани перетворити Великобританію на ледь не "податковий рай" для бізнесу не сподобаються канцлерці ФРН Анґелі Меркель та її міністру фінансів Вольфґанґу Шойбле. Вони наполягають у ЄС на суворій фінансовій дисципліні та збалансованих бюджетах, а британці хочуть заманювати фірми з Європи та усієї планети вкрай низькими податковими ставками - попри дефіцит бюджету та держборг, що збільшується.

    Автор: Андрій Гурков


DW.COM

Хто в Німеччині виграє від Brexit, а хто програє

Вихід з єдиного ринку ЄС такого важливого торгового партнера і водночас конкурента, як Великобританія, матиме для Німеччини різні економічні наслідки. (19.01.2017)  

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Активний прибічний Brexit Найджел Фарадж знову має значну популярність у Великобританії

Фарадж передчуває перемогу на виборах до Європарламенту

Після переносу Brexit Британія прийме участь у вибрах до Європейського парламенту. Репортаж кореспондентки DW із Уельсу.  

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