Партія Brexit: Найджел Фарадж передчуває перемогу на виборах до Європарламенту

Найджел Фарадж приїхав до Уельсу агітувати за свою нову партію Brexit Party, яка бере участь у виборах до Європейського парламенту. Збуджений натовп зустрічає його у маленькому прибережному містечку Ньюпорт. "Це я, знову", - говорить політик своїм прихильникам, і його слова тонуть у гучних оплесках. Сотні шанувальників Фараджа зібрались сьогодні тут зі всіх околиць для того, аби побачити свого політичного ідола наживо.

Нова партія Фараджа може стати найсильнішою у Великобританії партією серед тих, що змагаються за голоси на виборах до Європейського парламенту. В Уельсі політик говорить прихильникам, що його партія прагне як мінімум "переродження" британської демократії. Brexit був лише початком цього відновлення, запевняє він, звинувачуючи інших британських політиків у неспроможності реалізувати вихід країни з Європейського Союзу.

Відчуття зради

Загалом прихильники Фараджа мають відчуття, що інші політики їх зрадили. Багато людей у Ньюпорті на останніх виборах голосували за Консервативну партію, але зараз вони вважають, що її представниця прем'єрка Тереза Мей та її уряд не виконують своїх обіцянок.

Найджел Фарадж зібрав у Ньюпорті емоційних прихильників його нової партії

Моніма О'Коннор, яка мешкає у невеликому селі на заході Уельсу, одна з таких людей. Вона не може зрозуміти, чому Британія досі не змогла звільнити себе від ненависних "брюссельских бюрократів". Моніма та її чоловік мають магазин, де продають засоби гігієни. Через те, що свої товари вони продають тільки внутрішнім покупцям, О'Коннор не бачить сенсу для Великобританії бути в Європейському Союзі.

Багато таких прихильників Фараджа вважають, що прем'єрка Тереза Мей "зрадила" їх. Вони хочуть, аби Британія залишила ЄС якнайшвидше, незалежно від ціни, яку їй доведеться заплатити. Дорікання Фараджа вестмінстерським політикам викликає бурю оплесків натовпу. Він звинувачує їх у служінні лише самим собі - до того цей закид він робив тільки на адресу Брюсселя.

"Ми зобов'язані зупинити Фараджа"

У той же самий час, на відстані всього сімдесяти кілометрів на південь, у місті Бат Рейчел Джонсон проводить передвиборчу кампанію, агітуючи за свою нову партію Change UK. Рейчел є сестрою колишнього міністра закордонних справ Бориса Джонсона, у боротьбі за крісла Європейського парламенту вона бере участь вперше.

Рейчел Джонсон та її партія Change UK виступають за проведення другого референдуму щодо Brexit

Рейчел Джонсон непохитна у думці, що "ми зобов'язані зупинити Фараджа". Вона закликає до проведення ще одного референдуму щодо Brexit. Політикиня запевняє, що це є найважливішим кроком для припинення тривалого політичного хаосу в країні.

Розчарування проведенням Brexit

Change UK - це міжпартійний союз британських депутатів із Лейбористської та Консервативної партій. Депутатів об'єднує спільне розчарування тим, як неефективно їхні партії працюють над виходом Британії з ЄС.

Саме тому вони проводять кампанію за другий референдум. Партія вперше бере участь у виборчих перегонах до Європарламенту.

Але на відміну від гучних заходів Фараджа в Уельсі, промову Джонсон у місті Бат прийшли послухати набагато менше людей. За її словами, вона розуміє, чому багатьом британцям набрид цей статус-кво і вони зараз хочуть залишити ЄС - бо від цієї теми вже втомилися.

Конкуруючі сили

Депутат Європейського парламенту та колишній прем'єр-міністр Бельгії Гі Вергофстадт тим часом проводить агітаційну кампанію за Ліберальних демократів у центрі Лондона. "Ми прагнемо бути європейським голосом проти націоналістів і популістів", - зазначає він.

Втім, опитування показують, що Brexit Party Фараджа може отримати до 35 відсотків голосів, у той час як підтримка Ліберальних демократів очікується лише на рівні 16 відсотків. І тільки п'ять відсотків електорату, якщо вірити результатам опитування, віддадуть свій голос за партію Change UK.

Схоже, що про-європейські партії не мають шансів проти Brexit Party. І замість поєднання сил вони конкурують один з одним, сперечаючись, що Brexit - неправильна відповідь на реальні проблеми, які треба вирішувати.

Меседжі Фараджа, натомість, прості та привабливі. Він обіцяє зробити британців знов гордими за свою батьківщину. І робить випади на адресу "кар'єрних політиків", хоча і сам багато років був брюссельським законодавцем.

Багато з тих, хто відвідав заходи у Ньюпорті, вступають у партію Фараджа. Моміна О'Коннор взяла собі плакат із його зображенням, аби, за її словами, повісити у своєму селі. Тому що, як каже Моміна, Brexit Party Найджела Фараджа "дивовижна".