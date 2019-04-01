 Партія Ердогана вимагає перерахунку голосів у Стамбулі після виборів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.04.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Партія Ердогана вимагає перерахунку голосів у Стамбулі після виборів

Партія справедливості та розвитку (ПСР) президента Реджепа Таїпа Ердоган хоче перерахувати голоси виборців у Стамбулі, де її кандидат програв на виборах мера представнику опозиційної Народно-республіканської партії.

Правляча турецька партія вимагає перерахунку голосів у Стамбулі

Правляча турецька партія вимагає перерахунку голосів у Стамбулі

Турецька правляча Партія справедливості та розвитку (ПСР) президента Реджепа Таїпа Ердоган закликала виборчу комісію країни перерахувати голоси на муніципальних виборах у Стамбулі після того, як її кандидат програв там вибори. "Ми вибрали шлях для усунення числових помилок", - заявив у неділю, 7 квітня, заступник голови партії Аіл Іхсан Явуз, передає агенція Reuters. ПСР звернулась до виборчої комісії з проханням повністю перерахувати голоси у стамбульському районі Бейоглу, та попросить її зробити те саме і в 38 інших округах міста.

Як повідомлялося, на проведених нещодавно місцевих виборах у Туреччині кандидати від опозиційної Народно-республіканської партії (НРП) випередили супротивників від правлячої ПСР у Стамбулі та Анкарі. Зокрема, у Стамбулі представник НРП Екрем Імамоглу випередив суперника від правлячої ПСР Біналі Їлдирима майже на 28 тисяч голосів. В Анкарі кандидат від НРП Мансур Яваш отримав понад 50 відсотків голосів, а представник ПСР Мехмет Озхасекі - 47,06 відсотка.

Муніципальні вибори в Туреччині відбулися 31 березня одночасно у всіх провінціях країни. Близько 57 мільйонів мешканців обрали мерів, місцеві ради та інших муніципальних політиків.

DW.COM

Партії справедливості та розвитку слід визнати результати голосування на нещодавніх місцевих виборах у Туреччині, вважає перший віце-президент Єврокомісії Франс Тіммерманс. (06.04.2019)

У двох найбільших турецьких містах кандидати від опозиційної Народно-республіканської партії випереджають на місцевих виборах супротивників від правлячої ПСР. У Стамбулі розрив склав 28 тисяч голосів. (01.04.2019)

Ці вибори - перші після перемоги Ердогана на президентських виборах минулого року та запровадження нової політичної системи у Туреччині, що перетворила її на президентську республіку з дуже широкими повноваженнями президента. Сам Ердоган під час виборчої кампанії активно агітував за кандидатів від ПСР, наголошуючи, що ці вибори є питанням "національного виживання".

Вибори також відбулись і на тлі соціально-економічної кризи в країні. Лише за один рік турецька ліра подешевшала приблизно на 40 відсотків відносно долара США. За той самий період інфляція виросла вдвічі та становить зараз близько 20 відсотків в річному обрахунку. Рівень безробіття в Туреччині становить наразі 11 відсотків, що є найгіршим показником за все минуле десятиліття.

Також за темою

Wahlen Türkei Mansur Yavas

Представник опозиції переміг на виборах в Анкарі, Стамбул - під питанням 01.04.2019

Кандидат від Народно-республіканської партії набрав понад 50 відсотків голосів на виборах у столиці Туреччини. Опозиція також перемагає у південно-східних регіонах країни.

Türkei Istanbul Hagia Sophia | Wahlplakat Präsident Recep Tayyip Erdogan

Тест для Ердогана: громадяни Туреччини обирають місцеву владу 31.03.2019

31 березня у Туреччині обирають місцеву владу - мерів міст, керівників муніципалітетів та інших місцевих посадовців. Президент країни Реджеп Таїп Ердоган охрестив ці вибори питанням "національного виживання".

Frans Timmermans Brüssel

ЄС застерігає правлячу партію Туреччини щодо невизнання результатів виборів 06.04.2019

Партії справедливості та розвитку слід визнати результати голосування на нещодавніх місцевих виборах у Туреччині, вважає перший віце-президент Єврокомісії Франс Тіммерманс.

Реклама

Докладно

НСК Олімпійський у Києві (фото з архіву)

Американський експерт про дебати на стадіоні

Інтерв'ю DW з американським дослідником теледебатів, професором журналістики Аланом Шредером.  

Гендерна дискримінація в німецькому бізнесі

На керівних посадах у компаніях ФРН жінки у меншості

Членство в радах правління німецьких компаній належить майже цілком чоловікам, кажуть соціологи.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  