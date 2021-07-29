 Партія ″Голос″ оновила склад політичної ради | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.07.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Партія "Голос" оновила склад політичної ради

Партія "Голос" провела з'їзд, на якому оновила склад політичної ради.

Кіра Рудик

Кіра Рудик (фото з архіву)

З'їзд політичної партії "Голос" у четвер, 29 липня, оновив склад політичної ради партії, повідомляє пресслужба політсили. За її даними, 86 відсотків делегатів з'їзду партії висловили підтримку чинній голові партії Кірі Рудик.

Зазначається, що на вимогу членів партії після розгляду питання довіри до голови політсили було розглянуто питання довіри до всіх членів політради. "Окрім Кіри Рудик як голові партії, делегати з'їзду висловили довіру і підтвердили повноваження Інни Совсун, Ярослава Железняка, Андрія Осадчука та Григорія Маленка як членів політичної ради партії", - йдеться в повідомленні. 

Виключення з партії сімох нардепів

Нагадаємо, що раніше народна депутатка Юлія Клименко написала на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, що з партії вийшли сім нардепів. "Вчора з партії "Голос" на знак протесту проти чергового фейкового з'їзду, рейдерства партії і її системного знищення на користь олігархату з її лав вийшли семеро народних депутатів: Ярослав Юрчишин, Олександра Устинова, Соломія Бобровська, Володимир Цабаль, Роман Лозинський, Ольга Стефанишина та я", - написала вона.

За словами Клименко, тепер фракція "Голоси" в парламенті складається з 70 відсотків непартійних членів фракції. Депутатами-членами партії "Голос" залишилися Кіра Рудик, Ярослав Железняк, Сергій Рахманін, Інна Совсун, Андрій Осадчук, Леся Василенко, Ярослав Рущишин.

У свою чергу, Рудик після з'їзду заявила про виключення з партії сімох нардепів, що напередодні вийшли з її лав, повідомляє видання "Українська правда".

Також за темою

16.09.2020 KYIV, UKRAINE - SEPTEMBER 16, 2020 - MP of the Holos Party faction Yaroslav Yurchyshyn speaks during a regular sitting of the Ukrainian parliament, Kyiv, capital of Ukraine.

Посилення розколу в "Голосі": кілька депутатів заявили про вихід з партії 29.07.2021

Народні депутати оголосили про свій вихід з "Голосу" у день з'їзду партії. Вони звинуватили керівництво політсили у створенні умов, за яких більшість членів партії не змогла взяти участь у з'їзді.

02.07.2019, Ukraine, Kiew: 5935850 02.07.2019 A man walks past a campaign poster of the Golos (Voice) political party ahead of the parliamentary election in Kiev, Ukraine. Stringer / Sputnik Foto: Stringer/Sputnik/dpa |

"Голос" проведе з'їзд, щоб вирішити "внутрішню кризу" 17.06.2021

Партія "Голос" проведе у липні з'їзд, на якому планує "поставити крапку у внутрішній кризі та рухатися далі". Раніше 10 депутатів фракції "Голос" висловили недовіру її керівнику.

02.07.2019, Ukraine, Kiew: 5935852 02.07.2019 A woman uses her mobile phone next to a campaign poster of the Golos (Voice) political party ahead of the parliamentary election in Kiev, Ukraine. Stringer / Sputnik Foto: Stringer/Sputnik/dpa |

У партії "Голос" відреагували на створення групи "Справедливість" 16.06.2021

Керівництво партії "Голос" вважає, що їхні однопартійці, створюючи групу "Справедливість", порушують закон. Політична рада партії дасть оцінку цим діям.

Реклама

Докладно

Російська паспортизація Донбасу очима карикатуриста Сергія Йолкіна

Паспорти РФ в ОРДЛО: депутати Ради придумали, як протидіяти

Позбавлення громадянства України через паспорт РФ - небезпечна для Донбасу ініціатива, вважають експерти.  

Дошка оголошень про роботу в одному з вишів Берліна

Робота без знань німецької: які шанси в Німеччині?

Чи легко знайти в Німеччині роботу іноземцю, який володіє тільки англійською? Є приводи для легкого оптимізму.  