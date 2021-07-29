Партія "Голос" оновила склад політичної ради

З'їзд політичної партії "Голос" у четвер, 29 липня, оновив склад політичної ради партії, повідомляє пресслужба політсили. За її даними, 86 відсотків делегатів з'їзду партії висловили підтримку чинній голові партії Кірі Рудик.

Зазначається, що на вимогу членів партії після розгляду питання довіри до голови політсили було розглянуто питання довіри до всіх членів політради. "Окрім Кіри Рудик як голові партії, делегати з'їзду висловили довіру і підтвердили повноваження Інни Совсун, Ярослава Железняка, Андрія Осадчука та Григорія Маленка як членів політичної ради партії", - йдеться в повідомленні.

Виключення з партії сімох нардепів

Нагадаємо, що раніше народна депутатка Юлія Клименко написала на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, що з партії вийшли сім нардепів. "Вчора з партії "Голос" на знак протесту проти чергового фейкового з'їзду, рейдерства партії і її системного знищення на користь олігархату з її лав вийшли семеро народних депутатів: Ярослав Юрчишин, Олександра Устинова, Соломія Бобровська, Володимир Цабаль, Роман Лозинський, Ольга Стефанишина та я", - написала вона.

За словами Клименко, тепер фракція "Голоси" в парламенті складається з 70 відсотків непартійних членів фракції. Депутатами-членами партії "Голос" залишилися Кіра Рудик, Ярослав Железняк, Сергій Рахманін, Інна Совсун, Андрій Осадчук, Леся Василенко, Ярослав Рущишин.

У свою чергу, Рудик після з'їзду заявила про виключення з партії сімох нардепів, що напередодні вийшли з її лав, повідомляє видання "Українська правда".