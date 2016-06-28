 Партнери Джонсона відмовились підтримати його план щодо Brexit | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.10.2019

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Новини

Партнери Джонсона відмовились підтримати його план щодо Brexit

Партнерка британських консерваторів у парламенті - північноірландська Демократична юніоністська партія - відмовилась підтримувати план прем'єр-міністра Бориса Джонсона про вихід країни з Євросоюзу.

Переговори щодо виходу Великобританії з ЄС тривають

Переговори щодо виходу Великобританії з ЄС тривають

Північноірландська Демократична юніоністська партія (DUP) у четвер, 17 жовтня, оголосила, що не підтримує план британського прем'єра Бориса Джонсона щодо угоди про вихід Великобританії зі складу Євросоюзу. Зокрема, в партії сказали, що не можуть підтримати пункти, які стосуються митного регулювання та ПДВ на території Північної Ірланії. Про це йдеться у заяві DUP, поширеній перед початком саміту ЄС, на якому, як очікується, може бути досягнуто нової угоди між ЄС та Великобританією щодо Brexit.

При цьому в партії додали, що будуть і надалі співпрацювати з урядом, щоб спробувати досягти "розумної угоди, яка влаштовує Північну Ірландію та захищає економічну та конституційну цілісність Сполученого Королівства".

Заява північноірландської партії прозвучала на тлі переговорів між Лондоном та Брюсселем, які намагаються домовитися щодо врегульованого Brexit. Підтримка DUP конче необхідна Борису Джонсону для того, щоб отримати згоду парламенту на потенційну угоду з Євросоюзом. Особливо важливою вона стала після того, як консерватори втратили більшість у парламенті навіть враховуючи підтримку DUP, яка толерує його уряд. Борис Джонсон та його команда проведуть переговори щодо цього питання з DUP, повідомив міністр житлово-комунального господарства Роберт Дженрік.

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Ірландське питання весь час було найчутливішим у переговорах щодо угоди про Brexit між Лондоном та Брюсселем. Нещодавно Джонсон запропонував новий варіант угоди про вихід з ЄС. Згідно з нею, Північна Ірландія, що входить до складу Сполученого Королівства, й після Brexit має залишатися в складі спільного митного простору ЄС. Щодо митного оформлення та перевірок руху товарів, це, за задумом Джонсона, має здійснюватися "децентралізовано", у тому числі за допомогою онлайн-формулярів і перевірок на місцях в самих компаніях-імпортерах.

Великобританія спершу планувала вийти зі складу ЄС 29 березня 2019 року, але до цього терміну парламент країни не схвалив узгоджену попередницею Джонсона Терезою Мей угоду про Brexit з ЄС і заблокував можливість виходу з ЄС без угоди. У квітні 27 країн-членів ЄС на прохання Лондона домовилися відтермінувати вихід Великобританії з блоку до 31 жовтня.

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