 Парламент Північої Македонії схвалив вступ країни до НАТО | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.02.2020

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Новини

Парламент Північої Македонії схвалив вступ країни до НАТО

Парламент Північної Македонії ратифікував протокол щодо вступу країни до НАТО. Для приєднання цієї країни до Альянсу згоду має ще надати Іспанія.

Президент Північної Македонії Стево Пендаровскі виступає в парламенті країни перед голосуванням щодо НАТО

Президент Північної Македонії Стево Пендаровскі виступає в парламенті країни перед голосуванням щодо НАТО

Парламент Республіки Північна Македонія у вівторок, 11 лютого, схвалив протокол про вступ країни до НАТО. Відповідний законопроєкт всі присутні на засіданні 114 зі 120 парламентарів підтримали одноголосно. Після голосування перед будівлею парламенту підняли прапор НАТО.

Розгляд питання про ратифікацію протоколу проводили в прискореному порядку, оскільки нинішній склад парламенту мають розпустити наприкінці тижня - перед запланованими на 12 квітня виборами.

"Членство в найпотужнішому в світі військово-політичному альянсі є привілеєм, але також величезною відповідальністю", - сказав президент Північної Македонії Стево Пендаровскі перед голосуванням, цитує інформагентство AP.

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Єдина країна в НАТО, яка поки не схвалила вступ Північної Македонії до складу Альянсу, - це Іспанія. Очікується, що документ буде ратифікований іспанським парламентом у березні. Після цього колишня югославська республіка приєднається до Північноатлантичного альянсу як його 30-й член.

Членство в ЄС та НАТО було пріоритетом для лідерів країни протягом багатьох років, однак цей процес гальмувала суперечка з Грецією щодо назви країни - Республіка Македонія, оскільки одна з грецьких областей називається Македонією. У 2018 році Греція і Македонія домовилися про перейменування Македонії на Північну Македонію.

Франція на саміті ЄС у жовтні минулого року заблокувала початок переговорів про приєднання Північної Македонії та Албанії до Євросоюзу.

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За ратифікацію протоколу про приєднання Північної Македонії до НАТО проголосували 153 грецьких парламентарі. Досі саме суперечка навколо назви балканської країни стояла на заваді вступу Скоп'є до Альянсу.

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