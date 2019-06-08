Парламент Молдови ухвалив декларацію про захоплення держави

Парламент Молдови у суботу, 8 червня, ухвалив декларацію, що визнає республіку "захопленою державою". Державні установи Молдавії "захоплені і уражені тотальною корупцією", йдеться в документі, на підтримку якого висловився 61 депутат зі 101. Декларація висловлює вотум недовіри Конституційному суду (КС) республіки.

Політична криза після парламентських виборів

Політична криза в Молдові пов'язана з результатами парламентських виборів, що відбулися 24 лютого. Жодна з партій не змогла отримати достатньо голосів, щоб самостійно сформувати парламентську більшість. При цьому партія соціалістів, яка налічує 35 депутатів зі 101, не змогла сформувати коаліцію ні з правим блоком, який отримав 26 мандатів, ні з правлячою демократичною партією, що має 30 мандатів

8 червня КС Молдови видав постанову про розпуск парламенту країни. Наступним кроком мало стати підписання указу про розпуск парламенту президентом країни Ігорем Додоном і призначення дати нових парламентських виборів. Однак глава держави відмовився підписувати такий указ.

Проросійськи налаштовані соціалісти і правий проєвропейський блок ACUM підписали тимчасову угоду про деолігархізацію держави і повернення Молдови в конституційне русло. Під час екстреного засідання парламентарі обрали прем'єр-міністеркою республіки голову "Партії дії і солідарності" Майю Санду.

Водночас лідер правлячої правоцентристської Демократичної партії олігарх Влад Плахотнюк заявив, що дії соціалістів і блоку ACUM є спробою узурпувати владу в країні.

ЄС закликає до стриманості

Тим часом Євросоюз закликав політичні сили Молдови до спокою і стриманості. "Демократично обрані представники" повинні знайти вихід з ситуації, що склалася "за допомогою діалогу", йдеться в заяві Європейської служби зовнішньополітичної діяльності (EEAS).

ЄС очікує, що Кишинів "поважатиме верховенство закону і гарантувати демократію відповідно до основоположних принципів нашого амбітного угоди про асоціацію". ЄС знову підтвердив прихильність до співробітництва з Молдовою, зокрема, у сфері боротьби з корупцією, а також в забезпеченні незалежності судової системи і деполітизації державних інституцій.