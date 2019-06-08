 Парламент Молдови ухвалив декларацію про захоплення держави | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.06.2019

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Новини

Парламент Молдови ухвалив декларацію про захоплення держави

Держустанови в Молдові уражені корупцією, йдеться в декларації парламенту республіки. Раніше Конституційний суд Молдови ухвалив розпустити парламент.

Парламент Молдови

Парламент Молдови

Парламент Молдови у суботу, 8 червня, ухвалив декларацію, що визнає республіку "захопленою державою". Державні установи Молдавії "захоплені і уражені тотальною корупцією", йдеться в документі, на підтримку якого висловився 61 депутат зі 101. Декларація висловлює вотум недовіри Конституційному суду (КС) республіки.

Політична криза після парламентських виборів

Політична криза в Молдові пов'язана з результатами парламентських виборів, що відбулися 24 лютого. Жодна з партій не змогла отримати достатньо голосів, щоб самостійно сформувати парламентську більшість. При цьому партія соціалістів, яка налічує 35 депутатів зі 101, не змогла сформувати коаліцію ні з правим блоком, який отримав 26 мандатів, ні з правлячою демократичною партією, що має 30 мандатів

DW.COM

Парламент Молдови не зміг у визначений термін сформувати новий уряд. Однак президент країни Ігор Додон відмовився підписати указ про розпуск парламенту. (08.06.2019)

Хоча за партійними списками на виборах до парламенту Молдови перемагають соціалісти, завдяки одномандатним округам найбільше депутатів матиме Демократична партія. Утім, жодна політична сила не матиме більшості. (25.02.2019)

8 червня КС Молдови видав постанову про розпуск парламенту країни. Наступним кроком мало стати підписання указу про розпуск парламенту президентом країни Ігорем Додоном і призначення дати нових парламентських виборів. Однак глава держави відмовився підписувати такий указ.

Проросійськи налаштовані соціалісти і правий проєвропейський блок ACUM підписали тимчасову угоду про деолігархізацію держави і повернення Молдови в конституційне русло. Під час екстреного засідання парламентарі обрали прем'єр-міністеркою республіки голову "Партії дії і солідарності" Майю Санду.

Водночас лідер правлячої правоцентристської Демократичної партії олігарх Влад Плахотнюк заявив, що дії соціалістів і блоку ACUM є спробою узурпувати владу в країні. 

ЄС закликає до стриманості

Тим часом Євросоюз закликав політичні сили Молдови до спокою і стриманості. "Демократично обрані представники" повинні знайти вихід з ситуації, що склалася "за допомогою діалогу", йдеться в заяві Європейської служби зовнішньополітичної діяльності (EEAS).

ЄС очікує, що Кишинів "поважатиме верховенство закону і гарантувати демократію відповідно до основоположних принципів нашого амбітного угоди про асоціацію". ЄС знову підтвердив прихильність до співробітництва з Молдовою, зокрема, у сфері боротьби з корупцією, а також в забезпеченні незалежності судової системи і деполітизації державних інституцій.

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