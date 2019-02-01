 Парламент Мальти підтримав легалізацію канабісу для власних потреб | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.12.2021

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Новини

Парламент Мальти підтримав легалізацію канабісу для власних потреб

Мальтійський парламент підтримав законопроєкт про легалізацію марихуани для особистого користування. У разі його підписання президентом, Мальта стане першою країною ЄC, яка піде на це.

Каннабіс

Каннабіс

Парламент Мальти у вівторок, 14 грудня схвалив легалізацію вживання канабісу та його вирощування в невеликій кількості для особистого вживання. Ініціативу підтримали 36-ма голосами, проти проголосували 27 депутатів. Документ ще має підписати президент держави. Після цього Мальта стане першою державою ЄС, де легалізовано і особисте вживання, і вирощування конопель. Згідно з ухваленим законом, повнолітнім людям дозволено вживати до семи грамів канабісу та вирощувати до чотирьох рослин вдома.

"Мета цього закону - вирішити проблему та зменшити шкоду, регулюючи цей сектор, щоб людям не доводилося шукати канабіс на чорному ринку", - пояснював прем'єр-міністр країни Роберт Абела під час обговорення ініціативи в парламенті.

Він додав, що влада переконує людей не вживати канабіс, але не ставитиметься до тих, хто це робить, як до злочинців. Торгівля наркотиками залишається незаконною, зазначив прем'єр. Крім того, куріння марихуани в громадських місцях - поза законом і каратиметься штрафом 235 євро, а тим, хто це робитиме при дітях, загрожує штраф 300-500 євро, зазначає агентство AFP.

Закон також дозволяє створювати спільноти - регульовані неприбуткові об'єднання до 500 осіб, які вирощують коноплю виключно для використання серед членів спільноти.

У ФРН також можуть легалізувати вживання марихуани

У низці країн ЄС толерантно ставляться до споживання конопель. У Чехії та Португалії декриміналізовано особисте вживання; в Нідерландах та Іспанії вирощування для власного вжитку і споживання дозволяється лише за певних умов, нагадує AFP. Легалізувати марихуану збирається влада Люксембурга і обіцяє новий уряд Німеччини.

Партії "світлофорної" коаліції ФРН в коаліційній угоді закріпили мету запровадити "контрольоване отримання марихуани для споживання дорослим у ліцензованих магазинах".

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