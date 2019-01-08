Парламент Македонії підтримав перейменування країни на Північну Македонію

Парламент Македонії в п'ятницю, 11 січня, підтримав поправку до конституції про зміну назви країни. Республіку Македонія перейменують на Республіку Північна Македонія. Внесення поправки до конституції підтримав 81 депутат зі 120, передає інформагенція Reuters. 29 представників опозиції утрималися.

Після розпаду Югославії в 1990-х роках Македонія увійшла в ООН під офіційною назвою Колишня Югославська Республіка Македонія. При цьому в конституції країни було вказано назву "Республіка Македонія". Проти цього виступала Греція, тому що в її складі є однойменний регіон.

12 червня 2018 року очільники урядів Греції та Македонії домовилися про нову назву балканської країни. Відповідну угоду підписали прем'єр-міністр Македонії Зоран Заєв і прем'єр-міністр Греції Алексіс Ципрас. На референдумі 30 вересня виборці в Македонії більшістю голосів підтримали план перейменування країни.

Історична суперечка між Скоп'є й Афінами була головною перепоною на шляху Македонії до вступу в Європейський Союз і НАТО.