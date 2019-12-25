 Парламент Лівії проголосував проти військової підтримки з боку Туреччини | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.01.2020

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Новини

Парламент Лівії проголосував проти військової підтримки з боку Туреччини

Союзний до Халіфи Хафтара парламент Лівії проголосував проти укладених урядом національної єдності двосторонніх угод з Туреччиною. Раніше Анкара висловила готовність відрядити до Лівії своїх військових.

Засідання парламенту Лівії

Засідання парламенту Лівії (архівне фото)

Парламент Лівії проголосував за скасування двох міжурядових угод між Лівією та Туреччиною. Лівійські парламентарі визнали недійсними укладені урядом національної єдності Лівії угоди з Туреччиною про морський кордон та військове співробітництво, повідомив у суботу, 4 січня, речник парламенту.

Обидві угоди керівник визнаного ООН уряду національної єдності Фаїз Сарадж підписав наприкінці листопада 2019 року разом з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

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Уряд національної єдності Лівії просить Анкару про підтримку проти "Лівійської національної армії" у боях за Триполі. Турецький парламент має ухвалити відповідне рішення наступного місяця, повідомив Ердоган. (26.12.2019)

Генерал Халіфа Хафтар заявив про наступ своєї "Лівійської національної армії" на центр столиці країни. У Триполі заявили, що готові відбити наступ. (12.12.2019)

Під час позачергового засідання парламенту Туреччини більшість депутатів схвалила відповідне подання уряду країни, що уможливлює відправку турецьких військових на підтримку лівійського уряду національної єдності. (02.01.2020)

Уряд національної єдності Лівії попросив Туреччину про допомогу у боротьбі з "Лівійською національною армією" Халіфа Хафтара. Очікується, що турецький парламент дасть згоду на це 2 січня. (30.12.2019)

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган хоче дізнатися, що саме роблять у Лівії найманці з російської приватної військової компанії "Вагнер". (25.12.2019)

Угода про військове співробітництво передбачала можливість відправки турецьких військових для підтримки військ уряду національної єдності в боротьбі проти сил командувача самопроголошеної "Лівійської національної армії" (ЛНА) Халіфи Хафтара, якого підтримує парламент Лівії.

Крім того, члени розташованого на сході країни законодавчого органу висловилися за розрив відносин з Туреччиною, передає агенція новин dpa. Союзний до Хафтара парламент також вирішив розпочати розслідування щодо Фаїза Сараджа,  звинувативши його у "державній зраді".

Нагадаємо, в Лівії панує двовладдя. На заході країни у столиці Триполі перебуває сформований за підтримки ООН уряд національної єдності. Крім ООН, його активно підтримують Італія, Катар та Туреччина.

Натомість на сході, у місті Тобрук, розташований парламент. Влада у цій частині країни функціонує незалежно від Триполі та спирається на ЛНА на чолі з Халіфою Хафтаром. Він отримує військову підтримку з боку Єгипту, Саудівської Аравії, Об'єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ) та Франції. Експерти кажуть і про підтримку Хафтара Москвою.

Раніше президент Туреччини Ердоган заявив про перебування у Лівії на боці Хафтара семи тисяч іноземних найманців, зокрема й двох тисяч - з російської ПВК "Вагнер".

4 квітня 2019 року Халіфа Хафтар наказав своїм підрозділам розпочати наступ на столицю країни Триполі. Уже кілька місяців інтенсивні бої довкола міста не вщухають. 12 грудня Хафтар оголосив про наступ на центр Триполі та "вирішальну битву" за столицю країни.

Як повідомлялося, напередодні парламент Туреччини надав уряду країни мандат строком на один рік на відправку до Лівії турецьких військовослужбовців. Раніше уряд національної єдності Лівії запросив військової допомоги в Туреччини.

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