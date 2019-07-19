Парламент Косова оголосив про саморозпуск

89 зі 120 депутатів проголосували за саморозпуск парламенту Косова у четвер, 22 серпня. Дату виборів, які за законом мають відбутися протягом наступних 45 днів, невдовзі повинен визначити президент республіки Хасим Тачі.

Саморозпуск відбувся після того, як прем’єр-міністр Косова Рамуш Харадінай 19 липня цього року подав у відставку подав у відставку. У 1998–1999 роках Хардінай, якого Міжнародний трибунал у Гаазі звинувачує в імовірних військових злочинах, був членом повстанської організації "Армія визволення Косова". 51-річний політик відкидає ці звинувачення.

Косово, де мешкає 90 відсотків етнічних албанців, проголосило незалежність від Сербії у 2008 році. Белград до цього часу вважає Косово однією з провінцій Сербії. Незалежність Косова також не визнають кілька членів ЄС, Україна, Росія та Китай.