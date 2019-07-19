 Парламент Косова оголосив про саморозпуск | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.08.2019

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Новини

Парламент Косова оголосив про саморозпуск

Парламент Республіки Косово заявив про саморозпуск. Нові вибори мають відбутися протягом наступних 45 днів.

Парламент Косова

Парламент Косова

89 зі 120 депутатів проголосували за саморозпуск парламенту Косова у четвер, 22 серпня. Дату виборів, які за законом мають відбутися протягом наступних 45 днів, невдовзі повинен визначити президент республіки Хасим Тачі.

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Лідери ФРН та Франції попередили Белград та Приштину про те, що від мирного вирішення їхньої суперечки залежать відносини обох країн з ЄС. (29.04.2019)

Анґела Меркель запевнила, що процес розширення Євросоюзу може відбуватися паралельно з реформуванням ЄС. Конференція щодо європерспектив країн Західних Балкан відбулася в Познані. (05.07.2019)

Саморозпуск відбувся після того, як прем’єр-міністр Косова Рамуш Харадінай 19 липня цього року подав у відставку подав у відставку. У 1998–1999 роках Хардінай, якого Міжнародний трибунал у Гаазі звинувачує в імовірних військових злочинах, був членом повстанської організації "Армія визволення Косова". 51-річний політик відкидає ці звинувачення.  

Косово, де мешкає 90 відсотків етнічних албанців, проголосило незалежність від Сербії у 2008 році. Белград до цього часу вважає Косово однією з провінцій Сербії. Незалежність Косова також не визнають кілька членів ЄС, Україна, Росія та Китай.

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