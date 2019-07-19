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Рамуш Харадінай
Тема
Рамуш Харадінай - косовський політик, колишній прем'єр-міністр Косова.
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Докладно
Парламент Косова висловив довіру новому уряду
Парламент Косова висловив довіру новому уряду
Парламент Косова висловив довіру новому коаліційному уряду, про який домовилися напередодні.
Політика
03.02.2020
3 лютого 2020 р.
У Косові в останній момент домовилися про урядову коаліцію
У Косові в останній момент домовилися про урядову коаліцію
Лідери двох колишніх опозиційних партій в останній момент домовилися про створення урядової коаліції у Косові.
Політика
02.02.2020
2 лютого 2020 р.
Опозиція перемогла на дострокових виборах у Косові
Опозиція перемогла на дострокових виборах у Косові
Опозиціонери виступають за відновлення переговорів з Сербією.
Політика
07.10.2019
7 жовтня 2019 р.
У Косові почалися дострокові парламентські вибори
У Косові почалися дострокові парламентські вибори
Після відставки експрем'єра Косова Рамуша Харадіная у Косові відбуваються позачергові вибори до парламенту.
Політика
06.10.2019
6 жовтня 2019 р.
Парламент Косова оголосив про саморозпуск
Парламент Косова оголосив про саморозпуск
Парламент Косово заявив про саморозпуск. Вибори відбудуться протягом 45 днів.
Політика
22.08.2019
22 серпня 2019 р.
Глава уряду Косова подав у відставку
Глава уряду Косова подав у відставку
Міжнародний трибунал у Гаазі вважає Харадіная причетним до злочинів під час війни в Косові у 1998-1999 роках.
Політика
19.07.2019
19 липня 2019 р.
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