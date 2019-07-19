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Рамуш Харадінай

Тема

Рамуш Харадінай - косовський політик, колишній прем'єр-міністр Косова.

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Докладно

Глава партії "Самовизначення" Альбін Курті став прем'єр-міністром Косова

Парламент Косова висловив довіру новому уряду

Парламент Косова висловив довіру новому уряду

Парламент Косова висловив довіру новому коаліційному уряду, про який домовилися напередодні.
Політика3 лютого 2020 р.
Альбін Курті (ліворуч) та Іса Мустафа домовилися про створення урядової коаліції в Косові

У Косові в останній момент домовилися про урядову коаліцію

У Косові в останній момент домовилися про урядову коаліцію

Лідери двох колишніх опозиційних партій в останній момент домовилися про створення урядової коаліції у Косові.
Політика2 лютого 2020 р.
Прихильники опозиції святкують перемогу на вулицях Приштини

Опозиція перемогла на дострокових виборах у Косові

Опозиція перемогла на дострокових виборах у Косові

Опозиціонери виступають за відновлення переговорів з Сербією.
Політика7 жовтня 2019 р.
У Косові обирають новий склад парламенту

У Косові почалися дострокові парламентські вибори

У Косові почалися дострокові парламентські вибори

Після відставки експрем'єра Косова Рамуша Харадіная у Косові відбуваються позачергові вибори до парламенту.
Політика6 жовтня 2019 р.
Парламент Косова

Парламент Косова оголосив про саморозпуск

Парламент Косова оголосив про саморозпуск

Парламент Косово заявив про саморозпуск. Вибори відбудуться протягом 45 днів.
Політика22 серпня 2019 р.
Прем'єр-міністр Косово Рамуш Харадінай заявив про свою відставку

Глава уряду Косова подав у відставку

Глава уряду Косова подав у відставку

Міжнародний трибунал у Гаазі вважає Харадіная причетним до злочинів під час війни в Косові у 1998-1999 роках.
Політика19 липня 2019 р.
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