 Парламент Естонії засудив позицію Росії щодо історії Другої світової війни | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.02.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Парламент Естонії засудив позицію Росії щодо історії Другої світової війни

Естонські депутати засуджують спроби російської влади заперечити роль Радянського Союзу як одного з головних ініціаторів Другої світової війни та закликають пам'ятати, що тоталітарні режими винні у масових вбивствах.

Парламент Естонії

Парламент Естонії

Парламент Естонії у середу, 19 лютого, ухвалив заяву "Про історичну пам'ять і фальсифікацію історії", в якій засудив позицію Росії щодо історії Другої світової війни. За ухвалення документа проголосували 72 депутати, проти був лише один. Всього в естонському парламенті засідає 101 депутат.

"Висловлюючи підтримку Польщі та іншим державам Європи, яких Російська Федерація останнім часом зарахувала до числа винуватців у розв'язуванні Другої світової війни, парламент засуджує спроби влади Російської Федерації переписати історію, заперечуючи роль Радянського Союзу як одного з головних ініціаторів Другої світової війни, перекладаючи відповідальність за агресію на жертв", - йдеться в заяві.

Естонські депутати також наголосили, що Друга світова війна стала прямим наслідком укладеного 23 серпня 1939 року націонал-соціалістичною Німеччиною і Радянським Союзом договору про ненапад або пакту Молотова-Ріббентропа, а також секретного протоколу до нього.

Парламент Естонії також знову підтвердив, що нацистська Німеччина, комуністичний Радянський Союз та інші тоталітарні режими винні у масових вбивствах безпрецедентного масштабу в людській історії, в геноцидах та депортаціях. Депутати закликали уряд країни підтримати діяльність зі збереження автентичної історичної пам'яті як в Естонії, так і в усьому світі.

Критика з боку Росії

Посольство РФ раніше вже критикувало проєкт цієї заяви. "Інакше як блюзнірськими не можна назвати спроби представити Радянський Союз в якості "одного з головних ініціаторів Другої світової війни". Кидатися подібними звинуваченнями зараз, мабуть, легше, коли все менше і менше залишається очевидців тих років. Але це не повинно означати повного розв'язування рук при спробах перелицювання історичної пам'яті, її відвертої фальсифікації", - заявило посольство 4 лютого.

DW.COM

МЗС Польщі викликало посла РФ через висловлювання Володимира Путіна на історичну тематику. Варшава висловила "різкий протест через історичні звинувачення російських високопосадовців", - заявили у міністерстві країни. (28.12.2019)

Позиція Путіна щодо ролі Польщі у Другій світовій війні

Раніше президент РФ Володимир Путін заявив, що тодішній посол Польщі у Німеччині пообіцяв встановити пам'ятник Адольфу Гітлеру у Варшаві у 1930-х роках як подяку нацистському фюреру за ідею депортації євреїв до Африки. Посол був "сволотою" і "антисемітською свинею", сказав Путін. Також під час своєї останньої пресконференції президент РФ заявив, що Польща "сама брала участь у поділі Чехословаччини". У відповідь на це прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький також заявив, що Путін "багато разів брехав про Польщу", завжди роблячи це "свідомо".

Дивитись відео 01:59

Злочини проти слов'ян: німці публічно переосмислюють історію (21.06.2016)

Також за темою

Konferenz von Jalta 1945

Ялтинська конференція: хто розв'язав "холодну війну"? 04.02.2020

На думку німецького історика Йоста Дюльфера, британці, американці та Радянський Союз однаково винні в розпалюванні холодної війни. А Росія сьогодні діє так само, як і СРСР 1945 року.

Bildkombo Hitler und Stalin

Посолка США у Польщі відреагувала на слова Путіна щодо ролі країни у Другій світовій 30.12.2019

Друга світова війна була розпочата внаслідок змови Гітлера і Сталіна, а Польща була жертвою цього конфлікту, заявила посолка США в Польщі. Раніше російський президент Володимир Путін закинув Польщі розв'язання війни.

Putins Äußerungen zu Polen und dem Zweiten Weltkrieg lösen einen Sturm aus

Суперечка про історію: Польща проти Путіна 01.01.2020

Польський прем'єр Моравецкий розкритикував Путіна - той заявив, що Польща несе частину відповідальності за Другу світову війну.

Реклама

Докладно

Videostill Ukraine Corona (DW)

Чи готова Україна приймати хворих на коронавірус

Небезпека поширення коронавірусу в Україні залишатиметься низькою і після евакуації українців з Китаю. Але вона є.  

Великобританія запровадить жорсткіші міграційні правила

Великобританія запроваджує жорсткі міграційні правила

З 1 січня 2021 року в Великобританії набудуть чинності жорсткі міграційні правила для тих, хто бажає працевлаштуватися.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  