Парламент Естонії засудив позицію Росії щодо історії Другої світової війни

Парламент Естонії у середу, 19 лютого, ухвалив заяву "Про історичну пам'ять і фальсифікацію історії", в якій засудив позицію Росії щодо історії Другої світової війни. За ухвалення документа проголосували 72 депутати, проти був лише один. Всього в естонському парламенті засідає 101 депутат.

"Висловлюючи підтримку Польщі та іншим державам Європи, яких Російська Федерація останнім часом зарахувала до числа винуватців у розв'язуванні Другої світової війни, парламент засуджує спроби влади Російської Федерації переписати історію, заперечуючи роль Радянського Союзу як одного з головних ініціаторів Другої світової війни, перекладаючи відповідальність за агресію на жертв", - йдеться в заяві.

Естонські депутати також наголосили, що Друга світова війна стала прямим наслідком укладеного 23 серпня 1939 року націонал-соціалістичною Німеччиною і Радянським Союзом договору про ненапад або пакту Молотова-Ріббентропа, а також секретного протоколу до нього.

Парламент Естонії також знову підтвердив, що нацистська Німеччина, комуністичний Радянський Союз та інші тоталітарні режими винні у масових вбивствах безпрецедентного масштабу в людській історії, в геноцидах та депортаціях. Депутати закликали уряд країни підтримати діяльність зі збереження автентичної історичної пам'яті як в Естонії, так і в усьому світі.

Критика з боку Росії

Посольство РФ раніше вже критикувало проєкт цієї заяви. "Інакше як блюзнірськими не можна назвати спроби представити Радянський Союз в якості "одного з головних ініціаторів Другої світової війни". Кидатися подібними звинуваченнями зараз, мабуть, легше, коли все менше і менше залишається очевидців тих років. Але це не повинно означати повного розв'язування рук при спробах перелицювання історичної пам'яті, її відвертої фальсифікації", - заявило посольство 4 лютого.

Позиція Путіна щодо ролі Польщі у Другій світовій війні

Раніше президент РФ Володимир Путін заявив, що тодішній посол Польщі у Німеччині пообіцяв встановити пам'ятник Адольфу Гітлеру у Варшаві у 1930-х роках як подяку нацистському фюреру за ідею депортації євреїв до Африки. Посол був "сволотою" і "антисемітською свинею", сказав Путін. Також під час своєї останньої пресконференції президент РФ заявив, що Польща "сама брала участь у поділі Чехословаччини". У відповідь на це прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький також заявив, що Путін "багато разів брехав про Польщу", завжди роблячи це "свідомо".